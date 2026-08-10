Εντυπωσιακό αρχαίο ναυάγιο βρέθηκε στα ανοιχτά των ακτών της Σικελίας -Η αντίδραση του δύτη που το εντόπισε - iefimerida.gr

Ένα αρχαίο ρωμαϊκό ναυάγιο, η ηλικία του οποίου εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 2.000 χρόνια, εντοπίστηκε στα ανοιχτά των ακτών της Σικελίας.



ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο υπουργός Πολιτισμού, Αλεσάντρο Τζιούλι, χαρακτηρίζει την εύρεση του ναυαγίου στη Ματζάρα ντελ Βάλο μία από τις σημαντικότερες υποβρύχιες αρχαιολογικές ανακαλύψεις, συγχαίροντας τις ειδικές μονάδες για την τεχνογνωσία και την αφοσίωσή τους.

Η ανακάλυψη αναδεικνύει τον ρόλο της Μεσογείου ως σταυροδρόμι πολιτισμών. Η έρευνα για το ναυάγιο, που χρονολογείται στον 2ο ή 1ο αιώνα π.Χ., θα συνεχιστεί με στόχο να φωτιστεί η ιστορία του.

Ο ψαράς και ελεύθερος δύτης Τζάκομο ντε Μόλα ήταν αυτός που εντόπισε το αρχαίο ναυάγιο. Κατά την έρευνά του στον βυθό, ο σαρωτής του κατέγραψε αρχικά την εικόνα ενός μεγάλου βράχου στο σημείο.

Ο δύτης περιέγραψε την ανακάλυψη ως την πιο απίστευτη της ζωής του, νιώθοντας ότι αντίκριζε ξανά ένα κομμάτι της ιστορίας μετά από σχεδόν 20 αιώνες, παρατηρώντας παράλληλα την πλούσια θαλάσσια ζωή στα αγγεία.

Το πλοίο, το οποίο φέρεται να είχε μήκος περίπου 21 μέτρα και πλάτος 6 μέτρα, εντοπίστηκε κοντά στη Ματζάρα ντελ Βάλο και μετέφερε κεραμικά αγγεία, τα οποία χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά φορτίων, όπως ελαιόλαδο και κρασί.



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Η ιταλική αστυνομία ενημερώθηκε από έναν ψαρά και ειδικοί δύτες στάλθηκαν στο σημείο του ναυαγίου, σε βάθος περίπου 45 μέτρων.



Ιταλός υπουργός Πολιτισμού για το ναυάγιο: «Μία από τις σημαντικότερες υποβρύχιες ανακαλύψεις»

Ο υπουργός Πολιτισμού, Αλεσάντρο Τζιούλι, χαρακτήρισε το εύρημα «μία από τις σημαντικότερες υποβρύχιες αρχαιολογικές ανακαλύψεις των τελευταίων ετών». «Συγχαίρω τους Καραμπινιέρους, τις εξειδικευμένες μονάδες τους και την Ενάλια Εφορεία της Περιφέρειας Σικελίας για την τεχνογνωσία και την αφοσίωσή τους, χάρη στις οποίες κατέστη δυνατό αυτό το αποτέλεσμα. Η θάλασσα συνεχίζει να μας επιστρέφει πολύτιμα κομμάτια της ιστορίας μας, και το ναυάγιο της Ματζάρα ντελ Βάλο μάς μιλά για τους ανθρώπους, τις διαδρομές και το εμπόριο που μετέτρεψαν τη Μεσόγειο σε σταυροδρόμι πολιτισμών. Η έρευνα θα συνεχιστεί, με στόχο να φωτίσει την ιστορία του και να την παρουσιάσει στο κοινό», δήλωσε ο Τζιούλι και πρόσθεσε ότι το ναυάγιο χρονολογείται στον 2ο ή τον 1ο αιώνα π.Χ.



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Η αντίδραση του δύτη που το εντόπισε

Ο Τζάκομο ντε Μόλα, ο ψαράς και ελεύθερος δύτης που εντόπισε το αρχαίο ναυάγιο, ερευνούσε τον βυθό όταν στον σαρωτή του εμφανίστηκε αυτό που αρχικά έμοιαζε με έναν μεγάλο βράχο.



Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έγραψε: «Πλησιάζω. Και η καρδιά μου σταματά. Δεν ήταν βράχος. Αυτό είναι, χωρίς αμφιβολία, η πιο απίστευτη ανακάλυψη της ζωής μου... Είναι δύσκολο να περιγράψω τι αισθάνεται κανείς όταν βρίσκεται ανάμεσα στους πρώτους ανθρώπους, έπειτα από σχεδόν 20 αιώνες, που αντικρίζουν ξανά αυτό το μέρος».



Μοιράστηκε επίσης ένα βίντεο, στο οποίο φαίνεται «αμέτρητη θαλάσσια ζωή» να έχει βρει καταφύγιο ανάμεσα στα αγγεία. «Η θάλασσα δεν παύει ποτέ να μας εκπλήσσει. Αυτή τη φορά δεν βρήκαμε απλώς ένα ναυάγιο· βρήκαμε ένα κομμάτι της ιστορίας μας».