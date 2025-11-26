Αντιδράσεις για νέο «τουριστικό φόρο» στην Αγγλία -Πόσο ακριβαίνουν οι διακοπές για τις οικογένειες - iefimerida.gr

Οι οικογένειες που σχεδιάζουν διακοπές στην Αγγλία ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωπες με σημαντικά υψηλότερο κόστος, καθώς η κυβέρνηση των Εργατικών ανακοίνωσε την επιβολή ενός νέου «τουριστικού φόρου» στις διανυκτερεύσεις.

Το τέλος, που αναμένεται να οριστεί στις 2 λίρες ανά νύχτα, θα αφορά διαμονές σε ξενοδοχεία, ξενώνες και Airbnb σε δημοφιλείς προορισμούς όπως το Λονδίνο, το Μάντσεστερ και το Γιορκ. Όπως αναφέρει δημοσίευμα της DailyMail, εάν τελικά χρεωθεί ανά άτομο -όπως συμβαίνει σε πολλές πόλεις του εξωτερικού- μια τετραμελής οικογένεια μπορεί να δει το κόστος δύο εβδομάδων να αυξάνεται κατά £122.

Διαβάστε περισσότερα στο economistas.gr.