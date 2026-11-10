Ιστορικές στιγμές στην Αργεντινή: 650.000 πιστοί παρακολούθησαν τη λειτουργία του Πάπα Λέοντα -Το ηχηρό μήνυμα που έστειλε στον Μιλέι - iefimerida.gr

Η Αργεντινή ζει πρωτοφανείς στιγμές θρησκευτικής κινητοποίησης, καθώς ο Πάπας Λέων συγκεντρώνει εκατοντάδες χιλιάδες πιστούς στο πλαίσιο της μεγάλης περιοδείας του στη Νότια Αμερική.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο Πάπας Λέων έφτασε στο αεροδρόμιο της Κόρδοβα και χαιρέτησε τα πλήθη μέσα από το papemobile, εν μέσω ενθουσιωδών εκδηλώσεων και συνθημάτων από τους χιλιάδες πιστούς που είχαν συγκεντρωθεί για να τον υποδεχτούν.

Κατά τη Θεία Λειτουργία, ο Ποντίφικας τίμησε την πνευματική κληρονομιά της Αργεντινής, κάνοντας ειδική μνεία σε μάρτυρες της πίστης, συμπεριλαμβανομένων θυμάτων που δολοφονήθηκαν από τη στρατιωτική δικτατορία της χώρας το 1976.

Η συγκέντρωση στην Κόρδοβα ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη της περιοδείας, μετά τα 2,5 εκατομμύρια πιστών στο Μπουένος Άιρες, στο πλαίσιο της 12ήμερης αποστολής του Πάπα σε Αργεντινή, Ουρουγουάη και Περού.

Η επίσκεψη απέκτησε πολιτική διάσταση, με τον Πάπα να απευθύνει μήνυμα στον πρόεδρο Μιλέι, ζητώντας να μην επιβαρυνθούν οι φτωχότεροι πολίτες από τα κυβερνητικά μέτρα λιτότητας και τις περικοπές κοινωνικών δαπανών.

Αυτή τη φορά, το επίκεντρο ήταν η Κόρδοβα, όπου περίπου 650.000 άνθρωποι κατέκλυσαν τον χώρο της υπαίθριας Θείας Λειτουργίας, δημιουργώντας μια απίστευτη λαοθάλασσα.

Προσκυνητές από κάθε γωνιά της χώρας ταξίδεψαν για να βρεθούν κοντά στον Ποντίφικα, ο οποίος πραγματοποιεί την πρώτη παπική επίσκεψη στην Αργεντινή από το 1987. Η υποδοχή που του επιφύλαξαν ήταν θερμή, με χιλιάδες σημαίες του Βατικανού να ανεμίζουν και συνθήματα αγάπης να ακούγονται σε ολόκληρη την περιοχή.

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Φωτογραφία AP

Φωτογραφία AP

Η Κόρδοβα «βούλιαξε» από πιστούς

Η άφιξη του Πάπα στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Κόρδοβα συνοδεύτηκε από πρωτοφανή ενθουσιασμό. Το πλήθος είχε συγκεντρωθεί από νωρίς, με πολλούς πιστούς να προσπαθούν να πλησιάσουν όσο το δυνατόν περισσότερο το όχημα του Ποντίφικα.

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Ο Λέων χαιρέτησε τους συγκεντρωμένους μέσα από το ανοιχτό papemobile, ενώ λευκές και κίτρινες σημαίες γέμισαν τον χώρο. «Σε αγαπάμε, Πάπα Λέοντα», φώναζαν οι παρευρισκόμενοι, αποτυπώνοντας το κλίμα ενθουσιασμού που επικράτησε.

Φωτογραφία AP

Φωτογραφία AP

Φωτογραφία AP

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Φωτογραφία AP

Η επίσκεψη στην Κόρδοβα περιλάμβανε δύο σημαντικές εκδηλώσεις. Η πόλη, γνωστή για τη βαθιά καθολική της παράδοση και την ιστορική σχέση της με το τάγμα των Ιησουιτών, αποτέλεσε έναν από τους σημαντικότερους σταθμούς της περιοδείας.

H αναφορά στις σκοτεινές σελίδες της αργεντίνικης ιστορίας

Κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, ο Πάπας Λέων αναφέρθηκε στην πνευματική παράδοση της Αργεντινής, τιμώντας προσωπικότητες που άφησαν το αποτύπωμά τους στην ιστορία της Καθολικής Εκκλησίας.

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Ιδιαίτερη μνεία έκανε στη Μάμα Αντούλα, την πρώτη γυναίκα από την Αργεντινή που ανακηρύχθηκε αγία, καθώς και σε έναν επίσκοπο, δύο ιερείς και έναν λαϊκό, οι οποίοι δολοφονήθηκαν από τη στρατιωτική δικτατορία της χώρας το 1976.

Φωτογραφία AP

Ο Ποντίφικας υπογράμμισε τη σημασία των ανθρώπων που υπηρέτησαν την πίστη και τις αξίες της Εκκλησίας, επισημαίνοντας ότι η Αργεντινή διαθέτει μια μακρά παράδοση πνευματικής προσφοράς.

«Εδώ στην Κόρδοβα θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον Θεό για τους άνδρες και τις γυναίκες που έστειλε σε αυτή τη γη της Αργεντινής», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Η εντυπωσιακή προσέλευση στην Κόρδοβα αποτελεί τη δεύτερη μεγάλη συγκέντρωση της περιοδείας του Πάπα, μετά την τεράστια συμμετοχή στο Μπουένος Άιρες.

Τη Δευτέρα, περίπου 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι έδωσαν το «παρών» σε λειτουργία με τον Λέοντα στην πρωτεύουσα Μπουένος Άιρες, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη δημόσια εκδήλωση από την έναρξη της 18μηνης παπικής θητείας του.

Ο Ποντίφικας πραγματοποιεί μια απαιτητική αποστολή διάρκειας 12 ημερών, με επισκέψεις στην Αργεντινή, την Ουρουγουάη και το Περού, η οποία ολοκληρώνεται στις 17 Νοεμβρίου.

Το ηχηρό μήνυμα που έστειλε στον Μιλέι

Πέρα από τον θρησκευτικό της χαρακτήρα, η επίσκεψη του Πάπα στην Αργεντινή έχει αποκτήσει έντονη κοινωνική και πολιτική διάσταση. Ο Λέων έχει εκφράσει δημόσια την ανησυχία του για τις επιπτώσεις των οικονομικών επιλογών της κυβέρνησης του προέδρου Χαβιέρ Μιλέι, ιδίως σε βάρος των πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Την Κυριακή, απηύθυνε σαφές μήνυμα προς τον Αργεντινό πρόεδρο, ζητώντας να μην επιβαρύνονται οι φτωχότεροι πολίτες από τα μέτρα λιτότητας. Η Καθολική Εκκλησία έχει ασκήσει επανειλημμένα κριτική στις περικοπές κοινωνικών δαπανών, εκφράζοντας φόβους για τις συνέπειές τους στις υπηρεσίες στήριξης των πολιτών.

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Από την πλευρά του, ο Μιλέι υποστηρίζει ότι οι δραστικές περικοπές στις δημόσιες δαπάνες ήταν αναγκαίες για να περιοριστεί ο πληθωρισμός και να σταθεροποιηθεί η οικονομία.