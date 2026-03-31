Μετά τις απειλές, ο Τραμπ δηλώνει έτοιμος να τερματίσει τον πόλεμο ακόμη και με κλειστά τα Στενά του Ορμούζ - iefimerida.gr

Η σύρραξη στη Μέση Ανατολή εισέρχεται στον δεύτερο μήνα της, με τις εντάσεις να αυξάνονται επικίνδυνα.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται διατεθειμένος να περιορίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν, ακόμη και αν τα Στενά του Ορμούζ παραμείνουν κλειστά, επιδιώκοντας παράλληλα διπλωματική λύση.

Ο Νετανιάχου δεν δεσμεύεται για χρονοδιάγραμμα τερματισμού του πολέμου, ενώ ο Τραμπ εξετάζει κατάληψη της νήσου Χαργκ και αναζητά οικονομική συνεισφορά από αραβικές χώρες για πιθανή στρατιωτική εμπλοκή.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών ζητά την αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων και υπογραμμίζει τον σεβασμό του Ιράν προς τη Σαουδική Αραβία, διαβεβαιώνοντας ότι οι επιχειρήσεις στοχεύουν μόνο τους επιτιθέμενους.

Οι επιθέσεις στην περιοχή έχουν σημαντικές επιπτώσεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας, με τις τιμές του πετρελαίου να αυξάνονται και την κατάσταση να παραμένει ρευστή, ενώ σημειώνονται επιθέσεις σε διάφορες περιοχές του Κόλπου.

Σενάρια για ενδεχόμενες χερσαίες επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν, σε συνδυασμό με εκατέρωθεν πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές και αντιφατικές δηλώσεις γύρω από διαπραγματεύσεις, δημιουργούν αβεβαιότητα και ανησυχία για περαιτέρω κλιμάκωση.

Όπως αναφέρει το Sky News, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι καταγράφεται «μεγάλη πρόοδος» στις διαπραγματεύσεις με το νέο καθεστώς του Ιράν, αλλά επανέλαβε την απειλή ότι οι ιρανικές μονάδες παραγωγής ενέργειας ενδέχεται να καταστραφούν αν δεν επιτευχθεί συμφωνία σύντομα.

Ταυτόχρονα, το Κουβέιτ εξέδωσε προειδοποίηση για πιθανή πετρελαιοκηλίδα στον Περσικό Κόλπο, μετά από χτύπημα δεξαμενόπλοιου που ήταν αγκυροβολημένο στο Ντουμπάι. Οι Aρχές προχωρούν σε άμεση ενημέρωση των πλησιέστερων περιοχών και επιχειρήσεις περιορισμού της διαρροής για να μειωθούν οι περιβαλλοντικές και οικονομικές συνέπειες.

Ο Τραμπ είναι διατεθειμένος να περιορίσει στρατιωτική δράση στο Ιράν παρά το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ

Ωστόσο, δημοσίευμα της «Wall Street Journal» αναφέρει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να δήλωσε σε συμβούλους του ότι είναι διατεθειμένος να τερματίσει τη στρατιωτική εκστρατεία κατά του Ιράν, ακόμη και αν τα Στενά του Ορμούζ παραμείνουν περιορισμένα.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της «Wall Street Journal», ο Λευκός Οίκος εκτιμά ότι μια επιχείρηση για την πλήρη απελευθέρωση των Στενών θα ξεπερνούσε το χρονοδιάγραμμα των τεσσάρων έως έξι εβδομάδων, που ο ίδιος ο πρόεδρος είχε θέσει για τη διάρκεια μιας στρατιωτικής εμπλοκής.

Η προτεραιότητα των ΗΠΑ, όπως αναφέρουν οι αξιωματούχοι, είναι η αποδυνάμωση του ιρανικού ναυτικού και των πυραυλικών αποθεμάτων της Τεχεράνης, ενώ οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα περιοριστούν στη συνέχεια. Παράλληλα, η Ουάσιγκτον επιδιώκει να ασκήσει διπλωματική πίεση για την επαναφορά της ελεύθερης ροής του εμπορίου μέσω των Στενών.

Σε περίπτωση που η διπλωματική οδός δεν αποδώσει, οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να ζητήσουν από ευρωπαϊκούς και περιφερειακούς συμμάχους να αναλάβουν δράση για τη διασφάλιση της ασφαλούς ναυσιπλοΐας.

Αντιθέτως, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ξεκαθαρίζει ότι δεν προτίθεται να δώσει χρονοδιάγραμμα για τον τερματισμό του πολέμου, αφήνοντας ανοιχτή την επιλογή συνέχισης των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Το νησί Χαργκ στο στόχαστρο του Τραμπ

Νωρίτερα, ο Τραμπ είχε απειλήσει με κατάληψη της νήσου Χαργκ, όπου υπάρχουν σημαντικά πετρελαϊκά αποθέματα, ως απάντηση στις πρόσφατες επιθέσεις του Ιράν σε υποδομές στο Ισραήλ και το Κουβέιτ.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε ότι ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο οι αραβικές χώρες να αναλάβουν το κόστος μιας στρατιωτικής εμπλοκής με το Ιράν, μια στρατηγική που ο ίδιος πιθανόν να αναλύσει περαιτέρω.

«Ήρθε η ώρα να αποχωρήσουν οι αμερικανικές δυνάμεις», λέει ο Αραγτσί

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, σε επίσκεψή του στη Σαουδική Αραβία, τόνισε ότι ήρθε η ώρα οι αμερικανικές δυνάμεις να αποχωρήσουν. Σε ανάρτησή του στο X, δήλωσε ότι το Ιράν σέβεται τη Σαουδική Αραβία και τη θεωρεί «αδελφικό έθνος». Σημείωσε, μάλιστα, ότι οι επιχειρήσεις του Ιράν στοχεύουν μόνο «τους εχθρούς-επιτιθέμενους που δεν σέβονται ούτε τους Άραβες ούτε τους Ιρανούς», υπογραμμίζοντας την αποφυγή ευρύτερης σύγκρουσης με τα κράτη του Κόλπου.

Ισχυρές εκρήξεις στην Τεχεράνη -Πύραυλοι εκτοξεύτηκαν προς το Ισραήλ

Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης στην ιρανική πρωτεύουσα Τεχεράνη, συνοδευόμενες από διακοπές ρεύματος, σύμφωνα με αναφορές ιρανικών μέσων ενημέρωσης.

Ταυτόχρονα, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι ενεργοποιήθηκε η αντιαεροπορική άμυνα για να αναχαιτίσει πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς την επικράτεια του Ισραήλ. Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου κατέγραψε τουλάχιστον δέκα εκρήξεις στους ουρανούς της Ιερουσαλήμ νωρίς το πρωί.

Σε ανακοίνωσή τους μέσω Telegram, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν: «Εντοπίστηκαν πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς την επικράτεια του κράτους του Ισραήλ. Τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας επιχειρούν για την αναχαίτιση της απειλής». Ο συναγερμός, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, αρθεί περίπου 15 λεπτά αργότερα.

Από την πλευρά της, η ιρανική κρατική τηλεόραση και ραδιοφωνία IRIB επιβεβαίωσε την εκτόξευση πυραύλων εναντίον του Ισραήλ. Δεν έχουν μέχρι στιγμής αναφερθεί θύματα ή ζημιές.

Επιπτώσεις στις διεθνείς αγορές -Ανεβαίνουν οι τιμές του πετρελαίου

Η ένταση στην περιοχή έχει ήδη προκαλέσει σημαντικές επιπτώσεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας, ενώ οι διαρκείς επιθέσεις αυξάνουν τον κίνδυνο ατυχήματος ή απρόβλεπτης κλιμάκωσης. Οι διεθνείς παρατηρητές προειδοποιούν ότι η κατάσταση παραμένει πολύ ρευστή, με στρατηγικές επιλογές που μπορούν να αλλάξουν την ισορροπία σε λίγες ώρες.

Οι τιμές του πετρελαίου ανέβαιναν τις πρώτες πρωινές ώρες, μετά την αποδοθείσα στο Ιράν επίθεση εναντίον δεξαμενόπλοιου υπό σημαία Κουβέιτ σε λιμάνι στο Ντουμπάι, που προκάλεσε πυρκαγιά, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του εμιράτου KUNA.

Η τιμή του βαρελιού του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας αυξανόταν κατά 2,05% στα 109,59 δολάρια περί τις 03:40 (ώρα Ελλάδας), ενώ αυτή του West Texas Intermediate, αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς, κατά 2,96%, στα 105,93 δολάρια.

Η τιμή του WTI έκλεισε χθες πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, για πρώτη φορά από το ξέσπασμα του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου.



Εντείνονται οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή



Τα ξημερώματα της Τρίτης, η περιοχή της Μέσης Ανατολής βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο διεθνούς ανησυχίας, μετά από σειρά επιθέσεων που αφορούν τόσο στρατιωτικούς στόχους όσο και εμπορικές υποδομές.

Ιρανική επίθεση σε πετρελαιοφόρο του Κουβέιτ στο λιμάνι του Ντουμπάι

Σύμφωνα με κρατικά μέσα, ένα Κουβετιανό δεξαμενόπλοιο τυλίχθηκε στις φλόγες στο λιμάνι του Ντουμπάι μετά από Ιρανική επίθεση. Δεν αναφέρθηκαν νεκροί, ενώ τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά από συντρίμμια που προκλήθηκαν από το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας. Το άγνωστο βλήμα που χτύπησε το πλοίο βρισκόταν 31 ναυτικά μίλια βορειοδυτικά του Ντουμπάι.

Επίθεση στην UNIFIL στον νότιο Λίβανο

Παράλληλα, η διεθνής ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ στον νότιο Λίβανο (UNIFIL) δέχθηκε επίθεση, με αποτέλεσμα θανάτους και τραυματισμούς. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ συγκαλεί έκτακτη συνεδρίαση για την αντιμετώπιση της κρίσης.

Καταρρίψεις βαλλιστικών πυραύλων στη Σαουδική Αραβία

Στη Σαουδική Αραβία, οι αρχές ανακοίνωσαν την κατάρριψη οκτώ βαλλιστικών πυραύλων που είχαν εκτοξευτεί προς την πρωτεύουσα, Ριάντ, εντείνοντας την ανησυχία για κλιμάκωση της έντασης στον Κόλπο.

Επίθεση της Χεζμπολάχ με drones στο βόρειο Ισραήλ -Ο Νετανιάχου δεν θέτει χρονοδιάγραμμα για τον τερματισμό του πολέμου

Στο βόρειο Ισραήλ, η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε επίθεση με drones κατά στρατιωτικού σημείου ελέγχου στον οικισμό Μισγκάβ Αμ. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, σε συνέντευξή του στο αμερικανικό μέσο Newsmax, τόνισε ότι δεν επιθυμεί να ορίσει χρονοδιάγραμμα για τον τερματισμό των συγκρούσεων με το Ιράν, παραδεχόμενος ωστόσο ότι η σύγκρουση «έχει ξεπεράσει το μισό της διαδρομής».

Έκτακτη συνεδρίαση του ΣΑ του ΟΗΕ το απόγευμα

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ συγκαλεί έκτακτη συνεδρίαση στις 5 το απόγευμα, έπειτα από επιθέσεις κατά δυνάμεων της UNIFIL στον νότιο Λίβανο, με θύματα και τραυματίες ανάμεσα στα μέλη της ειρηνευτικής δύναμης.

Η Μέση Ανατολή παραμένει σε υψηλή εγρήγορση, καθώς η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί τις εξελίξεις με έντονη ανησυχία για την πιθανή κλιμάκωση ενός ευρύτερου πολέμου.