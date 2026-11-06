Νέες αποκαλύψεις για το πώς διέφυγε από τη Βραζιλία ο Μπολσονάρου -Ο διαμεσολαβητής και τα 150.000 δολάρια - iefimerida.gr

Ένας Αργεντινός επιχειρηματίας και πιλότος, που ζει στο Μαϊάμι, διαμεσολάβησε για την πληρωμή της ιδιωτικής πτήσης με την οποία ο Φλάβιο Μπολσονάρου εγκατέλειψε τη Βραζιλία, σύμφωνα με πηγή που συμμετείχε στην επιχείρηση και μίλησε στο AFP.



Αφού ηττήθηκε στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών από τον αριστερό πρόεδρο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, ο Φλάβιο Μπολσονάρου έφτασε στις 28 Οκτωβρίου στη Φλόριντα των ΗΠΑ μαζί με την οικογένειά του, με ιδιωτικό αεροσκάφος. Νωρίτερα, τα διαβατήρια του γιου του πρώην ακροδεξιού προέδρου Ζαΐρ Μπολσονάρου είχαν ακυρωθεί, στο πλαίσιο έρευνας για ύποπτη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το περιπετειώδες ταξίδι του, μέσω Αργεντινής και Ισημερινού, εξακολουθεί να περιβάλλεται από μυστήριο. Ο Φλάβιο Μπολσονάρου, ο οποίος δεν αναγνώρισε την ήττα του, αναχώρησε μέσα στη νύχτα από την πόλη Πουέρτο Ιγκουασού της Αργεντινής, κοντά στα σύνορα με τη Βραζιλία, επιβαίνοντας σε αεροσκάφος που ανήκει στην αργεντίνικη εταιρεία Baires Fly.

Καταβλήθηκαν 150.000 δολάρια από τις ΗΠΑ

Την περασμένη εβδομάδα, ο επικεφαλής της εταιρείας, Λουίς Γκράντε, δήλωσε στο AFP ότι είχε προσληφθεί από έναν «broker», δηλαδή έναν μεσάζοντα, που ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Όπως πρόσθεσε, ο μεσάζοντας κατέβαλε 150.000 δολάρια από λογαριασμό που τηρείται στις ΗΠΑ σε τραπεζικό λογαριασμό στην Αργεντινή. Ο ίδιος αρνήθηκε να αποκαλύψει την ταυτότητα του μεσάζοντα, ενώ υποστήριξε ότι δεν γνώριζε ποιος είχε αναθέσει την επιχείρηση στο συγκεκριμένο πρόσωπο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πηγή που συμμετείχε στην επιχείρηση δήλωσε στο AFP, υπό τον όρο της ανωνυμίας, ότι ο συγκεκριμένος μεσάζοντας είναι ο Φερνάντο Μαρτίν Μπογιέ, Αργεντινός πιλότος και επιχειρηματίας με έδρα το Μαϊάμι. Σύμφωνα με δημόσια αρχεία, ο Μπογιέ έχει καταχωρημένες στο όνομά του στη Φλόριντα τουλάχιστον δύο εταιρείες: την Emerald Aviation και την Huracan USA. Ο ίδιος δεν απάντησε σε αιτήματα του AFP για σχολιασμό. Ο Λουίς Γκράντε και ο Φερνάντο Μαρτίν Μπογιέ είναι φίλοι και έχουν συνεργαστεί επιχειρηματικά στο παρελθόν, σύμφωνα με δύο ανεξάρτητες πηγές από τον αεροπορικό κλάδο.



Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, η ναύλωση του αεροσκάφους φέρεται να πραγματοποιήθηκε έπειτα από ενέργειες του Τζέισον Μίλερ, συμβούλου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον δεν είχε «άμεση εμπλοκή» στις διευθετήσεις για την αναχώρηση του γιου Μπολσονάρου από τη Βραζιλία.

Αίτημα για έρευνα στην Αργεντινή



Στο μεταξύ, την Πέμπτη, η εισαγγελέας της Αργεντινής Παλομά Οτσόα ζήτησε να ξεκινήσει έρευνα, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η κυβέρνηση του προέδρου Χαβιέρ Μιλέι χρησιμοποίησε δημόσιους πόρους για να διευκολύνει τη διαφυγή του ηττημένου υποψηφίου, σύμφωνα με δικαστική πηγή που μίλησε στο AFP.



Στο μεταξύ, ο Φλάβιο Μπολσονάρου υποστήριξε, σε συνέντευξή του που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη στους New York Times, ότι θα πάρει «στον τάφο του» το μυστικό για το πώς διέφυγε από τη Βραζιλία.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πηγή: Le Matin