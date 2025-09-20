Σε ισχύ από την Κυριακή το διάταγμα Τραμπ για τέλος 100.000 δολαρίων για βίζες εργασίας στις ΗΠΑ - iefimerida.gr

Αναστάτωση έχει προκαλέσει η απόφαση της αμερικανικής κυβέρνησης να επιβάλει νέο ετήσιο τέλος ύψους 100.000 δολαρίων για τις αιτήσεις βίζας H-1B, το οποίο τίθεται σε ισχύ από την Κυριακή.

Το μέτρο προκύπτει από εκτελεστικό διάταγμα που υπέγραψε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ το βράδυ της Παρασκευής και ήδη έχει ανοίξει έντονη συζήτηση σε επιχειρηματικούς και τεχνολογικούς κύκλους, μετέδωσε το Reuters.

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, το τέλος αυτό αφορά αποκλειστικά νέες αιτήσεις και δεν θα εφαρμοστεί στους υφιστάμενους κατόχους θεωρήσεων H-1B. Όπως διευκρίνισε αξιωματούχος, οι εργαζόμενοι που ήδη διαθέτουν έγκυρη βίζα και εισέρχονται εκ νέου στη χώρα, καθώς και όσοι ανανεώνουν την άδεια παραμονής τους, δεν θα επιβαρυνθούν. «Πρόκειται για ένα εφάπαξ τέλος που αφορά τους νέους αιτούντες», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ανησυχία για την βίζα με το υπέρογκο τέλος

Η ανακοίνωση ωστόσο έχει προκαλέσει ανησυχία στον επιχειρηματικό κόσμο, καθώς πολλές εταιρείες τεχνολογίας στις ΗΠΑ βασίζονται σε εξειδικευμένους επαγγελματίες από το εξωτερικό. Ο ινδικός βιομηχανικός οργανισμός πληροφορικής Nasscom προειδοποίησε ότι το μέτρο θα μπορούσε να διαταράξει σοβαρά τις δραστηριότητες των ινδικών εταιρειών παροχής υπηρεσιών που στέλνουν προσωπικό στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Παράλληλα, εταιρείες όπως η Microsoft φέρεται να συμβούλευσαν εργαζομένους με βίζα H-1B να παραμείνουν προσωρινά στη χώρα, φοβούμενες πιθανά προβλήματα κατά την επανείσοδο.