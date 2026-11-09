Η απιστία που κοστίζει μια περιουσία -Πόσα δισεκατομμύρια θα μπορούσε να πάρει η σύζυγος του CEO της NVIDIA αν τον χωρίσει - iefimerida.gr

Η προσωπική ζωή του Τζένσεν Χουάνγκ, του ισχυρού CEO της NVIDIA, βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, μετά τις αναφορές για εξωσυζυγική σχέση με την Κινέζα επιχειρηματία Άλις Χουάνγκ.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η καθαρή περιουσία του Τζένσεν Χουάνγκ, ύψους 162,2 δισ. δολαρίων, θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποζημίωση 81,1 δισ. για τη σύζυγό του, βάσει του καθεστώτος κοινοκτημοσύνης της Καλιφόρνια που προβλέπει ισόποση κατανομή.

Ο γάμος του ζευγαριού το 1985 προηγήθηκε κατά οκτώ χρόνια της ίδρυσης της NVIDIA. Το γεγονός αυτό καθιστά την περιουσία που αποκτήθηκε μέσω της εταιρείας κοινό περιουσιακό στοιχείο, αφού δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια του γάμου.

Η νομική υπόθεση περιπλέκεται από το γεγονός ότι δεν θα μπορούσε να υπάρχει προγαμιαία συμφωνία που να αφορά την NVIDIA, καθώς η εταιρεία ιδρύθηκε μετά τον γάμο, καθιστώντας κάθε περιουσιακό στοιχείο της αντικείμενο διεκδίκησης.

Η Λόρι Χουάνγκ δραστηριοποιείται στο κοινό τους φιλανθρωπικό ίδρυμα, το οποίο κατέχει 69 εκατομμύρια μετοχές της NVIDIA. Ο πλούτος της συνδέεται άμεσα με την περιουσία του συζύγου της και την αξία της εταιρείας.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει συζητήσεις όχι μόνο για τις πιθανές διασυνδέσεις της επιχειρηματία με το Πεκίνο, αλλά και για το ενδεχόμενο μιας από τις ακριβότερες περιουσιακές διευθετήσεις στην ιστορία της τεχνολογικής βιομηχανίας, εφόσον ο γάμος του ισχυρού άνδρα της NVIDIA οδηγηθεί σε διαζύγιο.

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Το ερώτημα που απασχολεί πλέον είναι πόσα θα μπορούσε να διεκδικήσει η σύζυγός του, Lori Huang, έπειτα από 40 χρόνια γάμου, δεδομένου ότι η τεράστια περιουσία του επιχειρηματία δημιουργήθηκε σε μεγάλο βαθμό μετά την ίδρυση της NVIDIA.

Από τα 162,2 δισ. δολάρια στην πιθανή αποζημίωση των 81,1 δισ.

Σύμφωνα με το Forbes, η καθαρή περιουσία του Τζένσεν Χουάνγκ υπολογίζεται στα 162,2 δισ. δολάρια, γεγονός που τον κατατάσσει στην όγδοη θέση μεταξύ των πλουσιότερων ανθρώπων στον κόσμο. Άλλες εκτιμήσεις τοποθετούν την περιουσία του μεταξύ 170 και 195 δισ. δολαρίων, με τον μεγαλύτερο όγκο του πλούτου του να συνδέεται με τις μετοχές της NVIDIA.

Εάν το σύνολο της περιουσίας του αναγνωριζόταν ως συζυγική περιουσία και εφαρμοζόταν ισόποση κατανομή, η Λόρι Χουάνγκ θα μπορούσε θεωρητικά να λάβει περίπου 81,1 δισ. δολάρια﻿. Πρόκειται για ποσό που αντιστοιχεί στο μισό της εκτιμώμενης περιουσίας των 162,2 δισ. δολαρίων.

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Οι υπολογισμοί αυτοί βασίζονται στο καθεστώς κοινοκτημοσύνης που εφαρμόζεται στην Καλιφόρνια, όπου το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας που αποκτάται κατά τη διάρκεια ενός γάμου θεωρείται κοινό περιουσιακό στοιχείο και, σε περίπτωση διαζυγίου, κατά κανόνα κατανέμεται ισόποσα.

Με βάση διαφορετικές εκτιμήσεις, η πιθανή αξίωση της Λόρι θα μπορούσε να περιλαμβάνει περισσότερα από 62,6 δισ. δολάρια σε μετοχές της NVIDIA. Ωστόσο, τα ποσά αυτά αποτελούν θεωρητικούς υπολογισμούς και δεν συνιστούν πρόβλεψη για το ύψος ενός πραγματικού διακανονισμού.

Ο γάμος που προηγήθηκε της αυτοκρατορίας της NVIDIA

Ο Τζένσεν και η Λόρι Χουάνγκ παντρεύτηκαν το 1985, οκτώ χρόνια πριν από την ίδρυση της NVIDIA, το 1993. Ο επιχειρηματίας ίδρυσε την εταιρεία μαζί με δύο ακόμη μηχανικούς, έπειτα από μια ιδέα που συζητήθηκε σε ένα εστιατόριο Denny's.

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Ο Χουάνγκ ηγείται της NVIDIA από την ίδρυσή της και εξακολουθεί να κατέχει περίπου το 3,4% της εταιρείας. Η τεράστια αύξηση της αξίας των μετοχών της τα τελευταία χρόνια έχει αποτελέσει τον βασικό παράγοντα πίσω από την εκτόξευση της προσωπικής του περιουσίας.

Ακριβώς αυτό το στοιχείο κάνει την υπόθεση της πιθανής περιουσιακής διευθέτησης ιδιαίτερα περίπλοκη: η εταιρεία δημιουργήθηκε μετά τον γάμο του ζευγαριού, επομένως μεγάλο μέρος της περιουσίας που συνδέεται με την επιχειρηματική του δραστηριότητα αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια της κοινής τους ζωής.

Σύμφωνα με αναφορές που επικαλούνται χρήστες της πλατφόρμας X, επειδή η NVIDIA ιδρύθηκε μετά τον γάμο, δεν θα μπορούσε να υπάρχει ειδική προγαμιαία συμφωνία που να αφορά τη μελλοντική περιουσία της εταιρείας κατά τον χρόνο του γάμου τους.

Η Λόρι Χουάνγκ και το ίδρυμα των δισεκατομμυρίων

Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει δημόσια καταγεγραμμένη εκτίμηση για την προσωπική καθαρή περιουσία της, ο πλούτος της συνδέεται άμεσα με εκείνον του συζύγου της.

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Η ίδια έχει περιορίσει σε μεγάλο βαθμό τις δραστηριότητές της στο φιλανθρωπικό έργο και κυρίως στο Jen-Hsun and Lori Huang Foundation, το οποίο ίδρυσε το ζευγάρι το 2007.

Το ίδρυμα, με έδρα το Πάλο Άλτο της Καλιφόρνιας, αποτελεί τον φιλανθρωπικό βραχίονα της οικογένειας Χουάνγκ και κατέχει 69 εκατομμύρια μετοχές της NVIDIA.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, τα περιουσιακά στοιχεία του ιδρύματος ανέρχονταν σε περίπου 9,2 δισ. δολάρια στο τέλος του 2024, ποσό σχεδόν αντίστοιχο με το ύψος του κεφαλαίου του MacArthur Foundation, το οποίο ανερχόταν τότε σε περίπου 9,3 δισ. δολάρια.