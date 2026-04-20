Η στιγμή που αμερικανικό πλοίο μπλοκάρει ιρανικό φορτηγό που ετοιμάζεται να σπάσει τον αποκλεισμό -«Θα ανοίξουμε πυρ» [βίντεο] - iefimerida.gr

Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση σημειώθηκε στον Περσικό Κόλπο, καθώς δυνάμεις του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ προχώρησαν σε κατάληψη ιρανικού φορτηγού πλοίου που επιχείρησε να σπάσει τον αμερικανικό αποκλεισμό, με την Τεχεράνη να απαντά με απειλές για άμεσα αντίποινα.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Δυνάμεις του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ εντόπισαν και ακινητοποίησαν το ιρανικό πλοίο «Touska» στη Θάλασσα του Ομάν, το οποίο αγνόησε προειδοποιήσεις. Αμερικανικό αντιτορπιλικό άνοιξε πυρ στο μηχανοστάσιο, επιτρέποντας στους πεζοναύτες να το καταλάβουν, στην πρώτη τέτοια επιχείρηση αποκλεισμού.

Η επιχείρηση πυροδότησε σκληρή ρητορική. Ο πρόεδρος Τραμπ απείλησε με πλήγματα σε ιρανικές υποδομές αν αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις, ενώ η Τεχεράνη κατήγγειλε «ένοπλη πειρατεία», κατηγορώντας τις ΗΠΑ για παραβίαση εκεχειρίας και προειδοποιώντας για άμεσα αντίποινα.

Η κρίση μετατοπίστηκε στα Στενά του Ορμούζ, όπου το Ιράν επανέφερε αυστηρούς ελέγχους, απαγορεύοντας τη διέλευση πλοίων «εχθρικών χωρών». Αναφορές για επιθέσεις σε εμπορικά πλοία και αυξημένη στρατιωτική δραστηριότητα χαρακτηρίζουν την περιοχή «κρίσιμη».

Η ένταση είχε άμεσο οικονομικό αντίκτυπο, με τις τιμές του πετρελαίου να ανεβαίνουν και τα χρηματιστήρια να πιέζονται. Καθώς η εκεχειρία λήγει, οι αντιφατικές δηλώσεις και οι απειλές αυξάνουν τους φόβους για γενικευμένη ανάφλεξη με απρόβλεπτες παγκόσμιες συνέπειες.

Το περιστατικό έρχεται σε μια ιδιαίτερα εύθραυστη συγκυρία, λίγες μόλις ημέρες πριν από τη λήξη της προσωρινής εκεχειρίας, εντείνοντας τους φόβους για ευρύτερη ανάφλεξη στην περιοχή.

Πυρά και ρεσάλτο στο ιρανικό φορτηγό πλοίο «Touska»

Σύμφωνα με την αμερικανική Κεντρική Διοίκηση (CENTCOM), το ιρανικό πλοίο «Touska», το οποίο τελούσε υπό καθεστώς κυρώσεων, εντοπίστηκε στη Θάλασσα του Ομάν να κατευθύνεται προς την αποκλεισμένη ζώνη.

Όπως αναφέρεται, το ιρανικό πλοίο αγνόησε επανειλημμένες προειδοποιήσεις επί περίπου έξι ώρες. Στη συνέχεια, αμερικανικό αντιτορπιλικό άνοιξε πυρ με πυροβόλο MK45, στοχεύοντας το μηχανοστάσιο ώστε να το ακινητοποιήσει χωρίς να προκληθεί βύθιση.

«Εκκενώστε το μηχανοστάσιο, εκκενώστε το μηχανοστάσιο, ετοιμαζόμαστε να χρησιμοποιήσουμε πυρά ακινητοποίησης», είναι το μήνυμα των Αμερικανών, ενώ στη συνέχεια ακούγονται πυρά.

Μετά την ακινητοποίηση, πεζοναύτες επιβιβάστηκαν στο πλοίο και ανέλαβαν τον πλήρη έλεγχό του. Πρόκειται για την πρώτη τέτοια επιχείρηση στο πλαίσιο του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού στην περιοχή, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στο περιστατικό.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιβεβαίωσε την επιχείρηση σε ανάρτησή του στο Truth Social, υποστηρίζοντας ότι το πλοίο «επιχείρησε να παραβιάσει τον αποκλεισμό και απέτυχε».

Σκληρή ρητορική και απειλές

Η ένταση συνοδεύεται από ιδιαίτερα επιθετική ρητορική. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων, οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να πλήξουν κρίσιμες υποδομές στο Ιράν, όπως ενεργειακές εγκαταστάσεις και γέφυρες.

Από την πλευρά της, η Τεχεράνη απορρίπτει τους ισχυρισμούς περί προόδου στις συνομιλίες και κάνει λόγο για «αντιφατικές και παράλογες απαιτήσεις» από την Ουάσιγκτον, επισημαίνοντας ότι δεν υπάρχει σαφής προοπτική συμφωνίας.

Παραμένει επίσης ασαφές αν τελικά θα πραγματοποιηθούν συνομιλίες τις επόμενες ημέρες, καθώς οι δύο πλευρές εμφανίζονται να δίνουν αντικρουόμενα μηνύματα.

«Ένοπλη πειρατεία» καταγγέλλει το Ιράν

Η αντίδραση της Τεχεράνης ήταν άμεση και ιδιαίτερα έντονη. Ιρανοί αξιωματούχοι χαρακτήρισαν την επιχείρηση των ΗΠΑ «ένοπλη πειρατεία» και κατηγόρησαν την Ουάσιγκτον για παραβίαση της εκεχειρίας που ισχύει από τις 8 Απριλίου.

Εκπρόσωπος του ιρανικού γενικού επιτελείου προειδοποίησε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας «θα ανταποδώσουν σύντομα», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο στοχευμένων στρατιωτικών ενεργειών κατά αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή.

Παράλληλα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι η απάντηση θεωρείται θέμα χρόνου, εντείνοντας το κλίμα ανησυχίας.

Στο επίκεντρο της κρίσης τα Στενά του Ορμούζ

Η κρίση έχει μεταφερθεί στα Στενά του Ορμούζ, έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαύλους παγκοσμίως, από όπου διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Παρά την αρχική ανακοίνωση για χαλάρωση των περιορισμών, το Ιράν επανέφερε γρήγορα τον αυστηρό έλεγχο, απαγορεύοντας τη διέλευση πλοίων που συνδέονται με «εχθρικές χώρες» χωρίς ειδική άδεια.

Ταυτόχρονα, έχουν αναφερθεί επιθέσεις σε εμπορικά πλοία και αυξημένη στρατιωτική δραστηριότητα, με διεθνείς οργανισμούς να χαρακτηρίζουν το επίπεδο κινδύνου στην περιοχή ως «κρίσιμο».

Επιπτώσεις στην οικονομία και την ενέργεια

Η ένταση είχε άμεσο αντίκτυπο στις αγορές. Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν απότομη άνοδο, με το Brent να σημειώνει άλμα άνω του 7%, ενώ πιέσεις δέχθηκαν και τα διεθνή χρηματιστήρια.

Ο συνδυασμός στρατιωτικής έντασης και αβεβαιότητας γύρω από τις διαπραγματεύσεις ενισχύει τους φόβους για βαθύτερη ενεργειακή κρίση, με πιθανές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία.

Φόβοι για γενικευμένη ανάφλεξη

Καθώς η εκεχειρία των 14 ημερών πλησιάζει στη λήξη της, οι εξελίξεις δείχνουν ότι η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά ασταθής. Οι αντιφατικές δηλώσεις, οι στρατιωτικές κινήσεις και οι απειλές αντιποίνων συνθέτουν ένα εκρηκτικό σκηνικό.

Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με αυξανόμενη ανησυχία, καθώς οποιαδήποτε περαιτέρω κλιμάκωση θα μπορούσε να οδηγήσει σε ευρύτερη σύγκρουση με απρόβλεπτες συνέπειες για την περιοχή και πέραν αυτής.