Καναδάς: Ανθρωπιστική βοήθεια 40 εκατ. δολαρίων στον Λίβανο και στήριξη στην κυριαρχία του - iefimerida.gr

Ο Καναδάς ανακοίνωσε ανθρωπιστική βοήθεια 40 εκατ. δολαρίων προς τον Λίβανο, επαναβεβαιώνοντας τη στήριξή του στην κυριαρχία της χώρας.
Ο Καναδάς διαθέτει 40 εκατομμύρια δολάρια σε ανθρωπιστική βοήθεια προς τον Λίβανο, με στόχο την ενίσχυση των πληγέντων πληθυσμών μέσω διεθνών οργανισμών, σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας.
Η ανακοίνωση έγινε στο πλαίσιο τηλεφωνικής επικοινωνίας μεταξύ του υπουργού Εξωτερικών του Λιβάνου, Γιουσέφ Ράτζι, και της Καναδής ομολόγου του, Ανίτα Ανάντ, επιβεβαιώνοντας τη στήριξη της Οτάβα προς τη Βηρυτό:
«Ο Ρατζίντ ζητά να συζητήσει με την Καναδή ομόλογό του τις εξελίξεις στο Λίβανο, και ο Καναδάς διαθέτει 40 εκατομμύρια δολάρια σε ανθρωπιστική βοήθεια Ο Υπουργός Εξωτερικών και Αποδήμων Γιούσεφ Ρατζίντ δέχτηκε τηλεφωνική κλήση από την Υπουργό Εξωτερικών του Καναδά, Άνιτα Άναντ»
Ενίσχυση της ανθρωπιστικής βοήθειας
Η οικονομική συνδρομή θα διοχετευθεί μέσω διεθνών οργανισμών, με σκοπό την κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών των πολιτών και τη στήριξη των βασικών υπηρεσιών στη δοκιμαζόμενη χώρα.
Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο διεθνούς υποστήριξης προς τον Λίβανο, ο οποίος αντιμετωπίζει σοβαρές ανθρωπιστικές και οικονομικές προκλήσεις λόγω της παρατεταμένης αστάθειας.
Στήριξη στην κυριαρχία του Λιβάνου
Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, η Ανίτα Ανάντ επανέλαβε τη σταθερή υποστήριξη του Καναδά στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου, όπως ανακοίνωσε το λιβανέζικο υπουργείο Εξωτερικών.
Η θέση αυτή αντικατοπτρίζει τη διαχρονική δέσμευση της καναδικής διπλωματίας υπέρ της σταθερότητας και της ειρήνης στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.
Καταδίκη των ισραηλινών αεροπορικών πληγμάτων
Παράλληλα, η Καναδή υπουργός Εξωτερικών καταδίκασε τις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στον Λίβανο, υπογραμμίζοντας την ανάγκη αποκλιμάκωσης της έντασης και προστασίας των αμάχων.
Η ανακοίνωση αυτή αναδεικνύει τον ενεργό ρόλο του Καναδά στη διεθνή σκηνή και την προσήλωσή του στην προώθηση της ειρήνης και της ανθρωπιστικής αλληλεγγύης.