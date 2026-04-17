Οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν μια ρωμαϊκή αρτηρία μεταφορών θαμμένη βαθιά κάτω από το έδαφος - iefimerida.gr

Σε μια παράξενη ανακάλυψη προχώρησαν αρχαιολόγοι κατά τη διάρκεια εργασιών που έκαναν στη Γερμανία.

Ειδικότερα, πρόκειται για ένα πρώιμο ρωμαϊκό υδάτινο κανάλι, που κάποτε συνέδεε τον ποταμό Ρήνο με «φρούρια» και οικισμούς της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Μάλιστα, φαίνεται πως ο κεντρικός σκοπός του έχει να κάνει με ένα ρωμαϊκό φρούριο στο Τρεμπούρ-Άστχαϊμ, στην περιοχή Χεσίσε Ριντ της Άνω Ρηνανίας στη Γερμανία.

Σε μια νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Land, ομάδα ειδικών χρησιμοποίησε μια σειρά μεθόδων, συμπεριλαμβανομένων μαγνητικών κλισιόμετρων (magnetic gradiometry), και τομογραφία ηλεκτρικής αντίστασης (Electrical Resistivity Tomography), για να ερευνήσει τον χώρο και να μάθει αν αυτό το κανάλι ήταν δημιούργημα ανθρώπινης κατασκευής.

«Το κανάλι στο Τρεμπούρ-Άστχαϊμ δεν ήταν δευτερεύον κανάλι του ποταμού Ρήνου, αλλά μάλλον τεχνητό κανάλι» έγραψαν οι συγγραφείς, εξηγώντας ότι «το ανακαλυφθέν κανάλι στο Τρέμπουρ-Άστχαϊμ κατασκευάστηκε σε μια εποχή που ο ποταμός Λαντγκράμπεν χρησιμοποιούνταν εντατικά από τους Ρωμαίους».

Το κανάλι που συνέδεε τον Ρήνο με ρωμαϊκό φρούριο χρησιμοποιούνταν για μεταφορά υλικών και στρατευμάτων

Οι αρχαιολόγοι που ανακάλυψαν το εν λόγω κανάλι, που κάποτε είχε βάθος περίπου 2,5 μέτρα και πλάτος 15 μέτρα και ήταν σημαντικό για τη διαχείριση του νερού στην περιοχή, υποστηρίζουν ότι βοηθούσε στη «μεταφορά υλικού και στρατευμάτων, εξασφαλίζοντας την επικράτεια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας».

Το κανάλι κατασκευάστηκε μεταξύ του 1ου και του 4ου αιώνα μ.Χ. και προσέφερε άμεση σύνδεση του φρουρίου στο Τρεμπούρ-Άστχαϊμ με τον Ρήνο, παρέχοντας ασφαλή μεταφορά εμπορευμάτων και στρατευμάτων κατά μήκος των ρωμαϊκο-γερμανικών συνόρων.

Πρόκειται για ένα από τα τουλάχιστον πέντε φρούρια κατά μήκος των παραποτάμων του Ρήνου και διέθετε ένα κύριο κτίριο με προστατευτικά χαντάκια και τοίχους.

Ο υδάτινος δρόμος που θάφτηκε και ενδέχεται να λειτουργούσε και μετά την πτώση της Ρώμης

Το υδάτινο κανάλι φαίνεται ότι βοηθούσε τους Ρωμαίους να έχουν τον απόλυτο έλεγχο της περιοχής. Η διαδρομή περνούσε ακόμη και από τον χώρο ενός πρώιμου ρωμαϊκού στρατοπέδου, που είχε καταληφθεί για λίγο γύρω στο 14 με 20 μ.Χ. Επιπλέον, αποκαλύφθηκαν θεμέλια που είχαν καλυφθεί από ποταμίσια χαλίκια και στρώματα άμμου.

Οι ειδικοί πιστεύουν ότι το κανάλι λειτουργούσε μέχρι τον 8ο αιώνα μ.Χ., πολύ μετά την πτώση της Ρώμης. Μάλιστα, φαίνεται να χρησιμοποιήθηκε και για την κατασκευή παλατιού στο Τρέμπουρ, το οποίο έκανε την πρώτη του εμφάνιση σε ιστορικά αρχεία γύρω στο 829 μ.Χ.

Έτσι, όταν σταμάτησαν οι εργασίες για την εκβάθυνση του καναλιού, γέμισε με διάφορα υλικά από αγροτικές εκτάσεις στις οποίες έκαναν εργασίες οι αρχαιολόγοι.