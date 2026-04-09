Στο Πακιστάν αντιπροσωπεία του Ιράν για κρίσιμες συνομιλίες -Εύθραυστη εκεχειρία εν μέσω έντασης σε Λίβανο και Ορμούζ - iefimerida.gr

Στο Ισλαμαμπάντ καταφθάνει σήμερα αντιπροσωπεία του Ιράν για κρίσιμες συνομιλίες με τις ΗΠΑ σε μια προσπάθεια να διασωθεί η εύθραυστη εκεχειρία στη Μέση Ανατολή.

Όπως ανακοίνωσε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο πρέσβης της Τεχεράνης στο Πακιστάν, Ρεζά Αμιρί Μογκαντάμ, οι συνομιλίες θα πραγματοποιηθούν βάσει του σχεδίου 10 σημείων που έχει προτείνει το Ιράν.

Ο ίδιος κατηγορεί παράλληλα το Ισραήλ για υπονόμευση των διπλωματικών πρωτοβουλιών με τις επανειλημμένες παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός.

«Παρά τον σκεπτικισμό της ιρανικής κοινής γνώμης, λόγω των επανειλημμένων παραβιάσεων της κατάπαυσης του πυρός από το ισραηλινό καθεστώς με σκοπό να υπονομεύσει τη διπλωματική πρωτοβουλία, κατόπιν πρόσκλησης του κ. πρωθυπουργού Σεμπάζ Σαρίφ, η ιρανική αντιπροσωπεία φτάνει απόψε στο Ισλαμαμπάντ για σοβαρές συνομιλίες με βάση τα 10 σημεία που πρότεινε το Ιράν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Εν μέσω νέων απειλών του Ντόναλντ Τραμπ οι συνομιλίες του Ιράν με τις ΗΠΑ, της αντιπροσωπείας της οποίας θα ηγηθεί ο αντιπρόεδρος, Τζέι Ντι Βανς, αναμένεται να ξεκινήσουν το Σάββατο στην πρωτεύουσα του Πακιστάν και θεωρούνται καθοριστικές για την πορεία της αποκλιμάκωσης.

Ωστόσο, η Τεχεράνη εμφανίζεται επιφυλακτική, με τον πρόεδρο της ιρανικής Βουλής να χαρακτηρίζει τις διαπραγματεύσεις «παράλογες» εφόσον συνεχίζονται οι επιθέσεις στον Λίβανο.

Βανς: «Το Ισραήλ προσφέρθηκε να αυτοσυγκρατηθεί στον Λίβανο»﻿

Μέσα σε αυτό το τεταμένο πλαίσιο, ο Τζέι Ντι Βανς δήλωσε ότι το Ισραήλ έχει προτείνει να περιορίσει τις επιθέσεις του στον Λίβανο όσο διαρκούν οι διαπραγματεύσεις.

«Οι Ισραηλινοί έχουν προσφερθεί να αυτοσυγκρατηθούν λίγο, ώστε να διασφαλιστεί η επιτυχία των συνομιλιών», δήλωσε, διευκρινίζοντας ότι η πρόταση αυτή δεν αποτελεί μέρος της συμφωνίας εκεχειρίας.

Παράλληλα, έκανε λόγο για «θεμιτή παρεξήγηση» με το Ιράν, επισημαίνοντας ότι οι ΗΠΑ δεν είχαν δεσμευτεί ποτέ ότι η εκεχειρία καλύπτει και τον Λίβανο.

Διαφωνία για τον Λίβανο και απειλές από το Ιράν

Το βασικό σημείο έντασης παραμένει το εύρος της εκεχειρίας. Το Ιράν και το Πακιστάν υποστηρίζουν ότι περιλαμβάνει και τον Λίβανο, ενώ οι ΗΠΑ και το Ισραήλ το απορρίπτουν.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, προειδοποίησε ότι η Ουάσιγκτον πρέπει να επιλέξει «ανάμεσα στην εκεχειρία ή τη συνέχιση του πολέμου μέσω του Ισραήλ», τονίζοντας ότι «ο κόσμος παρακολουθεί».

Η Τεχεράνη έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης από τις συνομιλίες, ενώ απειλεί ακόμη και με κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ σε περίπτωση συνέχισης των επιχειρήσεων.

Μαζικές ισραηλινές επιδρομές στον Λίβανο

Η ένταση κλιμακώθηκε μετά από μαζικές ισραηλινές επιδρομές στον Λίβανο, τις μεγαλύτερες από την έναρξη της σύγκρουσης. Δεκάδες στόχοι της Χεζμπολάχ επλήγησαν σε Βηρυτό, κοιλάδα Μπεκάα και νότιο Λίβανο, με εκατοντάδες θύματα, σύμφωνα με τις λιβανέζικες αρχές.

Η κυβέρνηση του Λιβάνου κατηγόρησε το Ισραήλ για «νέα σφαγή», ενώ η Χεζμπολάχ δήλωσε ότι διατηρεί το δικαίωμα απάντησης.

Αντικρουόμενες δηλώσεις

Η σύγχυση γύρω από τη συμφωνία ενισχύεται από αντικρουόμενες δηλώσεις. Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, δήλωσε ότι η εκεχειρία ισχύει «παντού», ενώ ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, επιμένει ότι ο Λίβανος εξαιρείται.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται αμερικανικά ΜΜΕ, πριν από την ανακοίνωση της εκεχειρίας, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Νετανιάχου συμφώνησαν ότι οι επιχειρήσεις στον Λίβανο μπορούν να συνεχιστούν.

Προσωρινή ηρεμία στον Κόλπο

Παρά τη γενικευμένη ένταση, καταγράφεται μια πρώτη ένδειξη αποκλιμάκωσης στον Κόλπο. Για πρώτη φορά εδώ και εβδομάδες δεν αναφέρθηκαν επιθέσεις με πυραύλους ή drones από το Ιράν κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Χώρες όπως η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ επιβεβαιώνουν την παύση των επιθέσεων, γεγονός που ενισχύει τις ελπίδες για σταθεροποίηση της εκεχερείας.

Αβεβαιότητα στα Στενά του Ορμούζ

Παράλληλα, η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ παραμένει ρευστή. Αν και αρχικά υπήρχαν ενδείξεις επανέναρξης της ναυσιπλοΐας, νεότερες πληροφορίες δείχνουν ότι η διέλευση πλοίων έχει περιοριστεί ή διακοπεί.

Οι ΗΠΑ προειδοποιούν ότι η επαναλειτουργία της κρίσιμης αυτής θαλάσσιας οδού αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διατήρηση της εκεχειρίας.

Με τις συνομιλίες να πλησιάζουν και τις στρατιωτικές εντάσεις να συνεχίζονται, η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη. Η επιτυχία ή αποτυχία των επαφών στο Ισλαμαμπάντ θα καθορίσει εάν η περιοχή θα κινηθεί προς αποκλιμάκωση ή προς έναν νέο κύκλο σύγκρουσης.