Το Ισραήλ χτυπά κτίρια κοντά στο αεροδρόμιο της Βηρυτού -Δείτε βίντεο - iefimerida.gr

Πολλαπλά χτυπήματα μέσα σε λίγα λεπτά καταγράφηκαν στην περιοχή κοντά στο αεροδρόμιο της Βηρυτού, στον Λίβανο.

Μια επίθεση έπληξε ένα κτίριο δίπλα στον κεντρικό δρόμο του αεροδρομίου της Βηρυτού την Τρίτη, αφού ο ισραηλινός στρατός είχε προειδοποιήσει ότι θα χτυπήσει μια «εγκατάσταση της Χεζμπολάχ».

Στην εικόνα φαίνεται η ισχυρή έκρηξη και σύννεφα καπνού να ανεβαίνουν από το σημείο στα περίχωρα των νότιων προαστίων της Βηρυτού, ενώ ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειξε έναν πύραυλο να χτυπά τους επάνω ορόφους του κτιρίου και πέτρες να σκορπίζονται στον δρόμο του αεροδρομίου, ο οποίος έκλεισε από τις δυνάμεις ασφαλείας μετά την ισραηλινή προειδοποίηση.

Χτυπήματα αναφέρθηκαν και σε άλλα κτίρια της πρωτεύουσας του Λιβάνου.