WSJ: Στα σκαριά αμερικανική επίθεση στο Ιράν την επομένη των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ -Η συνομιλία Τραμπ και Νετανιάχου - iefimerida.gr

Η Ουάσιγκτον προετοιμάζει, σύμφωνα με πληροφορίες, ένα νέο κύμα σύντομων αλλά έντονων πληγμάτων κατά ιρανικών στόχων, με πιθανή ημερομηνία την 4η Νοεμβρίου.

Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν το πρωί του Σαββάτου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου, με βασικό αντικείμενο, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, τις προετοιμασίες για την πιθανή επανέναρξη των αμερικανικών επιθέσεων εναντίον του Ιράν.

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Το δημοσίευμα, το οποίο επικαλείται πρόσωπα με γνώση της συνομιλίας, έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία εντείνονται οι διπλωματικές προσπάθειες για την αποτροπή μιας νέας στρατιωτικής σύγκρουσης στον Περσικό Κόλπο. Την ίδια ώρα, η Ουάσιγκτον φέρεται να προετοιμάζει τους συμμάχους της στην περιοχή για το ενδεχόμενο νέων πληγμάτων αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.

Τραμπ: «Μία ή δύο εγκαταστάσεις» απομένουν να καταστραφούν

Μιλώντας αργότερα το Σάββατο σε δημοσιογράφους στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι οι αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν ενδέχεται να μην έχουν ολοκληρωθεί.

«Πρέπει ακόμη να τακτοποιήσουμε, θα έλεγα, μία ή δύο εγκαταστάσεις, αλλά μπορούμε να το κάνουμε αυτό μέσα σε δέκα λεπτά», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

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Στη συνέχεια αναφέρθηκε ειδικά στην περιοχή Pickaxe Mountain, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για έναν ακόμη στόχο που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Η συγκεκριμένη τοποθεσία συνδέεται με τις πυρηνικές δραστηριότητες του Ιράν και βρίσκεται στο επίκεντρο των αμερικανικών ανησυχιών για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Η 4η Νοεμβρίου

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το MS NOW, επικαλούμενο τρεις ανώτερους αξιωματούχους αραβικών κρατών του Κόλπου, η Ουάσιγκτον έχει προειδοποιήσει τους περιφερειακούς συμμάχους της να προετοιμαστούν για το ενδεχόμενο νέου γύρου επιθέσεων κατά του Ιράν ακόμη και από τις 4 Νοεμβρίου, δηλαδή μία ημέρα μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι τα πλήγματα αναμένεται να είναι σύντομα αλλά ιδιαίτερα έντονα. Τα κράτη του Κόλπου, ωστόσο, πιέζουν την αμερικανική κυβέρνηση να αποφύγει μια νέα κλιμάκωση, καθώς φοβούνται ότι το Ιράν θα απαντήσει με επιθέσεις εναντίον αμερικανικών και ισραηλινών στόχων στην ευρύτερη περιοχή.

Οι ΗΠΑ δεν έχουν εξαπολύσει επιθέσεις κατά του Ιράν από την 1η Σεπτεμβρίου, ενώ ο Τραμπ είχε δεσμευτεί ότι δεν θα προχωρήσει σε νέες στρατιωτικές ενέργειες πριν από την ολοκλήρωση των ενδιάμεσων εκλογών.

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Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) είναι έτοιμες να επιτεθούν στο Ιράν, εάν ο Τραμπ τους ζητήσει να συμμετάσχουν μαζί με την αμερικανική πολεμική αεροπορία σε μια επιχείρηση μετά τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, αλλά, σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «The Jerusalem Post», η κατάσταση περιβάλλεται από μεγάλη αβεβαιότητα.

Ένα από τα στοιχεία που καθιστούν πιο πιθανή αυτή την επίθεση, μετά την απόσυρση του Τραμπ από προηγούμενες απειλές για επίθεση τον Αύγουστο, νωρίτερα τον Οκτώβριο και σε άλλες χρονικές στιγμές του 2026, είναι ότι έχουν δοκιμαστεί άλλες μέθοδοι για την επίτευξη παραχωρήσεων από το Ιράν και ότι μέρος της ομάδας του Τραμπ επιστρέφει στη στάση υπέρ της επίθεσης, αναφέρει ότι έχει πληροφορηθεί η ισραηλινή εφημερίδα.

Την περασμένη εβδομάδα, περισσότερα από 10 στρατιωτικά μεταγωγικά αεροσκάφη των ΗΠΑ έφτασαν στις αεροπορικές βάσεις Νεβατίμ και Ουβντά στο νότιο Ισραήλ, κάτι που φαίνεται να προετοιμάζει το έδαφος για μια σοβαρή επιχείρηση.

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Διπλωματικές επαφές σε Τεχεράνη και Ντόχα

Παράλληλα με τις στρατιωτικές προετοιμασίες, συνεχίζονται οι διπλωματικές προσπάθειες για την αποτροπή μιας νέας σύγκρουσης.

Ιρανοί διαπραγματευτές είχαν συνομιλίες το Σάββατο στην Ντόχα με Καταριανούς διαμεσολαβητές, προκειμένου να εξεταστούν πιθανοί τρόποι εξόδου από την πολεμική κρίση στον Κόλπο, σύμφωνα με πηγή που ενημερώθηκε για τις διαπραγματεύσεις και μίλησε στο Reuters υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Οι επαφές στην πρωτεύουσα του Κατάρ ακολούθησαν περισσότερες από 12 ώρες συνομιλιών που πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή στην Τεχεράνη μεταξύ Ιρανών και Καταριανών απεσταλμένων. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι συζητήσεις συντονίζονται μέσω τακτικής επικοινωνίας με την Ουάσιγκτον.

Η κινητικότητα αυτή καταδεικνύει ότι, παρά τη στρατιωτική προετοιμασία, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο διπλωματικής διευθέτησης. Ωστόσο, Ιρανοί αξιωματούχοι είχαν δηλώσει νωρίτερα ότι δεν σχεδιάζουν να συναντηθούν απευθείας με Αμερικανούς εκπροσώπους.

Η Τεχεράνη εξετάζει την άρση της απαγόρευσης για τα πυρηνικά όπλα

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι δηλώσεις του Μοχσέν Ρεζαΐ, επικεφαλής του ιρανικού Συμβουλίου Ασφαλείας και σημαντικού παράγοντα του συστήματος εξουσίας της χώρας.

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Ο Ρεζαΐ αποκάλυψε ότι στην Τεχεράνη βρίσκεται υπό συζήτηση το ενδεχόμενο άρσης της μακροχρόνιας απαγόρευσης ανάπτυξης πυρηνικών όπλων, σε περίπτωση που επαναληφθούν οι εχθροπραξίες. Διευκρίνισε, πάντως, ότι μέχρι στιγμής δεν έχει ληφθεί κάποια σχετική απόφαση, σύμφωνα με σχετικό ρεπορτάζ των Times of Israel.

Η απαγόρευση είχε επιβληθεί μέσω θρησκευτικού διατάγματος (φατουά) από τον πρώην ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Έκτοτε, η ιρανική ηγεσία υποστήριζε σταθερά ότι δεν επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικών όπλων.

Ωστόσο, η Τεχεράνη έχει προχωρήσει σε εμπλουτισμό ουρανίου σε επίπεδα που δεν δικαιολογούνται από ειρηνικές χρήσεις, έχει περιορίσει την πρόσβαση διεθνών επιθεωρητών στις πυρηνικές εγκαταστάσεις της και έχει ενισχύσει τις δυνατότητές της στον τομέα των βαλλιστικών πυραύλων. Πριν από τον πόλεμο του Ιουνίου 2025, το Ισραήλ είχε υποστηρίξει ότι το Ιράν είχε κάνει πρόσφατα βήματα προς την ανάπτυξη πυρηνικού όπλου.

Ο Ρεζαΐ ξεκαθάρισε επίσης ότι δεν μπορεί να υπάρξει διαπραγμάτευση για το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας εάν η Ουάσιγκτον δεν αποδεχθεί τις απαιτήσεις της Τεχεράνης. Παράλληλα, δήλωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά μέχρι να ικανοποιηθούν οι ιρανικοί όροι.

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Η επιστολή Βανς και οι όροι του Ιράν

Ο Ιρανός αξιωματούχος αναφέρθηκε ακόμη σε επιστολή που φέρεται να απέστειλε τις τελευταίες ημέρες ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς προς Ιρανούς αξιωματούχους, επιχειρώντας να αναθερμάνει τις ειρηνευτικές συνομιλίες.

«Διάβασα την επιστολή. Δεν έχω απαντήσει ακόμη. Ο τόνος τους έχει αλλάξει εντελώς», δήλωσε ο Ρεζαΐ, προσθέτοντας ότι η αλλαγή αυτή αποτελεί «ένα καλό σημάδι» και αποδεικνύει πως το Ιράν «εδραίωσε τη νίκη του».

Ο ίδιος απέφυγε να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της επιστολής, επιβεβαιώνοντας ότι δεν έχει ακόμη απαντήσει.

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Η Τεχεράνη προωθεί από τον Σεπτέμβριο ένα δικό της σχέδιο επτά ημερών για την αποκλιμάκωση, το οποίο μέχρι στιγμής έχει απορρίψει ο Τραμπ. Μεταξύ άλλων, προβλέπει την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών, το ξεπάγωμα ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και την έγκριση μιας διαδρομής μέσω των Στενών του Ορμούζ υπό ιρανική υποστήριξη. Σε αντάλλαγμα, προβλέπεται η επαναλειτουργία του στρατηγικής σημασίας θαλάσσιου περάσματος.

Η εύθραυστη συμφωνία που κατέρρευσε

Υπενθυμίζεται ότι το Ισραήλ και οι ΗΠΑ ξεκίνησαν από κοινού τον πόλεμο εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, επιδιώκοντας, σύμφωνα με τους διακηρυγμένους στόχους τους, να αποσταθεροποιήσουν το καθεστώς της Τεχεράνης και να καταστρέψουν τις πυραυλικές και πυρηνικές του δυνατότητες.

Τον Ιούνιο, το Ιράν είχε συμφωνήσει με τις ΗΠΑ σε μνημόνιο κατανόησης που καθόριζε έναν οδικό χάρτη για την επίτευξη μόνιμης διευθέτησης της σύγκρουσης. Η συμφωνία, ωστόσο, κατέρρευσε γρήγορα, καθώς οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορήθηκαν για παραβίαση των όρων της.

Στο μεταξύ, ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, εξέδωσε το Σάββατο ανακοίνωση με την οποία έδωσε εντολή στις ένοπλες δυνάμεις να είναι έτοιμες να απαντήσουν σε οποιαδήποτε επίθεση. Ακολούθησε ανακοίνωση του ιρανικού στρατού ότι λαμβάνονται μέτρα για την ενίσχυση της επιχειρησιακής του ετοιμότητας.