Αριζόνα: Γιαγιά με όπλο πήρε στο κυνήγι επίδοξο κλέφτη έξω από κατάστημα και έγινε viral στις ΗΠΑ - Δείτε βίντεο - iefimerida.gr

Μια γιαγιά από την Αριζόνα έγινε μέσα σε λίγες ώρες viral στα social media, όταν βίντεο την κατέγραψε να αντιμετωπίζει έναν άνδρα που φέρεται να είχε μόλις κλέψει εμπορεύματα από κατάστημα στην Τούσον.

Η γυναίκα, κρατώντας όπως φαίνεται ένα πιστόλι, βγήκε από το κατάστημα Ross Dress for Less και κατευθύνθηκε προς τον ύποπτο, ο οποίος απομακρυνόταν από το σημείο έχοντας μαζί του μια εντυπωσιακή «λεία»: βαλίτσες, σακίδια και τσάντες.

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Το περιστατικό σημειώθηκε στις αρχές Αυγούστου και καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο στη συνέχεια διαδόθηκε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Με το όπλο στο χέρι τον αντιμετώπισε στο πάρκινγκ

Στο βίντεο, ο άνδρας φαίνεται να διασχίζει σχετικά ατάραχος το πάρκινγκ, ενώ η γιαγιά τον πλησιάζει κρατώντας το όπλο στραμμένο προς το μέρος του.

Παρά τον συναγερμό του καταστήματος που ηχούσε, ο φερόμενος ως δράστης δεν φαίνεται να πανικοβάλλεται. Αντίθετα, συνεχίζει να περπατά και μάλιστα συνομιλεί για λίγο με τη γυναίκα πριν οι δύο τελικά απομακρυνθούν.

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Η σκηνή προκάλεσε καταιγισμό σχολίων στο διαδίκτυο, με πολλούς χρήστες να παίρνουν το μέρος της γυναίκας και να της χαρίζουν χαρακτηρισμούς όπως «Based Grandma», δηλαδή «η γιαγιά που δεν μασάει», και «Bad Granny», με την έννοια της «σκληρής» ή «φοβερής γιαγιάς».

«Πιάσ' τον, γιαγιά!» («Get him, granny!»), έγραψε χαρακτηριστικά ένας χρήστης, ενώ άλλος σχολίασε: «Χρειαζόμαστε περισσότερους γενναίους πολίτες σαν κι αυτήν».

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Ένας ακόμη χρήστης έγραψε πως «το κατάστημα πρέπει να την προσλάβει αμέσως», ενώ άλλος σχολίασε ότι «ο κόσμος έχει φτάσει στα όριά του».

Η αστυνομία ερευνά την υπόθεση – Η νομική παγίδα

Η αστυνομία της Τούσον έχει ξεκινήσει έρευνα για την υπόθεση κλοπής και χρησιμοποιεί το βίντεο που αναρτήθηκε στα social media ως αποδεικτικό στοιχείο.

Οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, όμως δεν κατάφεραν να εντοπίσουν τον ύποπτο. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει κάποια σύλληψη, ενώ οι Αρχές ζητούν από όποιον γνωρίζει στοιχεία για την ταυτότητά του να επικοινωνήσει μαζί τους.

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Ωστόσο, πίσω από τον ενθουσιασμό των χρηστών στα social media υπάρχει και μια σημαντική νομική παράμετρος.

Ο δικηγόρος ποινικού δικαίου του Τούσον, Louis Fidel, εξήγησε ότι η νομοθεσία της Αριζόνα προβλέπει ορισμένες περιπτώσεις στις οποίες ένας πολίτης μπορεί να επιδείξει ή να χρησιμοποιήσει όπλο για να αποτρέψει συγκεκριμένα εγκλήματα. Η κλοπή από κατάστημα, όμως, δεν περιλαμβάνεται σε αυτές τις περιπτώσεις.﻿

Έτσι, ανάλογα με τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού, η επίδειξη του όπλου θα μπορούσε να δημιουργήσει νομικά προβλήματα στη γιαγιά, ακόμη και να οδηγήσει στην απαγγελία εις βάρος της κατηγορίας για επίθεση με επικίνδυνο όπλο.

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Παρά τις προειδοποιήσεις των ειδικών, πάντως, η «ετυμηγορία» των χρηστών του διαδικτύου φαίνεται ήδη να έχει βγει: η μυστηριώδης γιαγιά έχει γίνει η απρόσμενη πρωταγωνίστρια μιας από τις πιο παράξενες viral ιστορίες του καλοκαιριού.