Πεζοπόρος στις ΗΠΑ χαροπαλεύει μετά από επίθεση σμήνους μελισσών -Δέχθηκε πάνω από 100 τσιμπήματα - iefimerida.gr

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται πεζοπόρος στην Αριζόνα των ΗΠΑ, μετά από επίθεση σμήνους μελισσών κατά τη διάρκεια διαδρομής του σε ορεινή περιοχή.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Πεζοπόρος στην Αριζόνα δέχτηκε επίθεση από σμήνος μελισσών στο όρος Lookout, υπέστη πολλαπλά τσιμπήματα και χρειάστηκε διάσωση με ελικόπτερο και επείγουσα μεταφορά στο νοσοκομείο.

Καθηγητής εξηγεί ότι το δηλητήριο των μελισσών μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες στους μυς και ότι οι μέλισσες γίνονται επιθετικές για να προστατεύσουν τη βασίλισσα και την κυψέλη τους.

Οι αρχές αποδίδουν την αύξηση των επιθέσεων στην ήπια χειμερινή περίοδο, που οδήγησε σε αυξημένη δραστηριότητα των μελισσών, ενώ αναφέρεται και πρόσφατο περιστατικό με επιθέσεις σε πανεπιστημιούπολη.

Η Πυροσβεστική συνιστά προσοχή στους πολίτες και τους πεζοπόρους, δίνοντας οδηγίες για την αποφυγή και την αντιμετώπιση πιθανής επίθεσης από μέλισσες, υπογραμμίζοντας την επικινδυνότητα της έκθεσης.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο όρος Lookout, όπου ο άνδρας δέχθηκε πάνω από 100 τσιμπήματα από το σμήνος των μελισσών. Αδυνατώντας να συνεχίσει την κατάβαση λόγω των τραυμάτων του, κάλεσε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στο Φοίνιξ.

Διάσωση με ελικόπτερο

Άμεσα κινητοποιήθηκαν σωστικά συνεργεία, τα οποία έστειλαν ελικόπτερο στο σημείο. Οι διασώστες κατάφεραν να τον ανασύρουν με ειδικό μηχανισμό και να τον μεταφέρουν σε ασθενοφόρο, πριν διακομιστεί σε νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις Αρχές, η κατάσταση της υγείας του παραμένει κρίσιμη, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή.

«Το δηλητήριο των μελισσών καταστρέφει τους μυς»

Ο Φρανκ Λοβέκιο, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Αριζόνα, εξήγησε ότι πολλαπλά τσιμπήματα μελισσών μπορεί να έχουν σοβαρές συνέπειες.

«Το δηλητήριο από επαναλαμβανόμενα τσιμπήματα ουσιαστικά “καταστρέφει τους μυς”», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι μέλισσες στην περιοχή είναι ιδιαίτερα επιθετικές και δεν είναι σπάνιο να καταγράφονται περιστατικά με εκατοντάδες τσιμπήματα.

Όπως εξήγησε, η επιθετικότητα σχετίζεται με την προστασία της κυψέλης: «Όλα γίνονται για την προστασία της βασίλισσας. Στέλνονται σήματα και οι υπόλοιπες μέλισσες συγκεντρώνονται και επιτίθενται».

Αυξημένες επιθέσεις μελισσών λόγω του καιρού

Οι αρχές αποδίδουν την αύξηση των περιστατικών στον ασυνήθιστα ήπιο χειμώνα, που έχει ενισχύσει τη δραστηριότητα των μελισσών στην περιοχή.

Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, πέντε άτομα δέχθηκαν επιθέσεις από σμήνος μελισσών σε πανεπιστημιακό χώρο στο Tempe, κατά τη διάρκεια αγώνα λακρός, με ένα από αυτά να χρειάζεται νοσηλεία.

Οδηγίες προστασίας

Η Πυροσβεστική του Φοίνιξ καλεί τους πολίτες και τους πεζοπόρους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί:

Να αποφεύγουν την προσέγγιση κυψελών

Να φορούν ανοιχτόχρωμα ρούχα

Να μην χρησιμοποιούν αρώματα στην ύπαιθρο

Σε περίπτωση επίθεσης, συνιστάται άμεση απομάκρυνση από το σημείο, με ταυτόχρονη προστασία του κεφαλιού και του προσώπου, ειδικά του στόματος.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι ακόμη και λίγα λεπτά έκθεσης σε επιθετικό σμήνος μπορεί να αποβούν επικίνδυνα, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για μαζικά τσιμπήματα.