Αποτελέσματα ενδιάμεσων εκλογών 2026: Ποιος κέρδισε τις βασικές εκλογές της Βουλής και της Γερουσίας; - iefimerida.gr

Μεγάλη νίκη κατέγραψαν οι Δημοκρατικοί στις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, ανακτώντας τον έλεγχο τoυ Κογκρέσου.

Το κόμμα εξασφάλισε τουλάχιστον επτά επιπλέον έδρες στη Γερουσία, ενώ στη Βουλή κατέγραψε καθαρό κέρδος τουλάχιστον 25 εδρών, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα του Associated Press.

Στη Γερουσία, οι Δημοκρατικοί εξασφάλισαν 54 έδρες έναντι 44 των Ρεπουμπλικανών, με δύο εκλογικές αναμετρήσεις να παραμένουν ανοιχτές. Στον αριθμό των 54 περιλαμβάνονται και δύο ανεξάρτητοι γερουσιαστές που συντάσσονται με τους Δημοκρατικούς.

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Στη Βουλή των Αντιπροσώπων, οι Δημοκρατικοί είχαν εξασφαλίσει 228 έδρες έναντι 139 των Ρεπουμπλικανών, ενώ 68 εκλογικές αναμετρήσεις δεν είχαν ακόμη κριθεί. Για την εξασφάλιση της πλειοψηφίας απαιτούνται 218 έδρες.

Οι Δημοκρατικοί κατάφεραν να ανατρέψουν επτά έδρες στη Γερουσία, στο Κάνσας, την Αϊόβα, το Τέξας, το Οχάιο, το Μέιν, τη Βόρεια Καρολίνα και τη Νότια Καρολίνα.

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Οι ιστορικές πρωτιές της εκλογικής βραδιάς

Οι εκλογές σημαδεύτηκαν από σημαντικές ιστορικές πρωτιές.

Στην Τζόρτζια, η Κέισα Λανς Μπότομς εξελέγη κυβερνήτης και έγινε η πρώτη μαύρη γυναίκα που αναλαμβάνει κυβερνητικό αξίωμα σε πολιτεία των ΗΠΑ.

Στο Νιου Χάμσαϊρ, ο Δημοκρατικός Κρις Πάπας επικράτησε στην εκλογική αναμέτρηση για τη Γερουσία και έγινε ο πρώτος ανοιχτά ομοφυλόφιλος άνδρας που εκλέγεται στο σώμα.

Στο Τέξας, η Δημοκρατική Τζίνα Ινοχόσα επικράτησε του Ρεπουμπλικανού Γκρεγκ Άμποτ και έγινε η πρώτη Λατίνα κυβερνήτης της πολιτείας, καθώς και η πρώτη Δημοκρατική που αναλαμβάνει το αξίωμα μετά την Αν Ρίτσαρντς, το 1995.

Στη Φλόριντα, ο Ρεπουμπλικανός Μπάιρον Ντόναλντς κέρδισε την εκλογή για τον κυβερνητικό θώκο και έγινε ο πρώτος μαύρος κυβερνήτης στην ιστορία της πολιτείας.

Στο Μίσιγκαν, ο Δημοκρατικός Αμπντούλ Ελ-Σαγέντ επικράτησε του Ρεπουμπλικανού Μάικ Ρότζερς στην αναμέτρηση για την ανοιχτή έδρα της Γερουσίας και έγινε ο πρώτος μουσουλμάνος που εκλέγεται στο αμερικανικό ανώτατο νομοθετικό σώμα.

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Παράλληλα, ο Χακίμ Τζέφρις επανεκλέχθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Εφόσον εκλεγεί πρόεδρος της Βουλής από τους Δημοκρατικούς, θα γίνει ο πρώτος μαύρος πολιτικός που αναλαμβάνει το συγκεκριμένο αξίωμα.

Στη Βόρεια Καρολίνα, ο Δημοκρατικός Ρόι Κούπερ επικράτησε του Ρεπουμπλικανού Μάικλ Γουάτλεϊ, ανατρέποντας μία έδρα που μέχρι πρότινος κατείχαν οι Ρεπουμπλικανοί.

Στη Νότια Καρολίνα, η Δημοκρατική Άνι Άντριους νίκησε τη Ρεπουμπλικανή Ντάρλιν Γκράχαμ, αδελφή του γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ.

Στο Τέξας, ο Δημοκρατικός Τζέιμς Ταλαρίκο επικράτησε του Ρεπουμπλικανού Κεν Πάξτον, ο οποίος είχε την υποστήριξη του Ντόναλντ Τραμπ. Η νίκη του σηματοδότησε την πρώτη επικράτηση Δημοκρατικού σε εκλογή για πολιτειακό αξίωμα στο Τέξας εδώ και 32 χρόνια.

Στο Μέιν, ο Δημοκρατικός Τρόι Τζάκσον νίκησε τη Ρεπουμπλικανή γερουσιαστή Σούζαν Κόλινς, τερματίζοντας την παρουσία της στη Γερουσία έπειτα από σχεδόν 30 χρόνια.

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Ποιες εκλογικές αναμετρήσεις δεν έχουν ακόμη κριθεί

Στις 6 το πρωί (ώρα Ανατολικών ΗΠΑ) της Τετάρτης, δύο σημαντικές εκλογικές αναμετρήσεις για τη Γερουσία παρέμεναν ανοιχτές, στην Αλάσκα και το Μισισίπι. Παράλληλα, 68 έδρες στη Βουλή των Αντιπροσώπων δεν είχαν ακόμη κριθεί.

Αλάσκα: Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Νταν Σάλιβαν διατηρούσε μικρό προβάδισμα έναντι της Δημοκρατικής πρώην βουλευτή Μέρι Πελτόλα. Η πολιτεία εφαρμόζει σύστημα κατάταξης υποψηφίων (ranked-choice voting). Εάν κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώσει πάνω από το 50% των ψήφων πρώτης προτίμησης, ο υποψήφιος με τις λιγότερες ψήφους αποκλείεται και οι ψήφοι του κατανέμονται βάσει των επόμενων προτιμήσεων των ψηφοφόρων.

Μισισίπι: Ο Δημοκρατικός Σκοτ Κόλομ προηγούνταν της Ρεπουμπλικανής εν ενεργεία γερουσιαστή Σίντι Χάιντ-Σμιθ με διαφορά μικρότερη των 50 ψήφων, σε μία από τις πιο αμφίρροπες αναμετρήσεις της εκλογικής βραδιάς.

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Στη Βουλή των Αντιπροσώπων, οι Δημοκρατικοί είχαν ήδη εξασφαλίσει τουλάχιστον 228 έδρες, ξεπερνώντας το όριο των 218 που απαιτείται για την πλειοψηφία. Η καταμέτρηση στις υπόλοιπες 68 περιφέρειες συνεχιζόταν.

Πριν από τις εκλογές, οι Ρεπουμπλικανοί διέθεταν πλειοψηφία 53-47 στη Γερουσία. Οι σημαντικότερες μάχες για την ανατροπή των συσχετισμών διεξήχθησαν στην Αλάσκα, τη Φλόριντα, την Τζόρτζια, την Αϊόβα, το Κάνσας, το Μέιν, το Μίσιγκαν, τη Μοντάνα, τη Νεμπράσκα, το Νιου Χάμσαϊρ, τη Βόρεια Καρολίνα, το Οχάιο και το Τέξας.

Πού οφείλονται οι νίκες των Δημοκρατικών

Πολιτικοί αναλυτές απέδωσαν το αποτέλεσμα στη δυσαρέσκεια των ψηφοφόρων για τον πόλεμο με το Ιράν, την αύξηση των τιμών των καυσίμων και τις ευρύτερες οικονομικές ανησυχίες, με επίκεντρο το αυξημένο κόστος διαβίωσης.

Σημαντικό ρόλο φαίνεται να έπαιξαν επίσης η μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ και η απογοήτευση για τις προεκλογικές υποσχέσεις του προέδρου σχετικά με τη μείωση των τιμών και τη βελτίωση της οικονομίας.

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«Πρόκειται για μια ολοκληρωτική αποδοκιμασία του Τραμπ και των πολιτικών των Ρεπουμπλικανών», δήλωσε ο Κώστας Παναγόπουλος, καθηγητής Πολιτικών Επιστημών στο Northeastern Universit, σύμφωνα με την ιστοσελίδα northeastern.edu.

Η αντίδραση στην Ευρώπη

Οι εκλογικές εξελίξεις στις ΗΠΑ προκάλεσαν αντιδράσεις και στην Ευρώπη.

Ο δήμαρχος του Λονδίνου, Σαντίκ Καν, συνεχάρη τους Δημοκρατικούς για τη «μεγάλη νίκη» τους, σημειώνοντας ότι η εκστρατεία τους, με έμφαση στην ελπίδα, την ενότητα και τη στήριξη των οικογενειών απέναντι στο αυξανόμενο κόστος ζωής, αποτέλεσε απόρριψη της πολιτικής του Ντόναλντ Τραμπ.