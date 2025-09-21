Αποκαλύψεις για τα e-mail της Σάρα Φέργκιουσον και του Τζέφρι Επστάιν - Τον αποκαλούσε «πιστό φίλο» της - iefimerida.gr

Στη Βρετανία έχει προκληθεί αναστάτωση από την αποκάλυψη ηλεκτρονικών μηνυμάτων που φέρνουν στο φως το διπλό πρόσωπο της Σάρα Φέργκιουσον, δούκισσας του Γιορκ, όσον αφορά τις σχέσεις της με τον Τζέφρι Επστάιν.

Αν και τον Μάρτιο του 2011 είχε δηλώσει δημοσίως ότι δεν θα διατηρούσε «ποτέ ξανά καμία σχέση» με τον Αμερικανό χρηματοδότη, λίγες μόνο εβδομάδες αργότερα του έστειλε προσωπικό e-mail, στο οποίο τον αποκαλούσε «σταθερό, γενναιόδωρο και πολύτιμο φίλο».

Η Φέργκι είχε ήδη δεχθεί έντονη κριτική όταν αποκαλύφθηκε ότι είχε λάβει 15.000 λίρες από τον Επστάιν για την κάλυψη χρεών προς πρώην συνεργάτιδά της, συμφωνία που είχε διευθετήσει ο πρώην σύζυγός της, πρίγκιπας Άντριου. Στις 7 Μαρτίου 2011, σε συνέντευξή της στην Evening Standard, παραδέχτηκε ότι είχε διαπράξει ένα «τερατώδες λάθος», δηλώνοντας πως «απορρίπτει πλήρως την παιδοφιλία και οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης ανηλίκων» και πως δεν θα είχε ξανά καμία σχέση με τον Επστάιν.

Ωστόσο, στις 26 Απριλίου του ίδιου έτους, σε νέο μήνυμά της προς εκείνον, υποστήριζε ότι είχε «αναγκαστεί» να κρατήσει αποστάσεις για να προστατεύσει «την καριέρα της ως συγγραφέας παιδικών βιβλίων και τον ρόλο της ως φιλάνθρωπος για παιδιά». Ζητούσε συγγνώμη που τον είχε «εκθέσει» και τόνιζε ότι ποτέ δεν τον αποκάλεσε παιδόφιλο, παρά τις εντυπώσεις που είχαν δημιουργηθεί.

Στο ίδιο e-mail χαρακτήριζε την υπόθεση «τον χειρότερο εφιάλτη της ζωής της», κατηγορώντας τα ΜΜΕ ότι την χρησιμοποίησαν για να πλήξουν τον Επστάιν. Εξέφραζε επίσης τον φόβο ότι οι φιλανθρωπικές της πρωτοβουλίες θα κατέρρεαν και ζητούσε κατανόηση: «Ήμουν διαλυμένη και χαμένη. Δεν ήθελα να πληγώσω ξανά τον Άντριου».

Οι αποκαλύψεις αυτές προκάλεσαν αναταράξεις ακόμη και εντός της βασιλικής οικογένειας, με ειδικούς να θεωρούν ότι θα ενισχυθούν οι πιέσεις για πλήρη απομάκρυνση του Παλατιού από τους Γιορκ. Ο συγγραφέας Άντριου Λόουνι χαρακτήρισε τα e-mails «καταστροφικά για την αξιοπιστία της», επισημαίνοντας ότι δείχνουν «διπροσωπία» και πλήττουν τη φήμη της ως συγγραφέως παιδικών βιβλίων και προστάτιδας φιλανθρωπικών δράσεων.

Από την πλευρά της, εκπρόσωπος της Φέργκιουσον υποστήριξε ότι η δούκισσα είχε δεχθεί απειλές για αγωγή από τον Επστάιν μετά τη δημόσια αποκήρυξή του, και πως το e-mail συντάχθηκε έπειτα από νομική συμβουλή ώστε να εκτονωθεί η κατάσταση.

Η Σάρα Φέργκιουσον έχει στο ενεργητικό της περισσότερα από 50 παιδικά και εφηβικά βιβλία και παραμένει δραστήρια μέσω του οργανισμού Sarah’s Trust, που δηλώνει πως έχει στηρίξει 1,4 εκατομμύρια παιδιά παγκοσμίως. Παράλληλα, συνεχίζει τις εκδοτικές της συνεργασίες με νέες σειρές βιβλίων και συμμετέχει σε δράσεις υπέρ της νεολαίας.

Οι τελευταίες αυτές αποκαλύψεις συμπίπτουν με την πρόσφατη δημόσια επανεμφάνιση της ίδιας και του πρίγκιπα Άντριου, γεγονός που προκαλεί έντονη δυσφορία. Η υπόθεση θεωρείται πιθανό να ενισχύσει περαιτέρω την πίεση προς το Παλάτι να αποστασιοποιηθεί πλήρως από το ζεύγος των Γιορκ, καθώς το όνομα του Επστάιν εξακολουθεί να σκιάζει τη μοναρχία.