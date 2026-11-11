Διάσκεψη για το Κλίμα στην Αττάλεια: Ο οικοδεσπότης Ερντογάν έφυγε για να μην υποδεχθεί τον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη, δείτε βίντεο - iefimerida.gr

Με παρατράγουδα άρχισαν οι εργασίες της συνόδου COP31 των Ηνωμένων Εθνών, καθώς ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αποχώρησε από τον χώρο υποδοχής τη στιγμή που έφτανε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης.

Ο Τούρκος πρόεδρος, αφού στήθηκε για να φωτογραφηθεί με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, στη συνέχεια περιφρόνησε ακόμη και τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, αφήνοντάς τον μόνο του, για να μη βρεθεί στο ίδιο πλάνο με τον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως μεταδίδει το philenews, ο Τουφάν Έρχιουρμαν έφτασε στον χώρο του συνεδρίου πολύ πριν από την τελετή υποδοχής και εκεί τον περίμενε ο Ερντογάν. Ο Αντόνιο Γκουτέρες εμφανίστηκε αργότερα, όταν άρχισαν να καταφθάνουν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, τους οποίους, σύμφωνα με το πρωτόκολλο, θα υποδέχονταν από κοινού με τον Τούρκο Πρόεδρο.

Η κίνηση του Ερντογάν να σηκωθεί και να φύγει τη στιγμή που έμπαινε στον χώρο του συνεδρίου ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας αποτελεί, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, «ένδειξη περιφρόνησης προς τα Ηνωμένα Έθνη», υπό την αιγίδα των οποίων διεξάγεται η σύνοδος.

Στο βίντεο, μάλιστα, ο Γκουτέρες φαίνεται να «εξηγεί» στον Χριστοδουλίδη την αποχώρηση Ερντογάν, με τον Κύπριο Πρόεδρο να κάνει μια χαρακτηριστική κίνηση με τα χέρια.

Δείτε βίντεο:

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η σημερινή συμπεριφορά της τουρκικής πλευράς ήταν ουσιαστικά συνέχεια της χθεσινής, όταν και πάλι επιδίωξε να προσδώσει επισημότητα στην άφιξη του Τ. Έρχιουρμαν, υποβαθμίζοντας ταυτόχρονα εκείνη του Ν. Χριστοδουλίδη.

Η τουρκική κυβέρνηση είχε δείξει από την αρχή την αρνητική της στάση απέναντι στην παρουσία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη σύνοδο της Αττάλειας, επιχειρώντας να αποφύγει την αποστολή πρόσκλησης στον Κύπριο Πρόεδρο. Αντίθετα, ο Ερντογάν είχε στείλει προσωπική επιστολή στον Τ. Έρχιουρμαν, καλώντας τον στην Αττάλεια.