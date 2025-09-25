Ν. Υόρκη: Τίμησαν τον Βαρθολομαίο με το βραβείο Τέμπλετον -Παρόντες Μητσοτάκης, Αλ Γκορ, Γ. Παπανδρέου, Έλληνες billionaires - iefimerida.gr

Στην αίθουσα David Geffen, του επιβλητικού Lincoln Center, στην καρδιά της Νέας Υόρκης, έπεσε η αυλαία της πολυήμερης επίσκεψης του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στις ΗΠΑ με τη βράβευσή του από το Ίδρυμα Τέμπλετον.

Συγκινημένος ο Προκαθήμενος της Ορθοδοξίας ανέβηκε στο βήμα για να παραλάβει το Templeton Prize, μια από τις σημαντικότερες θρησκευτικές και επιστημονικές τιμές στον κόσμο, που είχε απονεμηθεί στο παρελθόν στη Μητέρα Τερέζα, σε θρησκευτικούς ηγέτες και κορυφαίους επιστήμονες.

Ο κ. Βαρθολομαίος επελέγη από την ηγεσία του Ιδρύματος για την προσφορά του στην εκκλησία, τις πρωτοβουλίες του για την προστασία του περιβάλλοντος και τον διαθρησκειακό διάλογο.

Με θερμά λόγια μίλησαν για το έργο του «Πράσινου Πατριάρχη» η πρόεδρος του Δ.Σ. του Templeton Foundation, Λι Κάμερον, η πρώην πρόεδρος και CEO Xέδερ Τέμπλετον Ντιλ και η διακεκριμένη πρωτευοντολόγος-ανθρωπολόγος dr Τζέιν Γκούνταλ, η οποία είχε τιμηθεί με το ίδιο βραβείο το 2021.

Αρχικά, προβλήθηκε ένα σύντομο βίντεο από τη ζωή του κ. Βαρθολομαίου, με αφετηρία τη γέννηση και τα παιδικά του χρόνια στην Ίμβρο. Στην ομιλία του, ο Οικουμενικός Πατριάρχης τόνισε την επιτακτική ανάγκη για την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και τον τερματισμό της αποξένωσης της θρησκείας από την επιστήμη.

Μητσοτάκης, Αλ Γκορ, Γ. Παπανδρέου και Έλληνες billionaires έδωσαν το «παρών»

Ανάμεσα στους περίπου 200 καλεσμένους που έδωσαν το «παρών» ήταν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τη σύζυγό του, Μαρέβα, και την κόρη τους Δάφνη. Σε μια σπάνια εμφάνισή του παραβρέθηκε ο πρώην αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Αλ Γκορ.

Χειραψία του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρώην αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Αλ Γκορ / ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/EUROKINISSI

Εκεί ήταν, επίσης, η υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου και η υφυπουργός Μετανάστευσης, Σέβη Βολουδάκη.

Με πολυάριθμη αντιπροσωπεία έδωσαν το «παρών» οι Άρχοντες του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ενώ παραβρέθηκε και ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου.

Το βραβείο Τέμπλετον συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο άνω του ενός εκατομμυρίου δολαρίων, το οποίο αξιοποιείται για την προώθηση του έργου της προσωπικότητας που βραβεύεται.

Μετά το τέλος της τελετής, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε ανάρτηση στην οποία τονίζει πως «ο Παναγιώτατος προσφέρει εξαιρετική ηθική καθαρότητα και καθοδήγηση σε στιγμές που τα πράγματα στον κόσμο φαίνεται να ξεφεύγουν από τον έλεγχο».

