Απειλή για τα μουσουλμανικά κράτη βλέπει ο Φιντάν στην συμμαχία Ελλάδας-Ισραήλ-Κύπρου - «Η Ελλάδα ίσως κρύβει» πράγματα, είπε - iefimerida.gr

Η συμμαχία Ελλάδας-Ισραήλ-Κύπρου μπορεί να απειλήσει την ασφάλεια μουσουλμανικών κρατών, υποστήριξε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν.

Μιλώντας στο διπλωματικό Φόρουμ της Αττάλειας, σημείωσε πως ο ανοιχτός διάλογος που έχει η Τουρκία με τη Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν και την Αίγυπτο δεν αποτελεί στρατιωτική συμμαχία εναντίον του Ισραήλ, ο Φιντάν επιτέθηκε στο Τελ Αβίβ, την Αθήνα και τη Λευκωσία.

«Δεν είμαστε σαν το Ισραήλ. Αυτοί σύναψαν στρατιωτική συμμαχία με την Ελλάδα και την Κύπρο εναντίον των μουσουλμανικών χωρών.

Εμείς, σε αντίθεση με το Ισραήλ, προσπαθούμε να τερματίσουμε τις συγκρούσεις στην περιοχή και να την σταθεροποιήσουμε. Αυτό επιδιώκουμε», είπε ο Φιντάν.

«Απειλή» η συμμαχία του Ισραήλ με Ελλάδα και Κύπρο

Απαντώντας ειδικότερα σε ερώτηση του ανταποκριτή της «Καθημερινής», Μανώλη Κωστίδη, ο Τούρκος υπουργός είπε πως η ίδια η στρατιωτική συμμαχία Ελλάδας-Ισραήλ-Κύπρου έχει προτεραιότητα την απειλή, για την Τουρκία και άλλες χώρες της περιοχής.

Αναφερόμενος στην τελευταία συνάντηση Μητσοτάκη-Νετανιάχου-Χριστοδουλίδη, τον περασμένο Δεκέμβριο, ο Φιντάν είπε: «Οταν συναντήθηκαν οι τρεις ηγέτες, ήταν μαζί ο Ισραηλινός πρωθυπουργός όταν είχε δίπλα του τον πρωθυπουργό της Ελλάδας και τον Ελληνοκύπριο [πρόεδρο] εξήγησε το πνεύμα της συμμαχίας», σημείωσε.

«Θεωρώ πως η αντίδρασή μας είναι και λίγη λόγω των διαβουλεύσεων που έχουμε με την Ελλάδα. Ομως σε εκείνη τη σύνοδο υπάρχουν οι δηλώσεις του πρωθυπουργού του Ισραήλ, υπάρχουν οι στρατιωτικοί σχηματισμοί, στρατιωτικές συνεργασίες. Δεν μπορούμε να κάνουμε πως δεν το βλέπουμε αυτό», πρόσθεσε ο ίδιος.

Φιντάν: «Η Ελλάδα ίσως λέει άλλα και κρύβει άλλα»

Συνεχίζοντας την απάντησή του, ο Τούρκος αξιωματούχος επιτέθηκε πιο στοχευμένα στην Ελλάδα. «Η Ελλάδα είναι χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, αλλά καμία χώρα της Ευρώπης δεν έκανε αυτά που κάνει η Ελλάδα με το Ισραήλ. Η Ελλάδα ίσως λέει αλλά και ίσως κρύβει άλλα», υποστήριξε ο Χακάν Φιντάν.

Όπως είχε εξηγήσει στο iefimerida.gr ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και βουλευτής της ΝΔ Άγγελος Συρίγος, στην Τουρκία καλλιεργείται έντονη καχυποψία για τις κινήσεις του Ισραήλ, με ορισμένους στο εσωτερικό της χώρας να λένε πως αποτελεί τον επόμενο στόχο, μετά το Ιράν.