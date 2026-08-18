Απίστευτο: Αυτοκίνητο κατέληξε σε πισίνα στη Μασαχουσέτη -«Δεν δούλευαν τα φρένα», είπε ο οδηγός [βίντεο] - iefimerida.gr

Ένα απρόοπτο περιστατικό σημειώθηκε στη Μασαχουσέτη των ΗΠΑ, όταν ένας οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και κατέληξε μέσα σε πισίνα στην πίσω αυλή ενός σπιτιού.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο ίδιος, το περιστατικό συνέβη την ώρα που παρέδιδε δέματα σε γείτονές του.

Ο οδηγός υποστήριξε ότι τα φρένα του οχήματος δεν ανταποκρίθηκαν, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να συνεχίσει την πορεία του μέσα από αυλή και να πέσει στην πισίνα.

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Το αυτοκίνητο κατέληξε σε πισίνα

Το όχημα βρέθηκε μέσα στο νερό, προκαλώντας έκπληξη στους ιδιοκτήτες του σπιτιού και στους κατοίκους της γειτονιάς. Ευτυχώς, από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν σοβαροί τραυματισμοί.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος, ενώ αναμένεται να εξεταστεί και το ενδεχόμενο μηχανικής βλάβης στο σύστημα πέδησης του αυτοκινήτου.