Άραβες και μουσουλμάνοι ηγέτες θα συναντηθούν με τον Τραμπ στη Ν. Υόρκη -Στο τραπέζι σχέδιο για τη «μεταπολεμική» Γάζα - iefimerida.gr

Άραβες και μουσουλμάνοι ηγέτες θα συναντηθούν την Τρίτη με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Οι εξελίξεις γύρω από το Παλαιστινιακό ζήτημα μπαίνουν σε νέα τροχιά, καθώς Άραβες και μουσουλμάνοι ηγέτες πρόκειται να συναντηθούν με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ. Την είδηση μετέδωσε πρώτα το Axios.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Τραμπ θα συναντηθεί με Άραβες ηγέτες

Η συνάντηση θα επικεντρωθεί σε μια πρόταση για τη δημιουργία διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης στη Γάζα, υπό την εντολή των Ηνωμένων Εθνών, με στόχο την αποκατάσταση της ασφάλειας, τον αφοπλισμό της Χαμάς και τη διαμόρφωση ενός πολιτικού πλαισίου που θα ενισχύσει την Παλαιστινιακή Αρχή (ΠΑ).

Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται μετά την ιστορική απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου, του Καναδά, της Αυστραλίας και της Αυστραλίας να αναγνωρίσουν επίσημα την Παλαιστίνη ως κράτος.

Η αναγνώριση αυτή θεωρείται από πολλούς ως σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση μιας λύσης δύο κρατών, ωστόσο έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στο Ισραήλ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η κυβέρνηση του Μπέντζαμιν Νετανιάχου έχει προειδοποιήσει ότι ενδέχεται να απαντήσει με την προσάρτηση τμημάτων της Δυτικής Όχθης, κίνηση που θα επιδείνωνε περαιτέρω την ένταση και θα έθετε σε κίνδυνο τις διεθνείς προσπάθειες για ειρήνη, όπως σημειώνει ο Guardian.

Η Χαμάς, από την πλευρά της, χαιρέτισε την αναγνώριση ως «νίκη» για την παλαιστινιακή υπόθεση.

Ωστόσο, οι δυτικές χώρες που προχώρησαν στην αναγνώριση ξεκαθάρισαν ότι το βήμα αυτό δεν στοχεύει στην ενίσχυση της Χαμάς, αλλά, αντιθέτως, στη δημιουργία ενός πλαισίου που θα την περιθωριοποιήσει πολιτικά και στρατιωτικά.

Το σχέδιο για τη μεταπολεμική Γάζα

Η πρόταση που έχει τεθεί στο τραπέζι προβλέπει τη συγκρότηση διεθνούς δύναμης υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, η οποία θα αναλάβει την ασφάλεια στη Γάζα. Παράλληλα, θα επιβλέπει τη διαδικασία αφοπλισμού της Χαμάς και θα συμβάλλει στην εκπαίδευση μιας νέας αστυνομικής δύναμης που θα τελεί υπό τον έλεγχο της Παλαιστινιακής Αρχής.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Γαλλία, υποστηρικτής του σχεδίου, τονίζει ότι η εφαρμογή του θα συμβάλει στην αποδυνάμωση της Χαμάς, αποκλείοντάς την από κάθε ρόλο στη μελλοντική διακυβέρνηση. Σύμφωνα με το Παρίσι, το σχέδιο αυτό δεν αποτελεί απλώς βραχυπρόθεσμη λύση ασφαλείας, αλλά το πρώτο βήμα για την επανεκκίνηση μιας πολιτικής διαδικασίας που θα οδηγήσει σε μόνιμη ειρήνη.

Ο Αραβικός Σύνδεσμος, από την πλευρά του, έχει ήδη από τον Ιούλιο δηλώσει ότι η Χαμάς δεν πρέπει να έχει μελλοντικό ρόλο στη διακυβέρνηση της Γάζας. Η πρόταση του Συνδέσμου προβλέπει τη μεταβίβαση της εξουσίας σε μια νεοεκλεγείσα Παλαιστινιακή Αρχή.

Η στάση του Τραμπ και οι αραβικές προσδοκίες

Η συνάντηση του Τραμπ με ηγέτες από την Τουρκία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Αίγυπτο, το Κατάρ και τη Σαουδική Αραβία θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη. Πρόκειται για την πιο άμεση εμπλοκή του Λευκού Οίκου στα σχέδια για τη Γάζα μετά την κατάπαυση του πυρός και την επανεκλογή του Αμερικανού προέδρου.

Παρά ταύτα, τίποτα μέχρι στιγμής δεν δείχνει ότι ο Τραμπ συμμερίζεται πλήρως την αραβική θέση, η οποία βλέπει την Παλαιστινιακή Αρχή ως τη μόνη βιώσιμη εναλλακτική λύση απέναντι στη Χαμάς. Αντιθέτως, η κυβέρνησή του έχει επιβάλει κυρώσεις σε αξιωματούχους της ΠΑ και έχει απαγορεύσει στον Μαχμούντ Αμπάς, τον 89χρονο ηγέτη της, να μιλήσει στη Γενική Συνέλευση διά ζώσης.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο τραπέζι αναμένεται να βρεθεί και ένα εναλλακτικό σχέδιο που έχει εκπονήσει ομάδα εργασίας υπό τον πρώην Βρετανό πρωθυπουργό Τόνι Μπλερ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του Αμερικανού προέδρου. Το σχέδιο αυτό δεν προβλέπει ξεκάθαρο ρόλο για την Παλαιστινιακή Αρχή, γεγονός που προκαλεί επιφυλάξεις στα αραβικά κράτη.