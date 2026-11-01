Απίστευτη ατάκα Τραμπ για το σενάριο να χάσουν οι Ρεπουμπλικανοί το Kογκρέσο στις ενδιάμεσες εκλογές: «Θα γίνω ο κύριος Βέτο» - iefimerida.gr

Τη στρατηγική που σκοπεύει να ακολουθήσει σε περίπτωση που οι Ρεπουμπλικανοί χάσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου στις ενδιάμεσες εκλογές της Τρίτης αποκάλυψε ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι θα γίνει ο «κύριος Βέτο».

Σε αποκλειστική συνέντευξή του στη Μιράντα Ντιβάιν της New York Post, ο Αμερικανός πρόεδρος περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίσει ένα ενδεχόμενο Δημοκρατικό Κογκρέσο, εξηγώντας ότι θα ασκεί βέτο στη νομοθεσία που δεν θα εγκρίνει, προτού επιχειρήσει να διαπραγματευτεί συμβιβαστικές λύσεις.

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«Υποθέτω ότι θα γίνω ο κύριος Βέτο», δήλωσε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τη στρατηγική του απέναντι σε ένα Κογκρέσο που θα ελέγχεται από τους Δημοκρατικούς.

Όπως εξήγησε, σκοπεύει να απορρίπτει τα νομοσχέδια που θα φτάνουν στο γραφείο του, μέχρι οι Δημοκρατικοί να αντιληφθούν ότι η τακτική τους δεν οδηγεί πουθενά και να αναγκαστούν να προσέλθουν σε διαπραγματεύσεις.

«Θα στέλνουν νομοσχέδια. Εσύ θα ασκείς βέτο. Και τελικά, ύστερα από έναν ή δύο μήνες που θα βλέπουν ότι όλα απορρίπτονται με βέτο και ότι απλώς χάνουν τον χρόνο τους, θα έρθουν σε εμάς και θα κάνουμε μια συμφωνία. Νομίζω ότι αυτό πιθανότατα θα συμβεί, αλλά ελπίζω να μη χρειαστεί να ανησυχήσουμε γι' αυτό», ανέφερε.

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Τραμπ πάει Αϊόβα και Κάνσας

Ο Τραμπ επιστρέφει την Κυριακή στην προεκλογική εκστρατεία, με συγκεντρώσεις στην Αϊόβα και το Κάνσας, δύο πολιτείες που παραδοσιακά στηρίζουν τους Ρεπουμπλικανούς, αλλά όπου η εκλογική αναμέτρηση εξελίσσεται σε δύσκολη υπόθεση για το κόμμα του.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε κερδίσει την Αϊόβα με διψήφια διαφορά το 2024. Ωστόσο, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πλέον τους Δημοκρατικούς να προηγούνται ή να βρίσκονται σε ισοπαλία με τους Ρεπουμπλικανούς σε αρκετές εκλογικές αναμετρήσεις της πολιτείας. Επιπλέον, σύμφωνα με δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos, η δημοτικότητα του Τραμπ μεταξύ των κατοίκων των αγροτικών περιοχών υποχώρησε τον Οκτώβριο στο 45%, το χαμηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί.

Αντίστοιχα, στο Κάνσας, όπου οι Δημοκρατικοί έχουν να εκλέξουν γερουσιαστή από το 1932, η αναμέτρηση εξελίσσεται πολύ πιο αμφίρροπα από ό,τι αναμενόταν.

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Στις εκλογές της Τρίτης κρίνονται και οι 435 έδρες της Βουλής των Αντιπροσώπων, καθώς και 35 έδρες της Γερουσίας. Οι Ρεπουμπλικανοί διαθέτουν σήμερα οριακές πλειοψηφίες και στα δύο σώματα.

«Η ατζέντα του βρίσκεται αναμφίβολα στην κάλπη», δήλωσε στο NBC ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Τιμ Σκοτ, επικεφαλής της εκστρατείας του κόμματος για τη Γερουσία, εκφράζοντας πάντως την εκτίμηση ότι οι Ρεπουμπλικανοί θα διατηρήσουν την πλειοψηφία.

Ντόναλντ Τραμπ/ Φωτογραφία AP

Τι σημαίνει μια ήττα για τον Τραμπ

Εάν οι Δημοκρατικοί ανακτήσουν τον έλεγχο της Βουλής ή της Γερουσίας, θα μπορούν να μπλοκάρουν σημαντικές νομοθετικές πρωτοβουλίες του Τραμπ κατά τα δύο τελευταία χρόνια της θητείας του, αλλά και να ξεκινήσουν έρευνες για την κυβέρνησή του, η οποία μέχρι σήμερα απολαμβάνει τη στήριξη των Ρεπουμπλικανικών πλειοψηφιών.

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Ήδη ο Λευκός Οίκος προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο αλλαγής των πολιτικών συσχετισμών, εξετάζοντας τρόπους υλοποίησης μέρους της ατζέντας του προέδρου χωρίς τη συνδρομή του Κογκρέσου.