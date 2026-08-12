Αποχωρεί η Καρολάιν Λέβιτ από εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου -Το ανακοίνωσε ο Τραμπ, τι είπε για την 28χρονη - iefimerida.gr

Η Καρολάιν Λέβιτ θα αποχωρήσει στο τέλος Αυγούστου από τη θέση της εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου, ανακοίνωσε την Τετάρτη ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μέσω ανάρτησής του στο Truth Social.

Η 28χρονη Καρολάιν Λέβιτ, η οποία έγινε η νεότερη εκπρόσωπος Τύπου στην ιστορία του Λευκού Οίκου, αποφάσισε να αποχωρήσει προκειμένου να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στα δύο μικρά παιδιά της και την οικογένειά της.

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Η ίδια εξήγησε ότι η μητρότητα και η επιστροφή στον Λευκό Οίκο μετά τη γέννηση της κόρης της αποτέλεσαν μια ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο.

«Η αλήθεια είναι ότι από τότε που επέστρεψα στον Λευκό Οίκο μετά τη γέννηση της κόρης μου, αισθάνομαι στην καρδιά μου ότι δεν μπορώ να είμαι η καλύτερη μητέρα που αξίζουν τα δύο μικρά παιδιά μου, ενώ αφιερώνω τον συνεχή χρόνο, την ενέργεια και την προσοχή που απαιτεί η θέση της εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου», ανέφερε.

Έπαινοι από τον Τραμπ για τη Λέβιτ

Ο Τραμπ δήλωσε ότι «θα αποχωρήσει από τη θέση της στο τέλος του μήνα, ώστε να μπορεί να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στα όμορφα μικρά της παιδιά και στην οικογένειά της, μια απόφαση που κατανοώ απόλυτα και σέβομαι», χαρακτηρίζοντάς την «μία από τις πιο έμπιστες συνεργάτιδές μου».

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Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι η Λέβιτ θα παραμείνει στο πλευρό του, ανάμεσα στους κορυφαίους εξωτερικούς συμβούλους του, και θα αποτελέσει «μια επιδραστική φωνή μέσα στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα», εν όψει των ενδιάμεσων εκλογών.

«Η Καρολάιν υπήρξε πραγματική ηγέτιδα στον Λευκό Οίκο και έκανε καταπληκτική δουλειά, αγωνιζόμενη για τη Δικαιοσύνη, την Ελευθερία και την Ανεξαρτησία» έγραψε ο Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς την, επίσης, «μία από τις καλύτερες εκπροσώπους Τύπου στην ιστορία του θεσμού».

Κατά τη διάρκεια της θητείας της, η Λέβιτ υπερασπίστηκε την κυβέρνηση σε σημαντικές πολιτικές αντιπαραθέσεις και κρίσεις, μεταξύ άλλων στο σκάνδαλο Signalgate, στη δημοσιοποίηση των αρχείων Έπσταϊν και στον πόλεμο με το Ιράν. Παράλληλα, υποστήριξε τις αλλαγές στην πρόσβαση των μέσων ενημέρωσης στον Λευκό Οίκο, τάχθηκε υπέρ μεγαλύτερης συμμετοχής influencers και φιλικών προς το MAGA φωνών και επέκρινε τους Δημοκρατικούς, τους οποίους κατηγόρησε ότι επιδιώκουν «να καταστρέψουν όλα όσα είναι σπουδαία στην Αμερική».

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Ο εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου διορίζεται απευθείας από τον πρόεδρο και δεν απαιτεί έγκριση από τη Γερουσία.

Σημειώνεται ότι κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ υπηρέτησαν συνολικά τέσσερις διαφορετικοί εκπρόσωποι Τύπου.