Απογοήτευση και ώρες αναμονής για χιλιάδες ταξιδιώτες στα αεροδρόμια των ΗΠΑ: «Κοντεύω να τρελαθώ», «είναι Παρασκευή και 13» -Τι σχολίαζαν [βίντεο]

Περιμένοντας με αγωνία ή αναζητώντας πυρετωδώς εναλλακτικές λύσεις, εκατοντάδες χιλιάδες ταξιδιώτες βρέθηκαν εγκλωβισμένοι χθες, Παρασκευή, καθώς όλες οι πτήσεις στις ΗΠΑ παρέμειναν καθηλωμένες στο έδαφος για αρκετές ώρες, προκαλώντας χάος στα αεροδρόμια.

Η Τζάνις Λεγουέλιν είναι έτοιμη να βάλει τα κλάματα στο αεροδρόμιο ΛαΓκουάρντια της Νέας Υόρκης όταν σκέφτεται ότι μπορεί να μην προλάβει να πάει στον γάμο της κόρης της στον Καναδά.

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«Θα ήθελα πολύ να υπάρχει μια άλλη πτήση, θα μου άρεσε να μπορούσα να πάρω μια άλλη πτήση, αμέσως!», δήλωσε η 61χρονη γυναίκα η οποία αναζητεί απεγνωσμένα έναν τρόπο να φτάσει στον προορισμό της.

«Κοντεύω να τρελαθώ. Ο σύζυγός μου ήρθε αεροπορικώς από την Αγγλία για να παρευρεθεί στον γάμο», εξήγησε στο AFP.

Οι αμερικανικές αρχές καθήλωσαν όλα τα αεροσκάφη για προληπτικούς λόγους, έπειτα μετά τα προβλήματα επικοινωνίας που παρουσιάστηκαν στις 15:36 (ώρα Ανατολικής Ακτής, 22:36 ώρα Ελλάδας) και αποδόθηκαν σε «παρωχημένο εξοπλισμό», όπως εξήγησε ο υπουργός Μεταφορών, Σον Ντάφι.

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Ο ίδιος ανακοίνωσε την επανάληψη των πτήσεων στις 03:15 ώρα Ελλάδας, αν και προειδοποίησε ότι η αποκατάσταση της εναέριας κυκλοφορίας θα γίνει με αργούς ρυθμούς, επισημαίνοντας ότι ενδέχεται να υπάρξουν μεγάλες καθυστερήσεις προτού επανέλθει στους κανονικούς ρυθμούς.

Ο Κόλιν Μοντγκόμερι, επιβάτης στο αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρίγκαν της Ουάσιγκτον, αποφάσισε να πάρει την κατάσταση στα χέρια του. «Έκλεισα άλλη πτήση για αύριο στις 6:30 το πρωί, σε περίπτωση που λυθούν όλα μέσα στη νύχτα, αν και αυτό φαντάζει απίθανο, οπότε το πιθανότερο είναι να καταλήξω να πάω οδικώς στο Μαϊάμι», δήλωσε.

Η έλλειψη ενημέρωσης οδήγησε πολλούς επιβάτες να σχηματίσουν μεγάλες ουρές στα γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων, σε μια αγωνιώδη προσπάθεια να βρουν εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης.

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«Θα χάσουμε οικογενειακή εκδήλωση»

Ο Τζόζεφ Άντερσον, ο οποίος προσπαθούσε να επιστρέψει στο Όκλαντ από το Λας Βέγκας, εξετάζει το ενδεχόμενο να κάνει το ταξίδι οδικώς. Ωστόσο, επισημαίνει ότι «αν ολόκληρη η χώρα έχει παραλύσει, αυτό σημαίνει ότι και οι αυτοκινητόδρομοι θα είναι μπλοκαρισμένοι». Ο 72χρονος συνταξιούχος της Πολεμικής Αεροπορίας επισημαίνει επίσης ότι οι αποσκευές που είχαν ήδη παραδοθεί στην αεροπορική εταιρεία παραμένουν εγκλωβισμένες.

Αυτό σημαίνει ότι «έχουμε κάπως εγκλωβιστεί», λέει ο ίδιος: «Ελπίζω η FAA να βελτιώσει την επικοινωνία της».

Το πρόβλημα αυτό εμφανίστηκε λίγες εβδομάδες πριν μια περίοδο κατά την οποία καταγράφονται στις ΗΠΑ τα περισσότερα αεροπορικά ταξίδια: την Ημέρα των Ευχαριστιών, η οποία φέτος γιορτάζεται ακριβώς πριν από ένα Σαββατοκύριακο που είναι γεμάτο με αθλητικές διοργανώσεις, τόσο επαγγελματικές όσο και πανεπιστημιακές.

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Παρασκευή και 13

Από τη Νέα Υόρκη η Τιάρα Τζόνσον ήθελε να φτάσει στο Ορλάντο της Φλόριντα για να παρακολουθήσει μια συναυλία το Σαββατοκύριακο, αν και οι ελπίδες της να προλάβει εξανεμίζονται.

«Νομίζαμε ότι θα φτάναμε σε τρεις ώρες, αλλά όλο το βράδυ έχει ουσιαστικά καταστραφεί!», σχολίασε η 50χρονη . «Από την άλλη, βέβαια, είναι Παρασκευή και 13!». Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Ρασίντ Καν που πέταγε από τo JFK, με προορισμό το Μαϊάμι είπε ότι «είχε ακούσει στις ειδήσεις για την προσωρινή αναστολή των απογειώσεων, αλλά η αεροπορική εταιρεία μάς ενημέρωσε ότι ίσως απογειωθούμε στις 10 ή στις 11 το βράδυ». «Είμαι αισιόδοξος», πρόσθεσε. «Αλλά ίσως να έχει να κάνει και με την ημερομηνία. Δεν είμαι ιδιαίτερα προληπτικός, αλλά σήμερα είναι Παρασκευή και 13».

Επιβάτες έχουν το βλέμμα τους καρφωμένο στα κινητά τους τηλέφωνα —ήρεμοι, αλλά φανερά εκνευρισμένοι— και περιφέρονται στους χώρους των αεροδρομίων χωρίς κάποιον συγκεκριμένο σκοπό.

Η 54χρονη Χαγκίρ Λέβι Σαλέφ διατηρεί την ψυχραιμία της. Έκλεισε νέα πτήση για την Κυριακή το πρωί, κάτι που σημαίνει ότι το επαγγελματικό της ταξίδι θα διαρκέσει λόγο παραπάνω. «Θα τα καταφέρω», σχολιάζει χαμογελώντας. «Μία ακόμη ημέρα μακριά από τα παιδιά!», προσθέτει.

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Στην Ουάσινγκτον η Κλερ Κλέμσον είναι λιγότερο αισιόδοξη. «Θα χάσουμε μια αρκετά σημαντική οικογενειακή εκδήλωση», σχολιάζει και ελπίζει να καταφέρει να προλάβει, «αν και δεν πιστεύω ότι θα είναι δυνατό».

Ο Tom Rolenaitis, ο οποίος επέστρεφε στη Φινλανδία με έναν σκύλο ράτσας Shiba Inu, δήλωσε ότι η κατάσταση ήταν απογοητευτική. «Μου χαλάει ένα ταξίδι τριών ημερών και πρέπει οπωσδήποτε να παραδώσω τον σκύλο στον ιδιοκτήτη του. Δεν έχουμε ιδέα τι ακριβώς συμβαίνει», είπε.

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Με την άρση της απαγόρευσης απογειώσεων, ακολούθησε ακόμη μεγαλύτερο χάος. «Η πτήση μου ακυρώθηκε. Πήγα σε ένα μηχάνημα εξυπηρέτησης, έβαλα τα στοιχεία μου και μου έβγαλε ότι αναχωρώ στις 3 τα ξημερώματα. Μετά μίλησα με το προσωπικό στο γκισέ, αλλά δεν ήξεραν τίποτα», δήλωσε ο Λάρσον Γουέλς, ο οποίος ταξίδευε από το Παρίσι με προορισμό το Λας Βέγκας. Στο αεροδρόμιο JFK, οι ταξιδιώτες εξέφραζαν την αγανάκτησή τους, αλλά και την παραίτησή τους μπροστά στην κατάσταση.

«Η πτήση μου για την Καλιφόρνια ακυρώθηκε, χωρίς καμία ενημέρωση και χωρίς να μου κλείσουν θέση σε άλλη πτήση. Είχε ακυρωθεί και χθες το βράδυ, λόγω κακοκαιρίας. Τώρα χάνω μια οικογενειακή εκδήλωση», είπε ένας άνδρας που συστήθηκε μόνο ως Άντι. «Είναι απογοητευτικό. Και είμαι έξαλλος».

Δεν έχουν τελειώσει τα προβλήματα για τους επιβάτες

Παρόλο που η απαγόρευση απογείωσης των αεροσκαφών έχει αρθεί, η αναστάτωση για τους επιβάτες δεν είχε τελειώσει. Από τη Βοστώνη μέχρι το Σιάτλ και από τη Νέα Υόρκη μέχρι το Λος Άντζελες, οι επιβάτες γέμισαν τις αίθουσες αναχωρήσεων και τα γραφεία των αεροπορικών εταιρειών, καθώς οι καθυστερήσεις και οι ακυρώσεις αυξάνονταν και τα αεροσκάφη παρέμεναν καθηλωμένα στο έδαφος.

Χιλιάδες επιβάτες πέρασαν τη νύκτα στα αεροδρόμια, όμως οι αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες δεν θα αναγκαστούν να τους αποζημιώσουν διότι δεν ευθύνονται εκείνες για το πρόβλημα στο σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.

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Η μόνη άλλη περίπτωση πανεθνικής αναστολής των πτήσεων στις ΗΠΑ, μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, σημειώθηκε τον Ιανουάριο του 2023, όταν η FAA ανέστειλε τις αναχωρήσεις των εσωτερικών πτήσεων για περίπου 90 λεπτά.

Την άνοιξη του 2025 δύο προβλήματα στις επικοινωνίες επηρέασαν τις πτήσεις στο Νιούαρκ —ένα από τα τρία μεγάλα αεροδρόμια που εξυπηρετούν τη Νέα Υόρκη— εξαιτίας βλάβης στο σύστημα επικοινωνίας του κέντρου ελέγχου που διαχειρίζεται τα αεροσκάφη κατά την προσέγγισή τους. Το κέντρο αυτό βρίσκεται στη Φιλαδέλφεια, 160 χιλιόμετρα νοτιότερα.

Επιπλέον, τον Σεπτέμβριο του 2026, εκατοντάδες πτήσεις ακυρώθηκαν κατά μήκος της Ανατολικής Ακτής, αφού από λάθος κόπηκε μια γραμμή τηλεπικοινωνιών.