Απόφις: Ο αστεροειδής «θεός του χάους» θα περάσει κοντά από τη Γη, σύμφωνα με τη NASA - iefimerida.gr

Ένας μεγάλος αστεροειδής, που φέρει το όνομα ενός θεού του χάους, αναμένεται να πραγματοποιήσει μια ιστορική διέλευση κοντά στη Γη, σύμφωνα με τη NASA.

Η διαστημική υπηρεσία επισημαίνει ότι ο «δυνητικά επικίνδυνος αστεροειδής» θα περάσει σε απόσταση μικρότερη από εκείνη πολλών δορυφόρων που βρίσκονται σε τροχιά, ενώ θα είναι ορατός από το ανατολικό ημισφαίριο ακόμη και χωρίς τηλεσκόπιο ή κιάλια. Παρόλα αυτά, δεν υπάρχει κίνδυνος πρόσκρουσης με τη Γη για τουλάχιστον έναν αιώνα.

Τι γνωρίζουμε για τον τεράστιο αστεροειδή

Ο αστεροειδής ονομάζεται Απόφις, από τον αρχαίο αιγυπτιακό θεό του χάους και του αιώνιου σκότους, και αναμένεται να περάσει κοντά από τον πλανήτη μας στις 13 Απριλίου του 2029. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος θα στείλει διαστημόπλοιο που θα τον παρακολουθήσει καθώς θα περνά με μεγάλη ταχύτητα, ενώ και η NASA έχει ανακατευθύνει το σκάφος OSIRIS.

Σύμφωνα με τη NASA, είναι «εξαιρετικά σπάνιο» ένας τόσο μεγάλος αστεροειδής να πλησιάζει τόσο κοντά στη Γη. Το μήκος του φτάνει τουλάχιστον τα 450 μέτρα, δηλαδή περίπου όσο το ύψος του Πύργου του Άιφελ.

Κατά τη διέλευσή του θα φτάσει σε απόσταση περίπου 32.000 χιλιομέτρων από την επιφάνεια της Γης, στο πιο κοντινό σημείο που έχει προσεγγίσει ποτέ αστεροειδής αυτού του μεγέθους σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτουν οι επιστήμονες. «Χωρίς αμφιβολία, είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό ενώ οι άνθρωποι διαθέτουν την τεχνολογία για να το παρατηρήσουν», λέει η NASA.

Ο Απόφις αποτελεί κατάλοιπο από τα πρώτα στάδια σχηματισμού του ηλιακού συστήματος, πριν από περίπου 4,6 δισεκατομμύρια χρόνια, και προέρχεται από τη ζώνη αστεροειδών ανάμεσα στον Άρη και τον Δία. Όπως εξηγεί η NASA, με την πάροδο εκατομμυρίων ετών, η τροχιά του μεταβλήθηκε λόγω της βαρυτικής επίδρασης μεγάλων πλανητών, κυρίως του Δία, με αποτέλεσμα σήμερα να περιφέρεται πιο κοντά στη Γη.

Ανακαλύφθηκε το 2004 από τους αστρονόμους Roy Tucker, David Tholen και Fabrizio Bernardi στο αστεροσκοπείο Kitt Peak στην Αριζόνα. Όπως ανέφερε ο Tholen, η ονομασία από τον αιγυπτιακό θεό του κακού και της καταστροφής κρίθηκε ταιριαστή για έναν τέτοιο αστεροειδή με δυνητικά επικίνδυνα χαρακτηριστικά.

Πηγή: SkyNews