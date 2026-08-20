«Απόβαση» μεταναστών σε παραλία της Ισπανίας: Στις ακτές της Μούρθια έφτασε βάρκα διακινητών, τρομοκρατήθηκαν οι λουόμενοι - iefimerida.gr

Έκπληκτοι παρακολουθούσαν οι λουόμενοι σε δημοφιλή παραλία της ισπανικής περιφέρειας της Μούρθια, όταν ένα σκάφος με δεκάδες μετανάστες πλησίασε τις ισπανικές ακτές.

Οι επιβαίνοντες άρχισαν να βουτούν στη θάλασσα και να βγαίνουν στην παραλία, μπροστά στα μάτια των τουριστών.

Όπως φαίνεται στα βίντεο που κάνουν τον γύρο του κόσμου, διακινητές φέρονται να αφήνουν δεκάδες μετανάστες στηνισπανική ακτή.

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«Απόβαση» μεταναστών σε παραλία της Ισπανίας

Τα συγκεκριμένα πλάνα δείχνουν περισσότερους από 60 μετανάστες να πηδούν από ταχύπλοο στον όρμο της Λα Μάνγκα στη Μούρθια

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ορισμένοι λουόμενοι μάζεψαν βιαστικά τα πράγματά τους και αποχώρησαν, ενώ άλλοι ειδοποίησαν την αστυνομία.

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Μετά την άφιξή τους στην ακτή, οι μετανάστες διασκορπίστηκαν γρήγορα και κατευθύνθηκαν προς κοντινές πόλεις. Η Ισπανική Πολιτοφυλακή (Guardia Civil) και η Εθνική Αστυνομία ξεκίνησαν επιχειρήσεις για τον εντοπισμό και την ταυτοποίησή τους.