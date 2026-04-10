Νέα προειδοποίηση Τραμπ στο Ιράν: «Φορτώνουμε τα πλοία μας με τα καλύτερα πυρομαχικά» -Ισραήλ και Λίβανος σε συνομιλίες στις ΗΠΑ - iefimerida.gr

Νέες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας πως οι ΗΠΑ είναι στρατιωτικά έτοιμες σε περίπτωση που ναυαγήσουν οι ειρηνευτικές συνομιλίες.

Σε συνέντευξή του στη New York Post, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι αμερικανικά πολεμικά πλοία επανεξοπλίζονται με προηγμένα οπλικά συστήματα, στο πλαίσιο προετοιμασίας για πιθανή επανέναρξη των επιχειρήσεων, εφόσον οι διαπραγματεύσεις αποτύχουν.

«Βρισκόμαστε σε μια διαδικασία επαναφοράς. Φορτώνουμε τα πλοία με τα καλύτερα πυρομαχικά, τα καλύτερα όπλα που έχουν κατασκευαστεί ποτέ, ακόμα καλύτερα από αυτά που χρησιμοποιήσαμε προηγουμένως» τόνισε.

Ο Τραμπ εκτίμησε παράλληλα ότι το Ιράν δεν έχει πολλά «χαρτιά» για να πιέσει την διεθνή κοινότητα και το κάνει μέσω του Ορμούζ.

«Οι Ιρανοί δεν φαίνεται να συνειδητοποιούν ότι δεν έχουν κανένα ατού, εκτός από την βραχυπρόθεσμη εκβίαση της διεθνούς κοινότητας μέσω της χρήσης των διεθνών θαλάσσιων οδών. Ο μόνος λόγος που επιβιώνουν σήμερα είναι για να διαπραγματευτούν» τόνισε σε ανάρτησή του.

Οι δηλώσεις έγιναν λίγο μετά την αναχώρηση του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, για το Ισλαμαμπάντ, όπου συμμετέχει σε συνομιλίες μαζί με τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, με στόχο την επίτευξη τελικής συμφωνίας ειρήνης.

Τραμπ: Μέσα στις επόμενες 24 ώρες θα φανεί αν οι συνομιλίες θα αποδώσουν

Ο Τραμπ σημείωσε ότι μέσα στις επόμενες 24 ώρες θα φανεί αν οι συνομιλίες θα αποδώσουν, εκφράζοντας επιφυλάξεις για τη στάση της ιρανικής πλευράς.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ έχουν ενισχύσει τις ναυτικές τους δυνάμεις με σύγχρονο στρατιωτικό εξοπλισμό, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων.

Το Ιράν αναμένεται να εκπροσωπηθεί στις συνομιλίες από τον υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί και τον πρόεδρο του κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, ενώ η Τεχεράνη έχει στο παρελθόν τονίσει το δικαίωμά της στον εμπλουτισμό ουρανίου.

Συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου στην Ουάσιγκτον

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Times of Israel που επικαλείται Αμερικανό αξιωματούχο, την ερχόμενη Τρίτη (μετά το Πάσχα) θα γίνει η πρώτη συνάντηση, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, σύμφωνα με δηλώσεις Αμερικανού αξιωματούχου στους Times of Israel.

Σύμφωνα με το ισραηλινό μέσο, στη συνάντηση θα συμμετάσχουν η πρέσβης του Λιβάνου στην Ουάσιγκτον Νάντα Χαμαντέχ-Μοαουάντ, ο πρέσβης του Ισραήλ στις ΗΠΑ Γιεχιέλ Λάιτερ και ο πρέσβης των ΗΠΑ στη Βηρυτό Μάικλ Ίσα, οι οποίοι ηγούνται των αντιπροσωπειών των χωρών τους.

Το πρωθυπουργικό γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν επιβεβαίωσε τη συνάντηση, ωστόσο χθες ο ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε ότι θα ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τον Λίβανο «το συντομότερο δυνατό», με στόχο τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και την επίτευξη πλήρους ειρηνευτικής συμφωνίας.