Απίστευτο: Οι Καναδοί μαζεύουν υπογραφές για την αποπομπή του Αμερικανού πρέσβη -«Υπονομεύει την κυριαρχία μας» - iefimerida.gr

Περισσότεροι από 100.000 Καναδοί έχουν υπογράψει διαδικτυακό ψήφισμα με το οποίο ζητούν την απομάκρυνση του Αμερικανού πρέσβη στην Οτάβα, Πιτ Χέκστρα, κατηγορώντας τον ότι παρεμβαίνει στην εσωτερική πολιτική της χώρας και υπονομεύει τις σχέσεις Καναδά και ΗΠΑ.

Το ψήφισμα, που ξεκίνησε από γυναίκα στο Κάλγκαρι, κατηγορεί τον Χέκστρα για «επαναλαμβανόμενες παρεμβάσεις στον καναδικό πολιτικό διάλογο» και για το ότι έχει συμβάλει στην «κανονικοποίηση» των απειλών του Ντόναλντ Τραμπ περί προσάρτησης του Καναδά ως «51ης πολιτείας» των ΗΠΑ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν είναι περιθωριακό ζήτημα»

Η πρωτοβουλία ζητά την επίσημη απομάκρυνση του πρέσβη, αλλά και τη διεξαγωγή κοινοβουλευτικής έρευνας για πιθανή «αμερικανική διπλωματική παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις του Καναδά».

Η γυναίκα η οποία ξεκίνησε το ψήφισμα, η Λιν Γουόκερ, δήλωσε ότι η ανταπόκριση ξεπέρασε κάθε προσδοκία της, μεταδίδει το BBC.

«Μου δείχνει ότι δεν πρόκειται για ένα περιθωριακό ζήτημα και ότι πολλοί Καναδοί αισθάνονται άβολα με τον τρόπο που ο Χέκστρα επαναλαμβάνει τα επιχειρήματα του Τραμπ για την κυριαρχία μας και τον Καναδά συνολικά», ανέφερε.

Το ψήφισμα θα κατατεθεί αργότερα φέτος στη Βουλή των Κοινοτήτων από την αρχηγό των Πρασίνων, Ελίζαμπεθ Μέι. Το γραφείο της ξεκαθάρισε ότι έχει υποχρέωση να στηρίζει τα ψηφίσματα που υποβάλλουν πολίτες, ανεξάρτητα από το αν συμφωνεί προσωπικά με το περιεχόμενό τους.

Οι κινήσεις του Χέκστρα που προκάλεσαν αντιδράσεις

Ο Ρεπουμπλικανός και στενός σύμμαχος του Τραμπ έχει υπερασπιστεί έντονα την εμπορική πολιτική του Αμερικανού προέδρου, υποστηρίζοντας ότι αποσκοπεί στην ασφάλεια και την ευημερία των Αμερικανών.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο, η παρουσία του στον Καναδά έχει προκαλέσει σειρά αντιδράσεων. Έχει συγκρουστεί δημόσια με εκπρόσωπο εμπορίου του Οντάριο, ενώ επικρίθηκε όταν αναδημοσίευσε δηλώσεις του Τραμπ για τον Καναδά ως «51η πολιτεία» και δήλωσε ότι μια τέτοια συζήτηση μεταξύ των δύο ηγετών θα ήταν «μια σπουδαία συζήτηση που θα μπορούσε να γίνει».



Ο πρέσβης έχει επίσης χαρακτηρίσει μέρος της πολιτικής ρητορικής στον Καναδά «αντιαμερικανική» και έχει εκφράσει επανειλημμένα την ενόχλησή του για την απόφαση των περισσότερων επαρχιών να αποσύρουν αμερικανικά αλκοολούχα προϊόντα από τα καταστήματα.

Το ψήφισμα εκφράζει παράλληλα ανησυχία για συναντήσεις στην Ουάσιγκτον μεταξύ αξιωματούχων του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών και ορισμένων κατοίκων της Αλμπέρτα που τάσσονται υπέρ της απόσχισης της επαρχίας από τον Καναδά.

Η αμερικανική πρεσβεία δήλωσε ότι γνωρίζει την ύπαρξη του ψηφίσματος, αλλά αρνήθηκε να σχολιάσει περαιτέρω.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κρίσιμες οι εμπορικές διαπραγματεύσεις

Η πολιτική αντιπαράθεση έρχεται σε ιδιαίτερα ευαίσθητη στιγμή, καθώς Καναδάς και ΗΠΑ διεξάγουν εντατικές εμπορικές διαπραγματεύσεις, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας πριν τεθούν σε ισχύ νέοι αμερικανικοί δασμοί την επόμενη Τετάρτη.

Ο Τραμπ έχει προτείνει δασμούς 50% σε καναδικά προϊόντα αξίας περίπου 20 έως 28 δισ. δολαρίων, επικαλούμενος αυτό που χαρακτήρισε άνιση μεταχείριση των αμερικανικών αυτοκινήτων, γαλακτοκομικών προϊόντων και αλκοόλ.

Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ έχει προειδοποιήσει ότι η Οτάβα εξετάζει νέα αντίμετρα εάν οι δασμοί εφαρμοστούν.

Τα καναδικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι οι δύο πλευρές ενδέχεται να καταλήξουν σε μια προσωρινή συμφωνία μέσα στις επόμενες ημέρες, την ώρα που το ψήφισμα κατά του Αμερικανού πρέσβη προσθέτει ένα ακόμη μέτωπο στις ήδη τεταμένες σχέσεις των δύο χωρών.

Για να κατατεθεί ένα κοινοβουλευτικό ψήφισμα, απαιτούνται τουλάχιστον 500 έγκυρες υπογραφές. Το συγκεκριμένο όριο έχει ήδη ξεπεραστεί κατά πολύ, ανοίγοντας τον δρόμο για την επίσημη παρουσίασή του στη Βουλή των Κοινοτήτων.