Γερμανία: Απεργία των πιλότων της Lufthansa στις 13 και 14 Απριλίου - iefimerida.gr

Σε απεργία για τη Δευτέρα και την Τρίτη (13 και 14 Απριλίου) καλεί τους πιλότους της Lufthansa το συνδικαλιστικό τους όργανο, ανακοινώθηκε πριν από λίγο.

Η απεργία θα αρχίσει στις 00.01 (τοπική ώρα) της Δευτέρας και θα διαρκέσει έως τις 23:59 της Τρίτης. Χθες πραγματοποιήθηκε 24η κινητοποίηση των εργαζομένων στα πληρώματα καμπίνας της Lufthansa και της θυγατρικής της, CityLine, η οποία προκάλεσε ακυρώσεις και καθυστερήσεις σε δεκάδες πτήσεις, κυρίως στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης.