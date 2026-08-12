Επιλογή της Αρκτικής από την Κίνα για παράκαμψη του Ορμούζ: Επανενεργοποιήθηκε ο «Πολικός Δρόμος του Μεταξιού» - iefimerida.gr

Μια εναλλακτική θαλάσσια διαδρομή για τη μεταφορά εμπορευμάτων αναπτύσσει η Κίνα μέσω της Αρκτικής, μειώνοντας την εξάρτησή της από επικίνδυνα περάσματα.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η νέα αρκτική διαδρομή προσφέρει στην Κίνα σημαντικό πλεονέκτημα, μειώνοντας τον χρόνο μεταφοράς εμπορευμάτων στην Ευρώπη σε 18-19 ημέρες. Αποτελεί κρίσιμη εναλλακτική λύση έναντι των παραδοσιακών, γεωπολιτικά ασταθών θαλάσσιων περασμάτων όπως το Ορμούζ και το Σουέζ.

Η Αρκτική δεν θα αντικαταστήσει άμεσα τις κύριες εμπορικές αρτηρίες, καθώς η ναυσιπλοΐα παραμένει εποχική και εξαρτάται από τις κλιματικές συνθήκες. Απαιτείται εξειδικευμένος εξοπλισμός, ενώ οι ελλιπείς υποδομές δημιουργούν επιχειρησιακούς κινδύνους.

Η πρωτοβουλία αποτελεί μέρος της ευρύτερης κινεζικής στρατηγικής «Polar Silk Road». Ο Βόρειος Πόλος αναδεικνύεται σε στρατηγικό κόμβο για το διηπειρωτικό εμπόριο, ενισχύοντας τη θέση του Πεκίνου στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα.

Προς το παρόν, η Βόρεια Θαλάσσια Διαδρομή λειτουργεί ως μια υποσχόμενη αλλά συμπληρωματική εμπορική επιλογή για το Πεκίνο. Το εγχείρημα, ωστόσο, θέτει τις βάσεις για το μέλλον των παγκόσμιων θαλάσσιων μεταφορών.

Η νέα αυτή ναυτιλιακή οδός, γνωστή ως «Ice Silk Road», συνδέει το κινεζικό λιμάνι του Ningbo με το Felixstowe της Βρετανίας, διασχίζοντας τη βόρεια ακτογραμμή της Ρωσίας και τη Βόρεια Θαλάσσια Διαδρομή.

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Το εγχείρημα πέρασε ήδη σε εφαρμογή, καθώς η ναυτιλιακή εταιρεία Sea Legend εγκαινίασε την πρώτη εβδομαδιαία υπηρεσία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στις 21 Ιουλίου 2026.

Κίνα: Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του αρκτικού διαδρόμου

Το κύριο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του εγχειρήματος εντοπίζεται στη θεαματική συρρίκνωση των χρόνων μεταφοράς.

Ένα ταξίδι μέσω του αρκτικού διαδρόμου μπορεί να διαρκέσει μόλις 18 έως 19 ημέρες, έναντι των 40 έως 50 ημερών που απαιτούνται συνήθως, ανάλογα πάντα με την πυκνότητα των πάγων.

Η εξέλιξη αυτή προσφέρει μια κρίσιμη εναλλακτική απέναντι στις παραδοσιακές νότιες θαλάσσιες οδούς όπως τα Στενά του Ορμούζ και τη Διώρυγα του Σουέζ, ιδιαίτερα σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών αναταράξεων που καθιστούν τα συνηθισμένα περάσματα αβέβαια ή οικονομικά ασύμφορα.

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Η κινεζική στρατηγική «Polar Silk Road»

Παρ' όλα αυτά, η Αρκτική δεν αναμένεται να αντικαταστήσει άμεσα τις κύριες εμπορικές αρτηρίες. Η ναυσιπλοΐα παραμένει εποχική και εξαρτάται από τις μεταβαλλόμενες κλιματικές συνθήκες, ενώ απαιτείται εξειδικευμένος εξοπλισμός στα πλοία. Παράλληλα, η έλλειψη επαρκών λιμενικών υποδομών και σταθμών διάσωσης εγκυμονεί επιχειρησιακούς κινδύνους, παρά το γεγονός ότι η σταδιακή υποχώρηση των πάγων έχει διευρύνει το χρονικό παράθυρο διέλευσης.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στην ευρύτερη κινεζική στρατηγική «Polar Silk Road», που αντιμετωπίζει τον Βόρειο Πόλο ως στρατηγικό συμπληρωματικό κόμβο για το διηπειρωτικό εμπόριο. Στην παρούσα φάση, η Βόρεια Θαλάσσια Διαδρομή λειτουργεί ως μια υποσχόμενη αλλά συμπληρωματική επιλογή, θέτοντας τις βάσεις για το μέλλον των παγκόσμιων μεταφορών.

