Η αστυνομία συνέλαβε άνδρα που αντικατέστησε κομμάτια Lego αξίας 34.000 δολαρίων με ζυμαρικά - iefimerida.gr

Στην Καλιφόρνια, 28χρονος συνελήφθη για κλοπές Lego αξίας 34.000 δολαρίων, αντικαθιστώντας τα τουβλάκια μέσα στα κουτιά με… αποξηραμένα ζυμαρικά.

Σύμφωνα με το αστυνομικό τμήμα της Irvine, η ασυνήθιστη υπόθεση αφορά δεκάδες περιστατικά σε καταστήματα συγκεκριμένης αλυσίδας σε όλη τη χώρα. Όπως αναφέρεται, σε πολλές περιπτώσεις τα αυθεντικά κομμάτια είχαν αφαιρεθεί από τα κουτιά και στη θέση τους είχαν τοποθετηθεί ζυμαρικά από σιμιγδάλι, σε μια προσπάθεια να περάσει απαρατήρητη η απάτη.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η εταιρία κατέγραψε τουλάχιστον 70 περιστατικά που συνδέθηκαν με τον ίδιο ύποπτο, οδηγώντας τις αρχές σε συντονισμένη έρευνα. Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε παρακολουθήσεις και κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον δράστη.

Tα λογοπαίγνια με ζυμαρικά και Lego

Ο Jarrelle Augustine, κάτοικος της περιοχής Paramount, συνελήφθη με την κατηγορία της μεγάλης κλοπής και οδηγήθηκε στις φυλακές της κομητείας Orange.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε ανακοίνωσή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι αστυνομικοί δεν παρέλειψαν να χρησιμοποιήσουν χιουμοριστικό τόνο, κάνοντας λογοπαίγνια με ζυμαρικά και Lego, ενώ παρέπεμψαν και στο τραγούδι «Everything Is Awesome!!!» από την ταινία The Lego Movie.

Παρά το ανάλαφρο ύφος της ανακοίνωσης, οι αρχές υπογράμμισαν ότι πρόκειται για σοβαρό αδίκημα, στέλνοντας μήνυμα αποτροπής σε όσους ενδέχεται να σκεφτούν παρόμοιες πρακτικές.