Νέο σοκ στην Βρετανία -Έρευνα της αστυνομίας για φιλοξενία του Έπσταϊν στο Κάστρο Μπαλμόραλ από τον Άντριου το 1999, όταν ακόμα ζούσε η Ελισάβετ - iefimerida.gr

Νέα έρευνα σε βάρος του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου είναι σε εξέλιξη στη Βρετανία, αυτή τη φορά για φιλοξενία του Τζέφρι Έπσταϊν στο Κάστρο Μπαλμόραλ στη Σκωτία, το 1999.

Η σκωτσέζικη αστυνομία ερευνά μια διαμονή του τότε πρίγκιπα Άντριου και του αποβιώσαντος Αμερικανού χρηματιστή και καταδικασμένου σεξουαλικού εγκληματία, ενώ η Γκίλεν Μάξγουελ, η φυλακισμένη βασική συνεργός του Έπσταϊν, ήταν επίσης παρούσα.

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Σύμφωνα με βρετανικά μέσα και την Daily Express, οι έρευνες αφορούν ισχυρισμούς πως γυναίκες έπεσαν θύματα εμπορίας ανθρώπων και διακινήθηκαν προς το κτήμα Μπαλμόραλ την περίοδο της φιλοξενίας του Έπσταϊν από τον Άντριου στο Κάστρο της βασιλικής οικογένειας.

«Έχουμε λάβει πληροφορίες και οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά είναι ακόμη σε πολύ προκαταρκτικό στάδιο», ανέφερε εκπρόσωπος της αστυνομίας, σύμφωνα με το βρετανικό πρακτορείο ειδήσεων PA και το Sky News.

«Ολες οι έρευνες βασίζονται σε αποδεικτικά στοιχεία και στο επίκεντρο αυτών των ερευνών είναι οι ανάγκες των θυμάτων. Δεν πρόκειται ποτέ να επιβεβαιώσουμε λεπτομέρειες σχετικά με τις έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη και θα ήταν απρεπές να σχολιάσουμε περαιτέρω», συνέχισε ο αξιωματούχος.

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Φωτογραφίες επιβεβαιώνουν την παρουσία του Επσταϊν στο Μπαλμόραλ



Το Κάστρο Μπαλμόραλ, το οποίο βρίσκεται στα Χάιλαντς της Σκωτίας, ανήκει στη βρετανική βασιλική οικογένεια από το 1852 - περιγράφεται ως «ένα πολύτιμο καταφύγιο για τη βασιλική οικογένεια» και είναι το μέρος όπου απεβίωσε η βασίλισσα Ελισάβετ Β' το 2022, σε ηλικία 96 ετών.

Φωτογραφίες που δόθηκαν παλαιότερα στη δημοσιότητα από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ φαίνεται να δείχνουν τον Άντριου - ο οποίος ερευνάται για σεξουαλικά εγκλήματα - και τον 'Επσταϊν σε μια εξόρμηση για σκοποβολή κοντά στο Μπαλμόραλ, αλλά και τον αμερικανό σεξουαλικό εγκληματία με την συνεργό του, Μάξγουελ, να χαλαρώνουν μέσα στο Κάστρο.

Εξαιτίας της σχέσης του Άντριου με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα, Έπσταϊν, στα τέλη του περασμένου έτους, ο βασιλιάς Κάρολος αφαίρεσε από τον αδελφό του τόσο τον τίτλο του πρίγκιπα όσο και τον τίτλο του δούκα.

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Ο πρώην δούκας της Υόρκης συνελήφθη στις 19 Φεβρουαρίου —ημέρα των 66ων γενεθλίων του— ως ύποπτος για ανάρμοστη συμπεριφορά κατά την άσκηση δημόσιου λειτουργήματος, κατόπιν καταγγελιών ότι μοιράστηκε ευαίσθητες πληροφορίες με τον Έπστιν στο διάστημα που ήταν εμπορικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο Αντριου ανακρίθηκε από τις αρχές και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος, ενώ η αστυνομική έρευνα παραμένει σε εξέλιξη.

Ο ίδιος έχει αρνηθεί κατηγορηματικά οποιαδήποτε παράνομη ή ανάρμοστη πράξη.