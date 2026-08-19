Έντονες αντιδράσεις μετά τις δηλώσεις του Γκβιρ ότι θα έπρεπε να σκοτώνουν «30-40 ανθρώπους κάθε βράδυ στη Γάζα» - iefimerida.gr

Διεθνείς αντιδράσεις έχουν προκαλέσει οι δηλώσεις του Ισραηλινού υπουργού Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ για τη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς «καταδικάζει με τη μεγαλύτερη αυστηρότητα» ως «απαράδεκτες τις δηλώσεις που έγιναν αυτή την εβδομάδα από τον Μπεν Γκβιρ, ο οποίος δήλωσε ότι το Ισραήλ θα έπρεπε να σκοτώνει «30 ή 40» ανθρώπους «κάθε νύχτα» στη Γάζα, δήλωσε σήμερα στο Βερολίνο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

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Από το Παρίσι, ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό χαρακτήρισε, επίσης σήμερα, «ανυπόφορες και απάνθρωπες» τις δηλώσεις του ακροδεξιού υπουργού.

Αντιδράσεις από Γαλλία και Γερμανία για τις δηλώσεις του Μπεν Γκβιρ

«Αυτό που συμβαίνει σήμερα στη Δυτική Όχθη είναι απολύτως αναξιοπρεπές και θα έπρεπε να προκαλεί σε όλους μας αποστροφή. Είναι ο λόγος για τον οποίο καταδικάσαμε τον υπουργό Μπεν Γκβιρ, οι πρόσφατες δηλώσεις του οποίου είναι ανυπόφορες και απάνθρωπες», δήλωσε ο Μπαρό σε συνέντευξή του στην εφημερίδα La Montagne.

Ο Γερμανός κυβερνητικός εκπρόσωπος Σεμπάστιαν Χίλε δήλωσε, επίσης σήμερα, ότι «τα τελευταία μέτρα που ελήφθησαν από την ισραηλινή κυβέρνηση στη Δυτική Όχθη», κυρίως ο νέος διαγωνισμός για την κατασκευή κατοικιών για εποίκους σ' αυτό το κατεχόμενο έδαφος, «παρακολουθούνται με μεγάλη ανησυχία από τον καγκελάριο».

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«Το έκανε επανειλημμένως γνωστό στον πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου, στη διάρκεια εμπιστευτικών συνομιλιών, όπως και με δημόσιες δηλώσεις», διευκρίνισε ο εκπρόσωπος.

Σύμφωνα με τον Χίλε, «δεν πρέπει να υπάρξει κανένα νέο μέτρο προσάρτησης στη Δυτική Όχθη, ούτε επίσημο ούτε πολιτικό ούτε κατασκευή ούτε καμίας άλλης φύσης, που τα αποτελέσματά του να οδηγούν όλο και πιο φανερά σε μια προσάρτηση».

«Αντιβαίνει στη λύση των δύο κρατών», πρόσθεσε εκφράζοντας τη λύπη του γι' αυτό.

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«Απάνθρωπες» οι δηλώσεις για τη Γάζα, λέει ο Γκουτέρες

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες καταδίκασε απερίφραστα σήμερα τις «απάνθρωπες και επικίνδυνες» δηλώσεις του ακροδεξιού Ισραηλινού υπουργού Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ για τη Γάζα».

«Αυτές οι δηλώσεις είναι απεχθείς. Είναι σκανδαλώδεις. Είναι απάνθρωπες και επικίνδυνες. Και τις καταδικάζουμε απερίφραστα», είπε σε δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του γενικού γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, ο Στεφάν Ντουζαρίκ.

AΠΕ-ΜΠΕ