Άντι Μπέρναμ: Όταν ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου χόρευε Ρίκι Μάρτιν - «Ποτέ ξανά» [βίντεο] - iefimerida.gr

Ένα βίντεο από το 2024, στο οποίο ο σημερινός πρωθυπουργός της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, χορεύει σε φιλανθρωπική εκδήλωση, ήρθε ξανά στη δημοσιότητα.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Το βίντεο με τον χορό του Βρετανού πρωθυπουργού επανήλθε στο προσκήνιο μετά τη συμμετοχή του στην εκπομπή «Celebrity Gogglebox». Η αρχική του εμφάνιση έγινε σε φιλανθρωπική εκδήλωση προς τιμήν του εκλιπόντος παίκτη ράγκμπι, Ρομπ Μπάροου.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, ο Άντι Μπέρναμ παραδέχτηκε ότι αισθάνεται άγχος κάθε φορά που ακούει το τραγούδι του χορού του. Διευκρίνισε ότι το έκανε αποκλειστικά για τον φιλανθρωπικό σκοπό και δεν θα το επαναλάμβανε ποτέ.

Παρά την αμηχανία του, ο Μπέρναμ αποκάλυψε πως αν συμμετείχε ποτέ σε χορευτικό σόου, θα επέλεγε να χορέψει το τραγούδι «Sit Down» των James, ως φόρο τιμής στη μουσική σκηνή του Μάντσεστερ, της πόλης του.

Η εμφάνισή του στο «Celebrity Gogglebox» έγινε μαζί με τον δήμαρχο του Λίβερπουλ, Στιβ Ρόδεραμ, στο πλαίσιο της εκστρατείας «Stand Up To Cancer». Οι δύο πολιτικοί παρακολούθησαν και σχολίασαν προγράμματα από την Ντάουνινγκ Στριτ.

Στα πλάνα, ο Μπέρναμ εμφανίζεται να λικνίζεται στους ρυθμούς της επιτυχίας «Livin' La Vida Loca» του Ρίκι Μάρτιν, μαζί με την επαγγελματία χορεύτρια Κάρα Τάι.

Εκείνη την περίοδο, ο Μπέρναμ ήταν δήμαρχος του Μείζονος Μάντσεστερ και συμμετείχε σε εκδήλωση συγκέντρωσης χρημάτων προς τιμήν του Ρομπ Μπάροου, του εκλιπόντος παίκτη του ράγκμπι που έπασχε από νόσο του κινητικού νευρώνα (MND). Τα έσοδα προορίζονταν για φιλανθρωπικές οργανώσεις που στηρίζουν ανθρώπους οι οποίοι αντιμετωπίζουν τη συγκεκριμένη ασθένεια.



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Η εξομολόγηση του Μπέρναμ για τον χορό του



Το βίντεο επανήλθε στο προσκήνιο μετά τη συμμετοχή του Βρετανού πρωθυπουργού στην εκπομπή «Celebrity Gogglebox» του Channel 4, όπου αναφέρθηκε στην εμπειρία του.

Παρακολουθώντας τον Γκρέιαμ Χολ και τη Λόρεν Όκλεϊ να χορεύουν σάλσα στο «Strictly Come Dancing», παραδέχτηκε ότι κάθε φορά που ακούει το συγκεκριμένο τραγούδι τον πιάνει άγχος.

«Το έκανα για τον Ρομπ Μπάροου. Ειλικρινά, ποτέ, μα ποτέ ξανά», είπε χαρακτηριστικά.

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Πάντως, αποκάλυψε ότι αν συμμετείχε ποτέ στο «Strictly Come Dancing», θα επέλεγε το τραγούδι «Sit Down» των James, που κυκλοφόρησε το 1989 και έχει συνδεθεί με τη μουσική σκηνή του Μάντσεστερ.

«Θα μπορούσα να πάω στο Strictly, θα μπορούσα να το κάνω με ένα εμβληματικό τραγούδι του Μάντσεστερ. Νομίζω ότι θα επέλεγα το Sit Down των James», ανέφερε.

Ο Άντι Μπέρναμ συμμετείχε στο «Celebrity Gogglebox» μαζί με τον δήμαρχο της μητροπολιτικής περιοχής του Λίβερπουλ, Στιβ Ρόδεραμ, στο πλαίσιο της φιλανθρωπικής εκστρατείας για τον καρκίνο, «Stand Up To Cancer». Οι δύο πολιτικοί των Εργατικών παρακολούθησαν και σχολίασαν τηλεοπτικά προγράμματα από την Ντάουνινγκ Στριτ.