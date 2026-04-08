Εκεχειρία δύο εβδομάδων, ανοίγουν τα Στενά του Ορμούζ -Πανηγυρίζει ο Τραμπ, στήριξη από Ισραήλ, τι λέει το Ιράν - iefimerida.gr

Μίαμιση ώρα πριν τη λήξη του τελεσιγράφου, ο Ντόναλντ Τραμπ συμφώνησε να αναστείλει για δύο εβδομάδες τις επιθέσεις κατά του Ιράν.

Παράλληλα, εξέφρασε ανοιχτά την προθυμία του για κατάπαυση του πυρός, υπό τον όρο η Τεχεράνη να διασφαλίσει την πλήρη λειτουργία των ζωτικής σημασίας Στενών του Ορμούζ.

Τραμπ: «Πλήρης νίκη» των ΗΠΑ με το Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τις πρώτες πρωινές ώρες «πλήρη και ολοκληρωτική νίκη» τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με το Ιράν, δηλώνοντας ότι το ζήτημα του εμπλουτισμένου ουρανίου θα επιλυθεί πλήρως. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι η Κίνα συνέβαλε ώστε η Τεχεράνη να προσέλθει στις διαπραγματεύσεις, ενώ τόνισε ότι δεν θα αποδεχθεί τον τερματισμό του πολέμου χωρίς πλήρη λύση στο πυρηνικό ζήτημα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τα ξημερώματα την προσωρινή αναστολή οποιασδήποτε στρατιωτικής επίθεσης κατά του Ιράν για διάστημα δύο εβδομάδων, σε μια κίνηση που χαρακτηρίζεται ως σημαντικό βήμα προς την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Η απόφαση, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, ελήφθη κατόπιν συνομιλιών με τον Πρωθυπουργό του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, και τον Αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας, Φιλντ Μάρσαλ Άσιμ Μούνιρ, οι οποίοι ζήτησαν την αναβολή της στρατιωτικής δράσης.

Η προσωρινή αναστολή συνδέεται με την προϋπόθεση ότι η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα διασφαλίσει την πλήρη και ασφαλή διέλευση πλοίων από το Στενό του Ορμούζ. Ο Τραμπ χαρακτήρισε την απόφαση ως «διμερές πάγωμα των εχθροπραξιών», επισημαίνοντας ότι οι στρατιωτικοί στόχοι έχουν επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι η κίνηση αυτή ανοίγει τον δρόμο για μακροπρόθεσμη ειρήνη με το Ιράν και ευρύτερα στη Μέση Ανατολή, βασιζόμενος σε δεκαπρότακτο σχέδιο που υποβλήθηκε από το Ιράν και θεωρείται ως βάση για περαιτέρω διαπραγματεύσεις.

«Εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών και πολλών χωρών της περιοχής, αποτελεί τιμή να βλέπουμε ένα μακροχρόνιο πρόβλημα να πλησιάζει σε λύση», τόνισε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι οι δύο εβδομάδες αναστολής θα δώσουν χρόνο για την ολοκλήρωση της συμφωνίας.

Ισραήλ: «﻿Δεν συμπεριλαμβάνει τον Λίβανο η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός»

Σημαντική είναι επίσης η συμμετοχή του Ισραήλ, το οποίο συμφώνησε σε προσωρινή κατάπαυση πυρός, αναστέλλοντας τους βομβαρδισμούς κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Η κίνηση αυτή υπογραμμίζει τη διεθνή προσπάθεια για ειρηνική επίλυση της κρίσης στην περιοχή.

Το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε λίγο μετά τις 06:00 ότι η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός δύο εβδομάδων που κλείστηκε ανάμεσα στις ΗΠΑ και στο Ιράν «δεν συμπεριλαμβάνει τον Λίβανο», αντικρούοντας την ανακοίνωση που έκανε νωρίτερα για αυτό ο πακιστανός πρωθυπουργός Σαμπάζ Σαρίφ, που διαδραματίζει ρόλο μεσολαβητή.

Επίσης, το Ισραήλ υποστηρίζει τις προσπάθειες των ΗΠΑ για να εξασφαλιστεί ότι το Ιράν «δεν θα εγείρει πλέον πυρηνική απειλή».

Από την πλευρά του, το Ιράν ανακοίνωσε μέσω του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας ότι πέτυχε σημαντική νίκη, υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ αποδέχθηκαν το σχέδιο 10 σημείων της Τεχεράνης. Η ανακοίνωση δημοσιεύτηκε από τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Οι βασικοί όροι του σχεδίου 10 σημείων του Ιράν

Δέσμευση για μη επιθετικότητα Ο έλεγχος του Ιράν επί του Στενού του Ορμούζ Αποδοχή του εμπλουτισμού ουρανίου του Ιράν Άρση όλων των πρωτογενών κυρώσεων Άρση όλων των δευτερογενών κυρώσεων Λήξη όλων των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ Λήξη όλων των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου Καταβολή αποζημίωσης στο Ιράν Απόσυρση των μαχητικών δυνάμεων των ΗΠΑ από την περιοχή Παύση του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου

Οι ΗΠΑ φέρονται να έχουν χαρακτηρίσει το σχέδιο ως «λειτουργική βάση» για συμφωνία. Το Ιράν δήλωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις του θα σταματήσουν τις αμυντικές επιχειρήσεις εάν σταματήσουν οι επιθέσεις εναντίον της χώρας. Η ασφαλής διέλευση από το Στενό του Ορμούζ θα συντονίζεται με τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Πακιστάν: «Ο Λίβανος περιλαμβάνεται στην εκεχειρία»

Στο μεταξύ, ο Πακιστανός πρωθυπουργός Σαμπάζ Σαρίφ επιβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ, το Ιράν και οι σύμμαχοί τους συμφώνησαν στην εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός σε «όλες τις περιοχές», περιλαμβανομένου και του Λιβάνου. Κάτι τέτοιο απέρριψε το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ανοίγουν τα Στενά του Ορμούζ

Το Ιράν ανακοίνωσε ότι είναι έτοιμο να ανοίξει πλήρως το στρατηγικής σημασίας Στενό του Ορμούζ για δύο εβδομάδες, υπό τον όρο να σταματήσουν οι αεροπορικές επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ.

Ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι η κίνηση αυτή γίνεται στο πλαίσιο προσωρινής ανακωχής, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθούν διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ στο Ισλαμαμπάντ. Σύμφωνα με το ιρανικό ανώτατο συμβούλιο εθνικής ασφαλείας, η διάρκεια της κατάπαυσης πυρός μπορεί να παραταθεί εάν υπάρξει συμφωνία των δύο πλευρών.

Οι Ιρανοί διευκρινίζουν ότι η προσωρινή αυτή διευθέτηση δεν σημαίνει οριστικό τέλος των εχθροπραξιών, αλλά αποτελεί ένα βήμα για τη μείωση της έντασης στην περιοχή, που αποτελεί κρίσιμο πέρασμα για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου.

Ξεκινούν οι διαπραγματεύσεις στο Ισλαμαμπάντ τη Μ. Παρασκευή

Η Γραμματεία του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν ανακοίνωσε ότι οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ θα διεξαχθούν στη βάση του σχεδίου 10 σημείων που παρουσίασε η Τεχεράνη.

Η διαδικασία ξεκινά την Μ. Παρασκευή 11 Απριλίου και μπορεί να παραταθεί κατόπιν συμφωνίας των δύο πλευρών. Το Ιράν τονίζει ότι η συμμετοχή στις συνομιλίες δεν συνεπάγεται άμεσο τερματισμό του πολέμου, ενώ διατηρεί «πλήρη δυσπιστία» προς την αμερικανική πλευρά και καλεί σε εθνική ενότητα.

Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά τις διεθνείς σχέσεις και τις εμπορικές ροές στην περιοχή, με τους ειδικούς να παρακολουθούν στενά τις κινήσεις των εμπλεκόμενων πλευρών.