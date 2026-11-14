Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος: Προτεραιότητα η ανακαίνιση του ιστορικού Ελληνικού Πολιτιστικού Κέντρου στην Αστόρια

Τον στρατηγικό σχεδιασμό για την πλήρη ανακαίνιση του ιστορικού Ελληνικού Πολιτιστικού Κέντρου της Αστόριας, παρουσίασε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος σε συνάντηση που είχε με εκπροσώπους της ελληνοαμερικανικής κοινότητας στο Μανχάταν.

Το Κέντρο αναμένεται να αποκτήσει μια νέα δυναμική μέσα από ολοκληρωμένο σχέδιο αναδιοργάνωσης των δραστηριοτήτων του, καθώς, όπως είπε ο Αρχιεπίσκοπος, η αναβάθμισή του αποτελεί πρώτη προτεραιότητα.

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«Δεν θέλω να χάσουμε από τα μάτια μας το όραμα της πλήρους ανακαίνισης του Πολιτιστικού Κέντρου. Οι αρχιτεκτονικές μελέτες έχουν ήδη ολοκληρωθεί και στόχος μας είναι να αποκαταστήσουμε αυτόν τον ιστορικό θεσμό στη θέση που του αξίζει, στην καρδιά της πολιτιστικής ζωής της Ομογένειάς μας, γιατί το Κέντρο πρέπει να αναδειχθεί ξανά σε ένα ζωντανό πυρήνα πολιτισμού, τέχνης και παιδείας», δήλωσε ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος.

Επιπρόσθετα, έκανε λόγο για το ενδεχόμενο να αποκτήσει το Κέντρο την ονομασία Σπίτι της Κύπρου και επισήμανε ότι ο κυρίαρχος στόχος δεν είναι άλλος από την προβολή της ευρύτερης πολιτιστικής κληρονομιάς του Ελληνισμού.

Στη συνάντηση συμμετείχε και το γνωστό στέλεχος της Ομογένειας Γιώργος Ανδριώτης, ο αείμνηστος αδελφός του οποίου, Νίκος, είχε καθοριστικό ρόλο στην ίδρυση του Κέντρου το 1985, με την απόλυτη στήριξη του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Ιακώβου.

Σύμφωνα με τον Γιώργο Ανδριώτη, το ακίνητο επί της οδού Κρέσεντ είχε αγοραστεί έναντι 250.000 δολ., ενώ για την ανακαίνιση και τη διαμόρφωσή του σε χώρο πολιτιστικών εκδηλώσεων απαιτήθηκαν 750.000 δολ.

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Πρότυπο για την αναβάθμιση το Μαλιώτειο Πολιτιστικό Κέντρο

Κατά τη συνάντηση, στην οποία συμμετείχαν ακόμη ο μουσικός και ομότιμος καθηγητής Γρηγόρης Μανινάκης, που υπηρετεί το ελληνικό τραγούδι πλέον των 50 ετών, η σκηνοθέτις Ιωάννα Κατσαρού, η οποία έχει από κοινού την καλλιτεχνική διεύθυνση της θεατρικής ομάδας Eclipses Group Theater ΝΥ και ο Στέλιος Τακεντζής επί σειρά ετών παραγωγός στον ελληνόφωνο ρ/σ Kosmos FM.

Μάλιστα, ο Στέλιος Τακεντζής αναλαμβάνει τα καθήκοντα του καλλιτεχνικού διευθυντή του Κέντρου, όπως ανακοίνωσε ο διευθυντής του Κέντρου π. Γρηγόριος Σταμκόπουλος. Ο π. Γρηγόριος παρουσίασε το σχέδιο για τη σύσταση επιτροπής που θα αναλάβει την εποπτεία και τον συντονισμό των πολιτιστικών δραστηριοτήτων και την ανάπτυξη ενός ανανεωμένου και πρωτοποριακού προγράμματος εκδηλώσεων.

Ως πρότυπο για την αναβάθμιση του Κέντρου ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος ανέφερε το Μαλιώτειο Πολιτιστικό Κέντρο που λειτουργεί στο Ελληνικό Κολέγιο και τη Θεολογική Σχολή του Τιμίου Σταυρού, στη Βοστώνη.

Όπως τόνισε, η ανανέωση της διοίκησης, ο εμπλουτισμός του προγράμματος εκδηλώσεων και η ενεργής συμμετοχή της κοινότητας συνέβαλαν στην αναζωογόνηση του ενδιαφέροντος του κοινού για την ελληνική γλώσσα, τη μουσική, τον χορό, το θέατρο και εν γένει τις τέχνες.

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Τέλος, εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι μια αντίστοιχη προσπάθεια μπορεί να επιτύχει και στην Αστόρια, την οποία χαρακτήρισε καρδιά του Ελληνισμού στη Νέα Υόρκη, ώστε το Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο να αποτελέσει ξανά φιλόξενο χώρο συνάντησης καλλιτεχνών, εκπαιδευτικών, πολιτιστικών φορέων και μελών της Ομογένειας, κάθε ηλικίας, ιδιαίτερα των νεώτερων γενεών.

ΑΠΕ - ΜΠΕ