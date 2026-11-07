Τις επόμενες ημέρες ο απόπλους του «Abeille Marengo» για τις έρευνες στο καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου -Το μήνυμα της Αθήνας, ο ρόλος της Γαλλίας - iefimerida.gr

Θέμα ημερών είναι ο απόπλους του ερευνητικού σκάφους «Abeille Marengo», το οποίο θα πραγματοποιήσει έρευνες για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου.

Το γαλλικό σκάφος βρίσκεται στο λιμάνι του Ηρακλείου και τις επόμενες ημέρες αναμένεται να κατευθυνθεί ανατολικά της Κρήτης και της Κάσου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο απόπλους αναμένεται να πραγματοποιηθεί πιθανότατα την ερχόμενη Δευτέρα, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκονται διπλωματικές επαφές μεταξύ Αθήνας, Άγκυρας και Παρισιού, με φόντο τις τουρκικές αντιδράσεις για την επανέναρξη των ερευνών.

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Η Αθήνα απορρίπτει τις τουρκικές αξιώσεις και ξεκαθαρίζει ότι δεν έχει ζητηθεί ούτε απαιτείται άδεια από την Άγκυρα για τη διεξαγωγή των εργασιών. Η αδειοδότηση έχει ολοκληρωθεί από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές, ενώ η γαλλική πλευρά επιχειρεί, μέσω των διπλωματικών διαύλων επικοινωνίας με την Τουρκία, να αποτρέψει μια νέα ένταση στην περιοχή.

Η Nexans, η γαλλική εταιρεία που έχει αναλάβει την κατασκευή και εγκατάσταση του καλωδίου, έχει ολοκληρώσει τις απαραίτητες διαδικασίες με τις ελληνικές αρχές. Παράλληλα, το Παρίσι έχει ενεργοποιήσει τους διπλωματικούς διαύλους με την Άγκυρα, επιδιώκοντας να διασφαλίσει την ομαλή εξέλιξη των ερευνών και να αποφευχθεί η επανάληψη της έντασης που είχε καταγραφεί στην Κάσο το καλοκαίρι του 2024.

Το κρίσιμο ζήτημα στις επαφές αυτές αφορά τον χαρακτήρα της ενημέρωσης της τουρκικής πλευράς. Η ελληνική θέση είναι σαφής: η ενημέρωση για τις κινήσεις του ερευνητικού σκάφους και την πορεία των εργασιών δεν μπορεί να εκληφθεί ως διαδικασία που προϋποθέτει τουρκική έγκριση.

Η διάκριση μεταξύ ενημέρωσης και συναίνεσης έχει ιδιαίτερη διπλωματική και νομική σημασία. Η γαλλική πλευρά επιδιώκει να διατηρήσει ανοιχτό τον δίαυλο επικοινωνίας με την Άγκυρα, χωρίς η διαδικασία να δημιουργήσει την εντύπωση ότι αναγνωρίζεται στην Τουρκία δικαίωμα έγκρισης των ερευνών.



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Κυβερνητικά στελέχη διαμηνύουν σε κάθε τόνο ότι η άδεια δίνεται μόνο από τις ελληνικές και τις κυπριακές αρχές.



«Η εταιρεία που έχει αναλάβει την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου ζήτησε άδεια μόνο από την Ελλάδα και την Κύπρο, τις δύο χώρες τις οποίες αφορά το καλώδιο. Αφού εκδόθηκε η NAVTEX, από την πλευρά της Τουρκίας εκδόθηκε "αντί- NAVTEX". Και μόνο η έκδοση της "αντί- NAVTEX" οδηγεί στην πράξη στην κατάρριψη των επιχειρημάτων εκείνων που έλεγαν ότι η κυβέρνηση κάνει εκπτώσεις και καθιστά την Τουρκία ρυθμιστή. Διότι αν η Τουρκία ήταν ικανοποιημένη, δεν θα χρειαζόταν να εκδώσει "αντί- NAVTEX"», τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, στο Αction 24.



Από την πλευρά του ο υφυπουργός Εξωτερικών, Τάσος Χατζηβασιλείου, σε συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα στο ΕΡΤnews, τόνισε: «Δεν έγινε καμία συνεννόηση Ελλάδας-Τουρκίας για αδειοδότηση. Άδεια ζητήθηκε και δόθηκε μόνο από την Ελλάδα».



Ο κ. Χατζηβασιλείου τόνισε ότι δόθηκε η άδεια από τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, ούτως ώστε να ξεκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες, ενώ ο σταθμός του Ηρακλείου, ως αρμόδιος στην περιοχή, έβγαλε αμέσως τη νόμιμη NAVTEX. Όπως ξεκαθάρισε, καμία συνεννόηση Ελλάδας και Τουρκίας για αδειοδότηση δεν έλαβε χώρα. «Το αναφέρει εμμέσως και η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ, η οποία ουσιαστικά χαρακτηρίζει ότι οι εργασίες που θα κάνει το γαλλικό σκάφος γίνονται χωρίς άδεια από την τουρκική πλευρά», δήλωσε. «Στην περιοχή του καλωδίου, κυριαρχικά δικαιώματα ασκούν αποκλειστικά η Ελληνική και η Κυπριακή Δημοκρατία. Έτερον ουδέν», σημείωσε με νόημα.