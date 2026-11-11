Απειλές για βόμβες σε εκατοντάδες σχολεία σε Ιταλία, Σκωτία, Ιρλανδία και Βόρεια Ιρλανδία - iefimerida.gr

Απειλές για βόμβες σε εκατοντάδες σχολεία σε Ιταλία, Σκωτία, Ιρλανδία και Βόρεια Ιρλανδία έχουν προκαλέσει συναγερμό στις Αρχές και εκκενώσεις σχολικών μονάδων.

Εκατοντάδες σχολεία εκκενώθηκαν σε ολόκληρη την Ιταλία, από τον Βορρά έως τον Νότο, μετά την αποστολή ανώνυμων ηλεκτρονικών μηνυμάτων που προειδοποιούσαν για βόμβες σε σχολικά κτίρια. Ο συναγερμός σήμανε έπειτα από ένα ανώνυμο ηλεκτρονικό μήνυμα που στάλθηκε σε εκπαιδευτικά ιδρύματα διαφόρων πόλεων, όπως μεταδίδουν τα ιταλικά ΜΜΕ.

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Μελόνι: «Μεγάλη η προσοχή στους συναγερμούς για βόμβες, δεν προκύπτει κάποιος κίνδυνος»

«Η κυβέρνηση παρακολουθεί με μεγάλη προσοχή τις πολυάριθμες αναφορές για απειλές τοποθέτησης βομβών σε σχολικά ιδρύματα», ανέφερε η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Οι δυνάμεις ασφαλείας και οι θεσμικοί φορείς, σε όλα τα επίπεδα, καταβάλλουν προσπάθειες για την παρακολούθηση της κατάστασης και την καθησύχαση των πολιτών, των οικογενειών και του εκπαιδευτικού προσωπικού», ανέφερε.

«Μέχρι στιγμής, από τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί, δεν προκύπτει κανένα στοιχείο που να υποδηλώνει την ύπαρξη συγκεκριμένου κινδύνου. Οι αναφορές φαίνεται, αντίθετα, να συνδέονται με μια στρατηγική που αποσκοπεί στην πρόκληση συναγερμού και ανησυχίας, για την οποία βρίσκονται σε εξέλιξη όλες οι απαραίτητες έρευνες», καταλήγει η Μελόνι στην ανάρτησή της.

Το παραληρηματικό μήνυμα - 300 σχολεία λέει η «La Repubblica»

Το μήνυμα, το οποίο εστάλη από μια ηλεκτρονική διεύθυνση που συνδέεται με το domain ενός πανεπιστημίου της Ταϊβάν, αναφέρει τα εξής:

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«Είμαι ο Mikhail Andropov, ηγέτης του Vilayat του Misoginistan. Ήρθαμε για να σας εξοντώσουμε. Θα διαπράξουμε γενοκτονία εις βάρος των Ιταλών.

Έχω προετοιμαστεί γι’ αυτό για πολύ καιρό: να σκοτώσω τον καθένα από εσάς. Μόλις άφησα μέσα στο κτίριό σας, σε μια πλαστική σακούλα, έναν ισχυρό εκρηκτικό μηχανισμό με πυροδότηση από απόσταση. Τον τοποθέτησα με τέτοιον τρόπο ώστε το ωστικό κύμα να διαδοθεί σε ολόκληρο το κτίριο. Από εσάς θα απομείνουν μόνο κόκαλα και μια αιματηρή μάζα».

Οι απειλές προκάλεσαν μαζικές εκκενώσεις εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ενώ σε πολλές περιοχές διακόπηκαν προσωρινά τα μαθήματα, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι από τις αρμόδιες Αρχές.

Απειλή για βόμβα και στο αυτοκίνητο της Μελόνι

Στο email γίνεται αναφορά και σε τοποθέτηση βόμβας στο αυτοκίνητο της Ιταλίδας πρωθυπουργού, Τζόρτζια Μελόνι.

«Επιπλέον, έχουμε τοποθετήσει μια βόμβα στον κινητήρα του αυτοκινήτου της πρωθυπουργού σας. Στη συνέχεια, θα αποτελειώσουμε τους επιζώντες με μαχαιριές».

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Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι καταγγελίες αφορούν σχολεία σε πολλές ιταλικές επαρχίες, μεταξύ άλλων στη Βενετία, στην Τεργέστη, στην Πάντοβα, στο Μιλάνο, στην Μπρέσια, στη Ρώμη, στο Φροζινόνε, στη Νάπολη, στην Ποτέντσα και στο Ριέτι. Παράλληλα, νέες περιοχές προστίθενται σταδιακά στον κατάλογο των σχολικών μονάδων που έλαβαν απειλητικά μηνύματα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μόλις τις προηγούμενες ημέρες περίπου 200 διευθυντές σχολείων όλων των βαθμίδων είχαν λάβει παρόμοιες προειδοποιήσεις, αναφέρει η Corriere Della Sera.

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Συναγερμός και στο Ηνωμένο Βασίλειο

Ανάλογος συναγερμός έχει σημάνει και στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου περισσότερα από 270 σχολεία στη Σκωτία φέρεται να έλαβαν απειλητικό ηλεκτρονικό μήνυμα σχετικά με την παρουσία ενός «μηχανισμού». Το ίδιο και στη Β. Ιρλανδία, μεταδίδει η Daily Mail.

Τα μηνύματα προκάλεσαν αναστάτωση και οδήγησαν στην αποχώρηση μαθητών από σχολεία σε περιοχές όπως η Γλασκώβη, το Εδιμβούργο, το Φάιφ και τα Χάιλαντ.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, αστυνομικοί αναπτύχθηκαν έξω από σχολικά κτίρια, ενώ μαθητές που περίμεναν να αποχωρήσουν από τις εγκαταστάσεις τυλίχθηκαν με θερμικές κουβέρτες, καθώς οι θερμοκρασίες είχαν υποχωρήσει αισθητά το πρωί. Ορισμένοι διευθυντές σχολείων που αποφάσισαν να αναστείλουν τη λειτουργία τους κάλεσαν μάλιστα τους γονείς να μην προσέλθουν για να παραλάβουν τα παιδιά τους, καθώς επιχειρούσαν να οργανώσουν έκτακτα μέσα μεταφοράς για την επιστροφή τους στα σπίτια.

Ωστόσο, η Αστυνομία της Σκωτίας ξεκαθάρισε ότι τα μηνύματα αξιολογήθηκαν αμέσως και αντιμετωπίζονται ως φάρσα, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για αξιόπιστη απειλή ή ευρύτερο κίνδυνο για το κοινό. Παράλληλα, διευκρίνισε ότι δεν υπάρχει λόγος εκκένωσης των σχολείων ή απομάκρυνσης των μαθητών από την εκπαιδευτική διαδικασία αποκλειστικά βάσει του περιεχομένου των συγκεκριμένων μηνυμάτων.

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«Τα μηνύματα αυτά αξιολογήθηκαν αμέσως και αντιμετωπίζονται ως φάρσες. Οι έρευνές μας έχουν διαπιστώσει ότι δεν υπάρχει τίποτα που να υποδηλώνει ότι αποτελούν αξιόπιστη απειλή ή ότι υπάρχει οποιαδήποτε ευρύτερη απειλή για το κοινό», ανέφερε εκπρόσωπος της Police Scotland, εκφράζοντας παράλληλα την κατανόηση των Αρχών για την ανησυχία που προκαλούν τέτοιου είδους περιστατικά σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς.

Η αστυνομική μονάδα για το κυβερνοέγκλημα και την απάτη της Σκωτίας διεξάγει εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό της προέλευσης των μηνυμάτων, ενώ βρίσκεται σε επικοινωνία με τις αστυνομικές αρχές σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο και διεθνώς.

Αντίστοιχα, εκπρόσωπος της Αστυνομικής Υπηρεσίας της Βόρειας Ιρλανδίας ανακοίνωσε ότι οι Αρχές έλαβαν αναφορές για ανησυχητικό ηλεκτρονικό μήνυμα που εστάλη σε αρκετά σχολεία της περιοχής. «Ως αποτέλεσμα αυτού του μηνύματος, η Αστυνομία διεξάγει επείγουσες έρευνες και βρίσκεται σε επικοινωνία με τα σχολεία που αφορά. Θα υπάρξει ενημέρωση εν ευθέτω χρόνω», ανέφερε.

Eκκενώσεις και στην Ιρλανδία

Εκατοντάδες ιρλανδικά σχολεία έλαβαν σήμερα το πρωί απειλές για βόμβες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μεταδίδουν και τα ιρλανδικά ΜΜΕ.



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Σύμφωνα με πληροφορίες, ορισμένα μέσα ενημέρωσης της Ιρλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου έλαβαν επίσης νέες απειλές σήμερα το πρωί, αλλά διαπιστώθηκε γρήγορα ότι πρόκειται για φάρσα.

Τα ιρλανδικά σχολεία έχουν στείλει μηνύματα στους γονείς, ενημερώνοντάς τους ότι έχουν επικοινωνήσει με την αστυνομία και ότι ακολουθούν τις συμβουλές και τις οδηγίες της σχετικά με το θέμα.

Ωστόσο, πηγή από τις υπηρεσίες ασφαλείας ανέφερε ότι οι πρώτες εκτιμήσεις για τις απειλές που εστάλησαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έδειξαν ότι δεν ήταν υπαρκτές.

Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου φέρονται να προέρχονται από το ίδιο όνομα που ανέλαβε την ευθύνη για τις απειλές της περασμένης Παρασκευής εναντίον μέσων ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων των Irish Independent και RTÉ.

