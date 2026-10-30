Απόκοσμο θέαμα στην Ινδία: Ο ουρανός «βάφτηκε» κατακόκκινος και θυμίζει…«Stranger Things» - iefimerida.gr

Ένα απόκοσμο σκηνικό εκτυλίχθηκε στην Ινδία, όταν ο ουρανός βάφτηκε κατακόκκινος, θυμίζοντας σκηνές από τη δημοφιλή σειρά «Stranger Things».

Οι εικόνες από το φαινόμενο έκαναν γρήγορα τον γύρο του διαδικτύου, προκαλώντας έκπληξη και πλήθος σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πολλοί χρήστες μάλιστα συνέκριναν το κατακόκκινο τοπίο με το «Upside Down», τον σκοτεινό και εφιαλτικό παράλληλο κόσμο της δημοφιλούς σειράς «Stranger Things».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το ασυνήθιστο θέαμα σημειώθηκε πάνω από την πόλη Κιραντούλ, στην περιφέρεια Ναντεουάντα της Ινδίας. Σύμφωνα με τις αναφορές, το φαινόμενο συνδέεται με τις ατμοσφαιρικές διαταραχές που προκάλεσε ο κυκλώνας Αρνάμπ κατά το πέρασμά του από την πολιτεία Τσατίσγκαρ.

Νωρίτερα, ο κυκλώνας είχε πλήξει με σφοδρότητα τις ανατολικές ακτές της χώρας, με ανέμους που έφταναν τα 130 χιλιόμετρα την ώρα, προκαλώντας πλημμύρες, εκτεταμένες καταστροφές και ανθρώπινες απώλειες.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πώς εξηγείται το απόκοσμο φαινόμενο



Παρά τις εντυπωσιακές εικόνες, οι επιστήμονες εξηγούν ότι το κόκκινο χρώμα του ουρανού μπορεί να αποδοθεί σε φυσικές ατμοσφαιρικές διεργασίες, οι οποίες ενισχύονται από τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν κατά τη διάρκεια ακραίων καιρικών φαινομένων.

Σύμφωνα με μετεωρολόγους, η παρουσία αιωρούμενων σωματιδίων και υγρασίας στην ατμόσφαιρα επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο διαδίδεται το ηλιακό φως. Η σκέδαση του φωτός μπορεί να κάνει τις κόκκινες και πορτοκαλί αποχρώσεις να κυριαρχούν στον ουρανό, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό οπτικό αποτέλεσμα.

Αν και το θέαμα προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και έδωσε την εντύπωση ότι επρόκειτο για κάτι ανεξήγητο, οι ειδικοί διευκρινίζουν ότι τέτοιου είδους χρωματισμοί, όσο σπάνιοι και αν είναι, μπορούν να εμφανιστούν υπό συγκεκριμένες ατμοσφαιρικές συνθήκες.