Νέο μπαράζ απειλών για βόμβες σε πτήσεις στην Ευρώπη σήμερα -Απειλές και σε ΜΜΕ στην Ιρλανδία - iefimerida.gr

Νέο μπαράζ απειλών για βόμβες που αφορούν πτήσεις στην Ευρώπη σημειώθηκε και σήμερα.

Σύμφωνα με το Reuters, που επικαλείται το γραφείου Γάλλου πρωθυπουργού, ελήφθησαν τέσσερις νέες απειλές για βόμβες εναντίον αεροσκαφών που πετούν πάνω από τη γαλλική επικράτεια. Όλα τα αεροπλάνα προσγειώθηκαν με ασφάλεια και οι αρχές διεξάγουν επιθεωρήσεις, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για να προσδιοριστεί η προέλευση των απειλών που επηρεάζουν ολόκληρη την Ευρώπη, ανέφερε το γραφείο.

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Νωρίτερα, η αστυνομία στη Δανία ανακοίνωσε ότι ερευνά απειλές για τοποθέτηση βόμβας με στόχο την εναέρια κυκλοφορία στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης, προσθέτοντας πως μέχρι στιγμής φαίνεται ότι δεν υπήρξε κίνδυνος για επιβάτες.

"Σήμερα βρισκόμαστε και πάλι στο Αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης σε σχέση με απειλές που διατυπώθηκαν για την εναέρια κυκλοφορία. Ερευνούμε τώρα το περιστατικό και έχουμε εμφανή παρουσία στο αεροδρόμιο", αναφέρει ανακοίνωση της αστυνομίας.

Μια πτήση της Ryanair, που είχε προγραμματιστεί να αναχωρήσει από τη Λισαβόνα για τη Ρώμη σήμερα το πρωί, έγινε στόχος απειλής για βόμβα, η οποία αποδείχθηκε ψευδής συναγερμός, σύμφωνα με την πορτογαλική αστυνομία.

Ωστόσο, πτήση της Wizz Air από Πράγα για Ρώμη εξετράπη στη Βενετία όπου προσγειώθηκε με ασφάλεια αφού οι ιταλικές αρχές ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας δέχτηκαν τηλεφωνική απειλή για βόμβα, μετέδωσε το ANSA.

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Η αστυνομία στην Τσεχία ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέγραψε απειλή για βόμβα εναντίον πτήσεων που αναχωρούν από και φθάνουν στο αεροδρόμιο της Πράγας και πρόσθεσε ότι έχουν ληφθεί μέτρα ασφαλείας για να διασφαλιστεί ότι θα υπάρχουν ελάχιστες επιπτώσεις για την λειτουργία του αεροδρομίου.

Εκπρόσωπος του αεροδρομίου δήλωσε ότι δεν βρέθηκαν εκρηκτικά σε πτήσεις που ελέγχθηκαν μέχρι τώρα και ότι δεν ακυρώθηκαν ούτε εξετράπησαν πτήσεις.

Πάνω από 20 ψευδείς απειλές για βόμβα έχουν ήδη διαταράξει την εναέρια κυκλοφορία στην Ευρώπη από την αρχή της εβδομάδας, αναγκάζοντας τις αρχές να εκτρέψουν ορισμένες πτήσεις ή να απογειώσουν μαχητικά αεροσκάφη για να συνοδεύσουν πολιτικά αεροσκάφη.

Εκκενώθηκαν γραφεία δημοσιογραφικού ομίλου στο Δουβλίνο έπειτα από απειλή για βόμβα που αποδείχθηκε φάρσα



Στην Ιρλανδία, εκκενώθηκαν τα γραφεία ιρλανδικών δημοσιογραφικών οργανισμών, ανάμεσά τους και ο εθνικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας RTE έπειτα από απειλές που διατυπώθηκαν σήμερα και που, σύμφωνα με τον παρουσιαστή ενός από τους ραδιοσταθμούς που δέχτηκαν την απειλή, τον Newstalk, επρόκειτο για φάρσα.

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Ο Newstalk συνέχισε να μεταδίδει το πρόγραμμά του στις 12:00 (ώρα Ελλάδας) όταν το προσωπικό ενημερώθηκε ότι μπορεί να επιστρέψει στο κτίριο στο κέντρο του Δουβλίνου, είπε στον αέρα η παρουσιάστρια Κλερ Μπάιρν.

Ο όμιλος της εφημερίδας Τhe Irish Independent επίσης ανέφερε ότι εκκενώθηκαν τα γραφεία του στην πρωτεύουσα.