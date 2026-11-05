Απειλή για βόμβα σε πτήση Δουβλίνο-Ρώμη: Το αεροσκάφος προσγειώθηκε σε αεροπορική βάση στη Γαλλία - iefimerida.gr

Αεροσκάφος τύπου Airbus A320, το οποίο εκτελούσε την πτήση από Δουβλίνο προς Ρώμη, εξετράπη προς την αεροπορική βάση του Εβρέ, στη Νορμανδία στη Γαλλία, έπειτα από απειλή για βόμβα.

Την πληροφορία επιβεβαίωσε το πρωθυπουργικό γραφείο της Γαλλίας (Matignon) στο BFMTV, διευκρινίζοντας ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες του πρωθυπουργού παρακολουθούσαν την κατάσταση σε πραγματικό χρόνο.

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«Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια. Οι 151 επιβάτες και τα έξι μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή και οι ομάδες εξουδετέρωσης βομβών επεμβαίνουν», ανακοινώθηκε αργότερα στην εφημερίδα Le Parisien.

Η πτήση EI402, που εκτελείται από την Aer Lingus, αρχικά πρόβλέπονταν να φτάσει στην ιταλική πρωτεύουσα γύρω στις 11:30 π.μ, ώρα Ελλάδας.

Την πτήση συνόδευσε γαλλικό μαχητικό

Το αεροσκάφος εξέπεμψε κωδικό Squawk 7 700. Ένα σήμα που εκδίδεται σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης κατά τη διάρκεια της πτήσης, το οποίο συνίσταται σε αίτημα για άμεση βοήθεια από τους πιλότους.

«Η ομάδα επιχειρησιακής ετοιμότητάς μας απογειώθηκε για να αναχαιτίσει αυτό το επιβατικό αεροσκάφος μετά από απειλή για βόμβα», δήλωσε η Γαλλική Αεροπορική και Διαστημική Δύναμη στο AFP. Αυτή η πληροφορία επιβεβαιώθηκε επίσης από το γραφείο του Γάλλου πρωθυπουργού στο BFMTV, το οποίο πρόσθεσε ότι «η ειδοποίηση διαβιβάστηκε από έναν Ιταλό εταίρο».