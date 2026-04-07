Live: Αντίστροφη μέτρηση για το τελεσίγραφο Τραμπ -Το Ιράν ετοιμάζει «ανθρώπινες αλυσίδες» σε ενεργειακές υποδομές - iefimerida.gr

Ιρανός υφυπουργός κάλεσε τους νέους της χώρας να κάνουν «ανθρώπινες αλυσίδες» γύρω από ενεργειακές υποδομές, εν μέσω του πολέμου με τις ΗΠΑ.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο Ιρανός υφυπουργός καλεί τους νέους να σχηματίσουν ανθρώπινες αλυσίδες γύρω από ενεργειακές εγκαταστάσεις, ενόψει πιθανών αμερικανικών πληγμάτων, χαρακτηρίζοντας τις εγκαταστάσεις εθνικό κεφάλαιο.

Παράλληλα με την κινητοποίηση, η πετροχημική ζώνη στη Μασάχρ εκκενώθηκε λόγω φόβων για επιθέσεις από ΗΠΑ και Ισραήλ, ενώ ο Τραμπ κλιμακώνει τη ρητορική απειλώντας με καταστροφή του Ιράν.

Εν μέσω της έντασης, συνεχίζονται παρασκηνιακές διαπραγματεύσεις, με το Ιράν να απορρίπτει προσωρινή εκεχειρία και να ζητά εγγυήσεις ασφάλειας, καταθέτοντας δικό του σχέδιο.

Η κατάσταση παραμένει εύθραυστη, με τον κίνδυνο ευρείας στρατιωτικής κλιμάκωσης να ελλοχεύει, υπογραμμίζοντας την κρισιμότητα της κατάστασης και την ανάγκη για αποκλιμάκωση.

Ο Αλιρεζά Ραχιμί, υφυπουργός Νεολαίας και Αθλητισμού του Ιράν, απηύθυνε δημόσια έκκληση σε «νέους, αθλητές, καλλιτέχνες, φοιτητές και πανεπιστημιακούς» να συγκεντρωθούν σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής σε όλη τη χώρα, ενόψει πιθανών αμερικανικών πληγμάτων, καθώς εκπνέει σε λίγες ώρες το τελεσίγραφο του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως ανέφερε, οι εγκαταστάσεις αυτές αποτελούν «εθνικό κεφάλαιο» και σύμβολο του μέλλοντος του Ιράν.

Το τελεσίγραφο του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν εκπνέει σε λιγότερες από 24 ώρες.

«Ανθρώπινη ασπίδα» πριν από τη λήξη του τελεσιγράφου

Η κινητοποίηση προγραμματίστηκε για το απόγευμα της Τρίτης, λίγες ώρες πριν από τη λήξη του τελεσιγράφου που έχει θέσει ο Ντόναλντ Τραμπ για την επαναλειτουργία των θαλάσσιων μεταφορών μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Η δράση, που χαρακτηρίζεται ως «συμβολική», φέρει τον τίτλο «Ανθρώπινη Αλυσίδα της Νεολαίας του Ιράν για ένα Λαμπρό Μέλλον» και, σύμφωνα με τις Αρχές, προτάθηκε από τους ίδιους τους νέους.

Το Ιράν έχει στο παρελθόν χρησιμοποιήσει παρόμοιες τακτικές, σχηματίζοντας ανθρώπινες ασπίδες γύρω από πυρηνικές εγκαταστάσεις σε περιόδους έντασης με τη Δύση.

Εκκένωση πετροχημικής ζώνης και φόβοι για πλήγματα

Την ίδια ώρα, η πετροχημική ζώνη στη Μασάχρ, στο νοτιοδυτικό Ιράν, εκκενώθηκε, καθώς αυξάνονται οι φόβοι για επικείμενες επιθέσεις από ΗΠΑ και Ισραήλ σε ενεργειακές και βιομηχανικές υποδομές.

Οι Αρχές έδωσαν εντολή για πλήρη απομάκρυνση του προσωπικού, εν μέσω ανησυχιών ότι οι εγκαταστάσεις ενδέχεται να αποτελέσουν στόχο σε περίπτωση κλιμάκωσης.

Σκληρή ρητορική από Τραμπ κατά του Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει κλιμακώσει τη ρητορική του τις τελευταίες ημέρες, προειδοποιώντας με εκτεταμένα πλήγματα το Ιράν.

«Η χώρα ολόκληρη θα μπορούσε να καταστραφεί μέσα σε μόνο μια νύχτα», κι αυτή μπορεί να είναι αυτή της Τρίτης προς Τετάρτη, είπε χθες ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Δήλωσε έτοιμος να διατάξει να καταστραφούν οι ηλεκτροπαραγωγικές εγκαταστάσεις και οι γέφυρες στο Ιράν αν η Τεχεράνη δεν προχωρήσει στην άρση του αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ, από όπου διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το 20% του πετρελαίου σε παγκόσμια κλίμακα, έως την Τρίτη στις 20:00 (ώρα Ουάσιγκτον· 03:00 την Τετάρτη ώρα Ελλάδας).

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν, κάνοντας λόγο για «αλαζονική ρητορική» του Αμερικανού προέδρου Τραμπ, τόνισαν πως οι δηλώσεις του δεν έχουν την παραμικρή «επίπτωση» στις επιχειρήσεις τους.

Παράλληλα, απέρριψε ανησυχίες περί διάπραξης ενδεχόμενων εγκλημάτων πολέμου, υποστηρίζοντας ότι τέτοιες ενέργειες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν.

Ο Τραμπ ίσως αναβάλει το τελεσίγραφο προς το Ιράν αν δει σημάδια συμφωνίας

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ενδέχεται να καθυστερήσει την επίθεση στο Ιράν εάν δει πραγματικά σημάδια συμφωνίας στον ορίζοντα και μόνο αυτός έχει την απόφαση να ξεκινήσει την καταστροφή των υποδομών του Ιράν τα ξημερώματα της Τετάρτης στις 8 μ.μ. EST την Τρίτη, αναφέρουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης που επικαλείται το Al Jazeera.

«Εάν ο πρόεδρος δει ότι επιτυγχάνεται μια συμφωνία, πιθανότατα θα περιμένει. Αλλά μόνο αυτός και μόνο αυτός παίρνει αυτή την απόφαση», δήλωσε στο Axios ένας ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης. Ένας αξιωματούχος της άμυνας δήλωσε ότι ήταν «σκεπτικιστές» για το αν θα υπάρξει παράταση αυτή τη φορά.



Ο Βανς έτοιμος για άμεση συνάντηση με την Τεχεράνη.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, είναι σε ετοιμότητα εφόσον ξεκινήσουν άμεσες διαπραγματεύσεις με το Ιράν, εάν καρποφορήσουν οι παρασκηνιακές έμμεσες συνομιλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Επί του παρόντας οι συνομιλίες διεξάγονται από τον ειδικό απεσταλμένο του Αμερικανού προέδρου, Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του, Τζάρεντ Κούσνερ, αλλά ο Βανς θα μπορούσε να προστεθεί στην αποστολή εάν σημειωθεί επαρκής πρόοδος, αναφέρει το Politico.

Η Τεχεράνη, μέσω διαμεσολαβητών, φέρεται να έχει καταθέσει δικό της σχέδιο για τον τερματισμό της σύγκρουσης, ενώ διπλωματικές πηγές επισημαίνουν ότι οι επαφές με τις ΗΠΑ δεν έχουν διακοπεί.

Η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη, με τον κίνδυνο ευρείας στρατιωτικής κλιμάκωσης να παραμένει ορατός.