Στις ΗΠΑ και ο Μιλέι -Θα έχει συναντήσεις με Τραμπ και Νετανιάχου - iefimerida.gr

Ο Χαβιέρ Μιλέι θα συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο ταξιδιού του στη Νέα Υόρκη για την 80ή Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Επίσης, ο πρόεδρος της Αργεντινής θα συναντηθεί και με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο Μιλέι επιβεβαίωσε αυτή την εβδομάδα ότι η χώρα του θα ανοίξει πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ το 2026, σε ένδειξη υποστήριξης στο Ισραήλ.

Την Δευτέρα ο πρόεδρος Μιλέι και μέλη της κυβέρνησής του θα συναντηθούν ιδίως με τη γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), την Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα.