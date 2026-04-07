Ιράκ: Απελευθερώθηκε η δημοσιογράφος Σέλι Κίτλεσον -Με όρο να εγκαταλείψει άμεσα τη χώρα - iefimerida.gr

Η Καταέμπ Χεζμπολάχ δηλώνει ότι θα απελευθερώσει τη δημοσιογράφο Σέλι Κίτλεσον, θέτοντας ως όρο την άμεση αποχώρησή της από το Ιράκ.

Η φιλοϊρανική οργάνωση Καταέμπ Χεζμπολάχ στο Ιράκ ανακοίνωσε ότι προτίθεται να απελευθερώσει την Αμερικανίδα δημοσιογράφο Σέλι Κίτλεσον, η οποία είχε απαχθεί στα τέλη Μαρτίου στη Βαγδάτη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση στελέχους της οργάνωσης, η απελευθέρωση θα πραγματοποιηθεί με τον όρο ότι η δημοσιογράφος θα εγκαταλείψει άμεσα το Ιράκ, μία εξέλιξη που εγείρει ερωτήματα για τις συνθήκες κράτησης και τις πολιτικές προεκτάσεις της υπόθεσης.

Η ανακοίνωση της οργάνωσης

Σε λιτή δήλωσή του, ο Άμπου Μουτζάχιντ αλ Άσαφ, στέλεχος της Καταέμπ Χεζμπολάχ, ανέφερε ότι ελήφθη απόφαση για την απελευθέρωση της «κατηγορουμένης» Σέλι Κίτλεσον, χωρίς να δοθούν περαιτέρω διευκρινίσεις.

Όπως αναφέρει ο λογαριασμός γεωπολιτικής ανάλυσης Basha Report στο X, που δημοσιεύει την ανακοίνωση της Καταέμπ Χεζμπολάχ:﻿

«Η Kata'ib Hezbollah στο Ιράκ δήλωσε ότι συνέλαβε την @ shellykittleson, αλλά ο αξιωματούχος ασφαλείας της οργάνωσης, Abu Mujahid al-Assaf, ανακοίνωσε την απελευθέρωσή της. Είπε ότι η απόφαση ελήφθη σε ένδειξη εκτίμησης των εθνικών θέσεων του απερχόμενου πρωθυπουργού. Η Αμερικανίδα κρατούμενη, Shelly Kittelson, θα αφεθεί ελεύθερη με την προϋπόθεση ότι θα εγκαταλείψει αμέσως τη χώρα.»

Η διατύπωση της ανακοίνωσης, καθώς και ο όρος της άμεσης αποχώρησης από το Ιράκ, υποδηλώνουν ότι η υπόθεση συνδέεται με ευρύτερες γεωπολιτικές ισορροπίες στην περιοχή.

Η Κατάεμπ Χεζμπολάχ δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις συνθήκες απελευθέρωσής της.

Το χρονικό της απαγωγής

Η Σέλι Κίτλεσον απήχθη στα τέλη Μαρτίου στη Βαγδάτη, σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στη Μέση Ανατολή. Την ίδια ημέρα, Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι οι ιρακινές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ατόμου που φέρεται να συνδέεται με την εν λόγω πολιτοφυλακή.

Το περιστατικό ανέδειξε εκ νέου τα ζητήματα ασφάλειας για δημοσιογράφους που δραστηριοποιούνται σε περιοχές συγκρούσεων.

Το προφίλ της δημοσιογράφου

Σύμφωνα με τον ιστότοπο Al-Monitor, η Κίτλεσον είναι Αμερικανίδα δημοσιογράφος με έδρα τη Ρώμη και πολυετή εμπειρία στην κάλυψη πολεμικών συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή.

Η υπόθεση της απαγωγής και της επικείμενης απελευθέρωσής της αναμένεται να παραμείνει στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος, καθώς συνδέεται τόσο με την ασφάλεια των δημοσιογράφων όσο και με τις εύθραυστες ισορροπίες στην περιοχή.