Απειλές για βόμβες σε πτήσεις, μπαράζ κυβερνοεπιθέσεων σε σούπερ μάρκετ και τράπεζες αίματος -Τι συμβαίνει στην Ευρώπη τις τελευταίες μέρες - iefimerida.gr

Το νέο μπαράζ απειλών για βόμβες σε ευρωπαϊκές πτήσεις προστίθεται σε μια σειρά περιστατικών, τα οποία έχουν σημάνει συναγερμό στην Ευρώπη τις τελευταίες μέρες.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Πολλαπλές απειλές για βόμβα σε τουλάχιστον 16 πτήσεις προκάλεσαν αναγκαστικές προσγειώσεις και εξονυχιστικούς ελέγχους. Οι αρχές δεν εντόπισαν εκρηκτικούς μηχανισμούς, αλλά η αναστάτωση στις αερομεταφορές ήταν μεγάλη.

Χάκερ παραβίασαν τα συστήματα ψύξης της γαλλικής Εθνικής Υπηρεσίας Αίματος, επιχειρώντας να αυξήσουν τη θερμοκρασία συντήρησης των δειγμάτων στους 110°C.

Κύμα κυβερνοεπιθέσεων έπληξε συστήματα ψύξης σούπερ μάρκετ σε πέντε ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων Βέλγιο, Σουηδία και Ιρλανδία. Οι δράστες προκάλεσαν απότομες μεταβολές θερμοκρασίας, θέτοντας σε κίνδυνο μεγάλες ποσότητες τροφίμων και προϊόντων.

Προηγούμενη κυβερνοεπίθεση σε εκατοντάδες σούπερ μάρκετ στη Γαλλία είχε προκαλέσει οικονομική ζημιά εκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, η τράπεζα Crédit Mutuel Arkéa υπέστη απώλειες, που εκτιμώνται σε 118 εκατομμύρια ευρώ, από δόλιες συναλλαγές.

Οι αεροπορικές αρχές κλήθηκαν να διαχειριστούν διαδοχικές απειλές σε τουλάχιστον 27 πτήσεις την Τετάρτη, μεταξύ των οποίων και δύο πτήσεις της Aegean, ﻿μετά από ανάλογα περιστατικά αυτή την εβδομάδα, τα οποία ευτυχώς μέχρι στιγμής δεν έχουν αποδειχθεί πραγματικά.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε αυτά προστίθενται και οι κυβερνοεπιθέσεις που καταγράφηκαν τις προηγούμενες μέρες σε συστήματα ψύξης σούπερ μάρκετ και αλλού.

Η συσσώρευση των περιστατικών, τα οποία μέχρι στιγμής δεν έχει αποδειχθεί ότι συνδέονται μεταξύ τους, εντείνει την ανησυχία για την ασφάλεια κρίσιμων υποδομών και τη δυνατότητα κακόβουλων ενεργειών να προκαλέσουν σοβαρές διαταραχές στη Γηραιά Ήπειρο, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο παγκόσμιων γεωπολιτικών ανακατατάξεων και έχει γίνει στόχος υβριδικών επιθέσεων ή απειλών.

Αεροσκάφη στο στόχαστρο απειλών για βόμβα

Σήμερα, ﻿αναφορές για απειλές σε πτήσεις στο Βέλγιο, στη Γαλλία, την Ιταλία, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και την Τσεχία οδήγησαν σε αναγκαστικές προσγειώσεις και ελέγχους τουλάχιστον 16 αεροσκαφών.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πριν από τα τελευταία περιστατικά, ήδη τουλάχιστον επτά αεροσκάφη που εκτελούσαν εμπορικές πτήσεις σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες βρέθηκαν στο στόχαστρο απειλών για βόμβα νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, προκαλώντας αναστάτωση στις αεροπορικές μεταφορές και κινητοποιώντας τις αρμόδιες αρχές.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian, οι απειλές των προηγούμενων ημερών αφορούσαν πτήσεις των εταιρειών Ryanair, LOT, SAS και Wizz Air, με προορισμούς ή δρομολόγια που συνδέονταν, μεταξύ άλλων, με τη Ρώμη, τη Σόφια, τη Βαρσοβία και τη Μούρθια στην Ισπανία.

Σε ορισμένες περιπτώσεις τα αεροσκάφη χρειάστηκε να αλλάξουν πορεία, ενώ σε άλλες πραγματοποιήθηκαν εξονυχιστικοί έλεγχοι μετά την προσγείωσή τους.

Οι απειλές κινητοποίησαν αστυνομικές και αεροπορικές αρχές σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, ωστόσο από τους ελέγχους δεν προέκυψε η ύπαρξη εκρηκτικών μηχανισμών.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί εάν τα περιστατικά συνδέονται μεταξύ τους ή εάν πρόκειται για μεμονωμένες απειλές, ενώ παραμένει άγνωστο ποιοι βρίσκονται πίσω από αυτές.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα νέα περιστατικά σήμερα έρχονται να προστεθούν σε αυτό το ήδη επιβαρυμένο σκηνικό, που δεν μπορεί παρά να δημιουργεί υποψίες για κάτι πέρα από απλές συμπτώσεις τις τελευταίες ημέρες. Ωστόσο, τίποτα μέχρι στιγμής δεν επιβεβαιώνει την ύπαρξη κάποιου συντονισμένου σχεδίου διαταραχής.

Χάκερ επιχείρησαν να ανεβάσουν στους 110 βαθμούς τη θερμοκρασία σε δείγματα αίματος

Σε κάθε περίπτωση, στην Ευρώπη δεν έχει απασχολήσει μόνο το θέμα των απειλών σε πτήσεις τις τελευταίες ημέρες. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το μπαράζ κυβερνοπιθέσεων, όπως ﻿αυτή που έλαβε χώρα σε εγκαταστάσεις ψυχρής αποθήκευσης που χρησιμοποιούνται από τη γαλλική Εθνική Υπηρεσία Αίματος (EFS).

Το περιστατικό, το οποίο αποκαλύφθηκε την Τετάρτη, σημειώθηκε τη νύχτα της Κυριακής προς τη Δευτέρα, όταν χάκερ φέρονται να παραβίασαν τα συστήματα ελέγχου της θερμοκρασίας και να προγραμμάτισαν τις μονάδες συντήρησης δειγμάτων αίματος να φτάσουν έως και τους 110 βαθμούς Κελσίου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με δημοσίευμα της γαλλικής εβδομαδιαίας εφημερίδας «Le Canard enchaîné», στόχος της επίθεσης ήταν η Coolworld, εταιρεία που έχει αναλάβει τη συντήρηση των ψυκτικών θαλάμων της EFS, μεταξύ άλλων και στην περιοχή Bourgogne-Franche-Comté.

Οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις διατηρούνται κανονικά στους -30 βαθμούς Κελσίου, ώστε να διασφαλίζεται η σωστή συντήρηση των δειγμάτων αίματος που προέρχονται από αιμοδότες. Οι δράστες φέρονται να απέκτησαν πρόσβαση στα συστήματα ελέγχου και να άλλαξαν τις ρυθμίσεις, ανεβάζοντας τη θερμοκρασία σε επίπεδα που θα μπορούσαν να καταστρέψουν τα αποθηκευμένα δείγματα.

Συναγερμός για τα συστήματα ψύξης σε σούπερ μάρκετ πέντε χωρών

Την ίδια στιγμή, σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρέθηκαν οι βρετανικές αρχές και οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, μετά από ένα κύμα κυβερνοεπιθέσεων σε καταστήματα τροφίμων σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες από τη Δευτέρα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι χάκερ φέρονται να απέκτησαν πρόσβαση στα συστήματα ψύξης και κατάψυξης, προκαλώντας απότομες μεταβολές της θερμοκρασίας και θέτοντας σε κίνδυνο μεγάλες ποσότητες προϊόντων.

Την Τρίτη, το Εθνικό Κέντρο Κυβερνοασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου (NCSC) προειδοποίησε τους Βρετανούς λιανεμπόρους να ελέγξουν τα συστήματα ασφαλείας τους και να εγκαταστήσουν τις απαραίτητες ενημερώσεις λογισμικού, προκειμένου να κλείσουν πιθανά κενά ασφαλείας. Λίγο αργότερα έγινε γνωστό, σύμφωνα με αξιωματούχο ασφαλείας που μίλησε στο Sky News, ότι και ο κλάδος επεξεργασίας κρέατος στη Βρετανία είχε πληγεί από κυβερνοεπιθέσεις.

Κυβερνοεπιθέσεις καταγράφηκαν τη Δευτέρα σε καταστήματα σούπερ μάρκετ στο Βέλγιο, τη Σουηδία, την Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο και την Εσθονία, λίγες μόλις εβδομάδες μετά από αντίστοιχο περιστατικό στη Γαλλία, όπου χάκερ φέρονται να απέκτησαν τον έλεγχο των συστημάτων ψύξης σε εκατοντάδες καταστήματα τροφίμων.

Στο τελευταίο κύμα επιθέσεων βρέθηκαν στο στόχαστρο συστήματα ψύξης που κατασκευάζονται από τη βελγική εταιρεία Sabcobel. Όπως δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλός της, Στέφαν Μόελανς, οι δράστες κατάφεραν να αποκτήσουν πρόσβαση στις μονάδες και να ενεργοποιήσουν τη λειτουργία απόψυξης των εξατμιστών. Ως αποτέλεσμα, η θερμοκρασία σε ορισμένες περιπτώσεις εκτοξεύθηκε από τους -27 στους 50 βαθμούς Κελσίου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ίδιος απέδωσε το περιστατικό σε «κυβερνοεπίθεση» και περιέγραψε τις προσπάθειες της εταιρείας να περιορίσει τις συνέπειες.

Στο Βέλγιο και το Λουξεμβούργο επηρεάστηκαν περίπου 40 καταστήματα των αλυσίδων Delhaize και Colruyt, ενώ προβλήματα καταγράφηκαν και σε 15 καταστήματα Carrefour. Παράλληλα, η IKEA ανακοίνωσε ότι επηρεάστηκαν τα συστήματα ελέγχου της ψύξης σε ένα κατάστημά της στο Βέλγιο, προσθέτοντας ότι δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο να έχουν πληγεί και άλλες εγκαταστάσεις της.

Ανάλογα περιστατικά σημειώθηκαν και στη Σουηδία, όπου οι αλυσίδες ICA και Coop ανέφεραν απότομες αυξήσεις της θερμοκρασίας στα συστήματα ψύξης. Η Coop ανακοίνωσε ότι έξι καταστήματά της αντιμετώπισαν παρόμοια προβλήματα.

Στην Ιρλανδία, η εταιρεία χονδρικής διανομής τροφίμων Musgrave γνωστοποίησε ότι ύποπτο περιστατικό κυβερνοεπίθεσης έπληξε τα συστήματα ψύξης και κατάψυξης σε 13 καταστήματα της αλυσίδας SuperValu. Ως αποτέλεσμα, ορισμένα προϊόντα συντήρησης και κατεψυγμένα τρόφιμα αποσύρθηκαν και καταστράφηκαν.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Τα συστήματα παρακολούθησής μας μάς ειδοποίησαν για το πρόβλημα και αναλάβαμε αμέσως δράση», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

Στην Εσθονία, η εταιρεία συστημάτων ψύξης Kitman Coldtech ανακοίνωσε ότι κυβερνοεπίθεση στόχευσε τις εγκαταστάσεις ψύξης αλυσίδας σούπερ μάρκετ, χωρίς ωστόσο να προκληθούν ζημιές, χάρη στην έγκαιρη αντίδραση.

Εκατομμύρια ευρώ οι ζημιές από προηγούμενη επίθεση στη Γαλλία

Τα νέα περιστατικά έρχονται να προστεθούν στην επίθεση που σημειώθηκε τον προηγούμενο μήνα στη Γαλλία. Σύμφωνα με τη γαλλική αστυνομία, χάκερ απέκτησαν τον έλεγχο των συστημάτων ψύξης σε εκατοντάδες σούπερ μάρκετ, προκαλώντας ζημιές και τεράστιες απώλειες εμπορευμάτων. Η οικονομική ζημιά εκτιμήθηκε σε εκατομμύρια ευρώ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο ίδιο ευρύτερο πλαίσιο κυβερνοεπιθέσεων εντάσσεται και το περιστατικό που αποκάλυψε η γαλλική τράπεζα Crédit Mutuel Arkéa, η οποία ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι έπεσε θύμα επίθεσης που επέτρεψε την πραγματοποίηση «δόλιων συναλλαγών».

Η τράπεζα διαβεβαίωσε ότι το περιστατικό «είναι πλέον υπό έλεγχο» και ότι δεν θα υπάρξουν οικονομικές συνέπειες για τους πελάτες της. Ωστόσο, σύμφωνα με την εφημερίδα «Le Télégramme», η ζημιά που υπέστη εκτιμάται σε περίπου 118 εκατομμύρια ευρώ.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι οι απειλές κατά των αεροσκαφών και οι κυβερνοεπιθέσεις σε σούπερ μάρκετ, εγκαταστάσεις αίματος και τράπεζες αποτελούν μέρος μιας ενιαίας επιχείρησης. Ωστόσο, η γεωγραφική εξάπλωση και η διαδοχή των περιστατικών αποκαλύπτουν πόσο ευάλωτες μπορούν να αποδειχθούν κρίσιμες υποδομές και υπηρεσίες.