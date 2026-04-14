Αργεντινή: Ξεκινά νέα δίκη για τον θάνατο του Ντιέγκο Μαραντόνα -Ποιοι κατηγορούνται - iefimerida.gr

Ξεκινά σήμερα στην Αργεντινή νέα δίκη για τον θάνατο του θρυλικού ποδοσφαιριστή Ντιέγκο Μαραντόνα το 2020, ενώ ανάρρωνε από χειρουργική επέμβαση στον εγκέφαλο.



Ο Μαραντόνα, ένας από τους σπουδαιότερους παίκτες όλων των εποχών, πέθανε σε ηλικία 60 ετών από καρδιακή ανεπάρκεια και οξύ πνευμονικό οίδημα, δύο εβδομάδες αφότου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και ανάρρωνε στο σπίτι του.

Στο εδώλιο βρίσκεται η επταμελής ιατρική του ομάδα, η οποία κατηγορείται για τις συνθήκες ανάρρωσής του, οι οποίες χαρακτηρίστηκαν από τους εισαγγελείς ως «βαριά αμέλεια».

Γιατί διακόπηκε η πρώτη δίκη

Δυόμισι μήνες μετά την έναρξη της δίκης, μετά από ώρες καταθέσεων από μάρτυρες, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών του Μαραντόνα, η διαδικασία σταμάτησε τον Μάιο του 2025.

Η δίκη ακυρώθηκε αφού αποκαλύφθηκε ότι ένας από τους δικαστές της έδρας συμμετείχε σε ένα ντοκιμαντέρ για την υπόθεση, παραβιάζοντας ενδεχομένως τους κανόνες δεοντολογίας.

Γκράφιτι που απεικονίζει τον αείμνηστο θρύλο του ποδοσφαίρου Ντιέγκο Μαραντόνα, στο Μπουένος Άιρες της Αργεντινής (AP Photo/Rodrigo Abd)

Η δικαστής, Τζουλιέτα Μακίνταχ, αργότερα καθαιρέθηκε αλλά η νέα δίκη καθυστέρησε να οριστεί.

Η νέα δίκη θα επιδιώξει και πάλι να καθορίσει εάν η ιατρική ομάδα του Μαραντόνα είναι υπεύθυνη για τον θάνατό του.

Οι κατηγορούμενοι γιατροί και οι ποινές που αντιμετωπίζουν

Ο αιφνίδιος θάνατος του Μαραντόνα προκάλεσε σοκ στους Αργεντινούς, που βγήκαν μαζικά στους δρόμους παρά την πανδημία του κορονοϊού, αλλά και παγκόσμια συγκίνηση.

Στη νέα δίκη για το εάν η ιατρική ομάδα του Μαραντόνα είναι υπεύθυνη για τον θάνατό του, αναμένεται να καταθέσουν 120 μάρτυρες.

Επτά επαγγελματίες υγείας -γιατροί, ψυχολόγοι και νοσηλευτές- που φρόντιζαν τον Μαραντόνα τη στιγμή του θανάτου του κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με πιθανή πρόθεση, ακολουθώντας ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο παρά το γεγονός ότι γνώριζαν ότι θα μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο.



Σύμφωνα με όσα έχουν αποκαλυφθεί μέχρι σήμερα, κατά τις τελευταίες του ημέρες, ο θρυλικός ποδοσφαιριστής φέρεται να αντιμετωπίστηκε σαν ζώο τις τελευταίες ώρες της ζωής του.

Εάν καταδικαστούν, κινδυνεύουν με ποινές κάθειρξης μεταξύ 8 και 25 ετών.

«Ήταν εθισμένος, πέθανε από φυσικά αίτια», λέει η υπεράσπιση

Η υπεράσπιση υποστηρίζει ότι ο Μαραντόνα, ο οποίος πάλευε με τον εθισμό στην κοκαΐνη και το αλκοόλ, πέθανε από φυσικά αίτια.

«Αν υπάρχει ένα πράγμα που έχει αποκλειστεί, είναι ένα κακόβουλο εγκληματικό σχέδιο για τη δολοφονία του Μαραντόνα. Όποιος συνεχίζει να υποστηρίζει αυτό είναι σκληρός για την οικογένεια και τους κατηγορούμενους», δήλωσε ο Βαντίμ Μισάντσουκ, δικηγόρος της ψυχιάτρου Αγκουστίνα Κοσάτσοφ, στο Radio Con Vos την Κυριακή.

Η δίκη αναμένεται να διαρκέσει μέχρι τον Ιούλιο.