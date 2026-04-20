«Εξαιρετικά απίθανο» να δώσει παράταση στην εκεχειρία με το Ιράν, λέει ο Τραμπ - Λήγει την Τετάρτη - iefimerida.gr

«Εξαιρετικά απίθανο» να δώσει παράταση στην εκεχειρία με το Ιράν, λέει ο Τραμπ - Λήγει την Τετάρτη

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ / AP
Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είναι «εξαιρετικά απίθανο» να δώσει παράταση στην εκεχειρία με το Ιράν, αν δεν υπάρξει συμφωνία στις ειρηνευτικές συνομιλίες.

«Είναι πολύ απίθανο να την παρατείνω», δήλωσε ο Τραμπ στο Bloomberg σε τηλεφωνική συνέντευξη. Η εκεχειρία που συμφωνήθηκε στις 7 Απριλίου, κι ενώ ο Τραμπ είχε απειλήσει με αφανισμό του ιρανικού πολιτισμού, λήγει την Τετάρτη.

«Δεν πρόκειται να βιαστώ να συνάψω μια κακή συμφωνία. Έχουμε όλο τον χρόνο του κόσμου», δήλωσε ο Τραμπ στη συνέντευξη.

Όταν ρωτήθηκε αν θα περίμενε να ξαναρχίσουν αμέσως οι μάχες αν δεν καταλήξουν σε συμφωνία, ο Τραμπ απάντησε: «Αν δεν υπάρξει συμφωνία, σίγουρα θα το περίμενα».

Αισιόδοξος ο Τραμπ για συμφωνία με το Ιράν

Νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει στο Fox News βέβαιος ότι ακόμα και σήμερα Δευτέρα θα υπογραφεί μια συμφωνία με το Ιράν.

Αν και επανέλαβε τις απειλές για χτυπήματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις και γέφυρες σε περίπτωση μη συμφωνίας, ο Τραμπ εμφανίστηκε αισιόδοξος πως το καθεστώς της Τεχεράνης θα συμφωνήσει με τις ΗΠΑ.

Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

