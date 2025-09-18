Απόψε επικυρώνεται ο διορισμός της Κίμπερλι Γκιλφόιλ -Πότε έρχεται στην Αθήνα η νέα πρέσβης των ΗΠΑ - iefimerida.gr

Αντίστροφα μετρά πλέον ο χρόνος για την ανάληψη των καθηκόντων της Κίμπερλι Γκιλφόιλ ως νέα Πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Όπως έγινε γνωστό στην Ουάσιγκτον και ανακοινώθηκε στο δείπνο της ομογένειας προς τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου το βράδυ της Τετάρτης, στο οποίο η Κίμπερλι Γκιλφόιλ ήταν παρούσα, η επικύρωση του διορισμού της από τη Γερουσία, η οποία βρισκόταν σε εκκρεμότητα από τον περασμένο Ιούλιο αναμένεται να γίνει απόψε μετά τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του iefimerida στη συνέχεια απαιτείται διάστημα περίπου 6 εβδομάδων προκειμένου η Κίμπερλι Γκιλφόιλ να εγκατασταθεί στην Αθήνα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ την είχε προτείνει για την θέση αυτή από τον Δεκέμβριο του 2024, περίπου έναν μήνα μετά την επανεκλογή του στην Προεδρία των ΗΠΑ.