Πέθανε ο πρώην Ιρανός ΥΠΕΞ Χαραζί -Είχε τραυματιστεί σοβαρά σε αεροπορική επιδρομή στην Τεχεράνη - iefimerida.gr

ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο πρώην Ιρανός ΥΠΕΞ Χαραζί -Είχε τραυματιστεί σοβαρά σε αεροπορική επιδρομή στην Τεχεράνη

Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Καμάλ Χαραζί / Φωτογραφία AP
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Έχασε τη μάχη για να κρατηθεί στη ζωή ο πρώην υπουργός Εξωτερικών του Ιράν και σύμβουλος του αγιατολάχ Χαμενεΐ, ο Καμάλ Χαραζί.

Νοσηλευόταν βαριά τραυματισμένος μετά τον βομβαρδισμό του σπιτιού του στην Τεχεράνη την προηγούμενη εβδομάδα, όπως μεταδίδουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Σε μια από τις αμερικανοϊσραηλινές αεροπορικές επιδρομές στην Τεχεράνη την 1η Απριλίου επλήγη μεταξύ άλλων το σπίτι της οικογένειας Χαραζί με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά ο πρώην επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας (1997-2005) και να σκοτωθεί η σύζυγός του.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

